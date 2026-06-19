Pentagonul cere Congresului SUA miliarde pentru conflictul din Iran: îngrijorări la Washington

Departamentul Apărării al Statelor Unite a transmis neoficial Congresului că are nevoie de aproximativ 80 de miliarde de dolari pentru acoperirea costurilor legate de războiul din Iran, dar și pentru alte cheltuieli care nu sunt direct asociate conflictului. Informația a fost relatată de Wall Street Journal și preluată de Reuters, pe baza unor discuții telefonice purtate în această săptămână cu mai mulți congresmeni.

Potrivit surselor citate de presa americană, discuțiile au fost purtate de Stephen Freiberg, adjunct al secretarului apărării, care ar fi prezentat estimările financiare în convorbiri separate cu legislatori. Departamentul Apărării și Casa Albă nu au oferit comentarii oficiale atunci când au fost contactate, potrivit Reuters.

Totodată, informațiile indică faptul că o solicitare bugetară suplimentară mai amplă, ce ar putea include fonduri destinate Pentagonului, dar și domenii precum agricultura sau sprijinul în caz de dezastre, ar putea fi transmisă parlamentarilor în următoarele zile.

De asemenea, sursa menționată mai arată că pachetul este încă în discuție la nivel administrativ. Datele privind costurile conflictului rămân parțial neclare, iar estimările continuă să fie actualizate pe măsură ce situația evoluează.

Un oficial al Pentagonului a declarat pentru Reuters, că războiul din Iran a generat până acum costuri de aproximativ 25 de miliarde de dolari. Aceasta a fost prima evaluare oficială prezentată public de instituție privind impactul financiar al conflictului.

Pe de altă parte, amploarea totală a cheltuielilor rămâne un subiect deschis în Congresul SUA. O cerere inițială de finanțare suplimentară, estimată la aproximativ 200 de miliarde de dolari, a întâmpinat opoziție din partea unor parlamentari, pe fondul dezbaterilor privind prioritățile bugetare.

Directorul pentru buget al Casei Albe, Russell Vought, a declarat în fața Comisiei pentru Buget a Camerei Reprezentanților că nu există o estimare clară a costului total al războiului. Declarația a fost făcută în contextul susținerii propunerii de buget militar anual de 1,5 trilioane de dolari promovată de administrația Trump.

Discuțiile bugetare se desfășoară într-un climat politic tensionat, marcat de presiuni legate de cheltuielile publice și de impactul economic al conflictului.

Propunerea de buget este corelată cu prioritățile republicanilor înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului din noiembrie, unde partidul urmărește menținerea controlului asupra Congresului. În același timp, legislatorii se confruntă cu îngrijorări tot mai mari din partea electoratului.

Printre principalele teme de nemulțumire se numără creșterea costului vieții, nivelul ridicat al prețurilor la energie și presiunea financiară generată de cheltuielile asociate războiului din Iran. Aceste elemente continuă să influențeze dezbaterea bugetară din Washington.