Trump confirmă acordul dintre SUA și Iran. Dosarul nuclear și redeschiderea Strâmtorii Ormuz rămân în joc

Acordul-cadru anunțat de Statele Unite și Iran marchează cel mai important progres diplomatic de la începutul războiului declanșat la sfârșitul lunii februarie. Donald Trump a anunțat că înțelegerea este finalizată, iar autoritățile iraniene au confirmat existența unui memorandum care urmează să fie semnat oficial vineri, în Elveția. Documentul prevede încetarea operațiunilor militare, reluarea traficului prin Strâmtoarea Ormuz și deschiderea unor negocieri privind programul nuclear iranian. Piețele au reacționat imediat, iar prețurile petrolului au înregistrat scăderi semnificative.

Acordul dintre Washington și Teheran a fost confirmat aproape simultan de ambele părți, după mai multe luni de confruntări militare care au afectat stabilitatea întregii regiuni și au provocat perturbări majore pe piețele energetice globale.

„Acordul cu Republica Islamică Iran este acum finalizat”, a scris președintele american Donald Trump pe platforma Truth Social.

Anunțul a venit la scurt timp după ce premierul Pakistanului, Shehbaz Sharif, a declarat că negocierile mediate de Islamabad au dus la încheierea unei înțelegeri între cele două state.

Pakistanul a avut un rol central în medierea contactelor dintre Washington și Teheran în ultimele săptămâni. Autoritățile pakistaneze au fost primele care au anunțat public încheierea acordului-cadru, înainte ca informația să fie confirmată oficial de Casa Albă și de conducerea iraniană.

Potrivit informațiilor comunicate de partea pakistaneză, memorandumului de înțelegere îi va urma semnarea oficială programată pentru vineri, în Elveția. Deși textul complet nu a fost făcut public, primele elemente indică o încetare permanentă a operațiunilor militare pe toate fronturile, inclusiv în Liban, una dintre cele mai dificile teme ale negocierilor.

Într-o postare publicată pe rețeaua X, Shehbaz Sharif a precizat că documentul prevede „încetarea imediată și permanentă a operațiunilor militare pe toate fronturile, inclusiv în Liban”.

La rândul său, secretariatul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului a transmis că războiul și operațiunile militare se vor încheia definitiv începând de luni seară.

Ministrul adjunct de externe al Iranului, Kazem Gharibabadi, a anunțat că acordul actual reprezintă doar prima etapă a procesului diplomatic. Potrivit oficialului iranian, în următoarele 60 de zile vor avea loc negocieri suplimentare privind ridicarea sancțiunilor și viitorul programului nuclear iranian.

Israelul nu a reacționat imediat la anunțul privind acordul și a precizat anterior că nu este parte la negocierile desfășurate între Statele Unite și Iran. Poziția guvernului israelian este urmărită cu atenție, în condițiile în care securitatea regională și programul nuclear iranian reprezintă preocupări majore pentru autoritățile de la Ierusalim.

Potrivit presei israeliene, Donald Trump l-a informat pe premierul Benjamin Netanyahu despre evoluția negocierilor într-o convorbire telefonică purtată duminică. În ultimele săptămâni au existat diferențe de abordare între Washington și Ierusalim în privința operațiunilor militare desfășurate în Liban și a condițiilor necesare pentru ajungerea la un acord cu Iranul.

Soarta stocurilor de uraniu îmbogățit și mecanismele de verificare internațională rămân printre cele mai sensibile subiecte care urmează să fie discutate în perioada de armistițiu.

Unul dintre cele mai importante elemente ale acordului îl reprezintă redeschiderea Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai strategice rute maritime din lume pentru transportul petrolului și gazelor naturale.

Donald Trump a anunțat că această arteră comercială va fi redeschisă începând de vineri și că a dispus încetarea blocadei americane asupra porturilor iraniene.

„Nave ale lumii, porniți motoarele. Lăsați petrolul să curgă!”, a scris Trump.

Impactul asupra piețelor a fost imediat. Contractele futures pentru petrolul Brent au scăzut cu aproximativ 4% în primele tranzacții de luni, în timp ce cotațiile West Texas Intermediate au înregistrat un recul de peste 4,6%.

Cu toate acestea, specialiștii din sectorul energetic avertizează că efectele acordului nu se vor resimți instantaneu în aprovizionarea globală.

„Va dura ceva timp până când oamenii se vor simți confortabil și până când va exista o asigurare… în special pentru a-i determina pe oameni să se angajeze pe teren pentru a reporni unele dintre aceste active”, a declarat Daniel Evans, director global pentru cercetare în domeniul combustibililor și rafinării la S&P Global Energy.

Experții explică faptul că numeroase petroliere au rămas blocate luni întregi în Golful Persic, iar reluarea fluxurilor comerciale presupune verificări de securitate, repornirea unor instalații de producție și reorganizarea lanțurilor logistice.

Alan Gelder, vicepreședinte senior la Wood Mackenzie, estimează că state precum Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite își pot relua producția mai rapid datorită existenței unor rute alternative de export.

„Dar locuri precum Irakul ar putea fi mult mai dificile, deoarece au avut o perioadă de restricții mult mai mare, câmpurile lor sunt mai dificile… ar putea dura aproximativ un an până când își vor reveni”, a explicat acesta.

Daniel Sternoff, cercetător senior la Centrul pentru Politică Energetică Globală al Universității Columbia, consideră că investitorii și producătorii vor aștepta dovezi clare că armistițiul va rezista.

„Nu știm ce înseamnă «deschis» sau care va fi viteza de evacuare a materialului prins”, a afirmat Sternoff.

Impactul acordului asupra piețelor energetice va fi analizat și de liderii G7, reuniți începând de luni în Franța. Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat că redeschiderea pe termen lung a Strâmtorii Ormuz și securitatea aprovizionării cu energie se vor afla printre principalele teme ale summitului.

Liderul francez a precizat că discuțiile vor aborda și modalitățile de diversificare a rutelor energetice din Orientul Mijlociu, în contextul în care închiderea Strâmtorii Ormuz a afectat puternic fluxurile comerciale și a contribuit la creșterea prețurilor la petrol și gaze.

De asemenea, Franța și Regatul Unit susțin posibilitatea unei misiuni maritime internaționale care să contribuie la securizarea căii navigabile după intrarea în vigoare a acordului dintre Statele Unite și Iran.

Deși acordul a fost salutat de numeroși lideri occidentali, viitorul programului nuclear iranian continuă să genereze controverse și incertitudini.

Fostul purtător de cuvânt al Departamentului de Stat din administrația Biden, Matthew Miller, a susținut că Washingtonul a făcut concesii importante pentru a obține încetarea conflictului.

„Nu avem nicio garanție că programul nuclear va fi vreodată abordat, dar Iranul a arătat lumii că poate lua ostatică economia globală și poate obține ceva în schimb de la SUA”, a declarat Miller.

Înainte de anunțul oficial, surse citate de Reuters au afirmat că proiectul de acord ar putea include deblocarea unor active iraniene în valoare de 25 de miliarde de dolari. În paralel, autoritățile americane au transmis că orice măsură de relaxare financiară va depinde de respectarea condițiilor asumate de Teheran.

Un oficial american a declarat că obiectivul final al negocierilor este dezmembrarea programului nuclear iranian și eliminarea stocurilor de uraniu puternic îmbogățit.

Partea iraniană susține însă că proiectul permite diluarea uraniului îmbogățit pe teritoriul național și reafirmă poziția oficială potrivit căreia Iranul nu urmărește dezvoltarea unei arme nucleare.

Actualele negocieri au loc la aproape un deceniu după acordul nuclear semnat în 2015 între Iran și marile puteri occidentale. În timpul primului său mandat, Donald Trump a retras Statele Unite din acel pact, argumentând că prevederile sale nu ofereau suficiente garanții privind limitarea programului nuclear iranian.

După retragerea Washingtonului, Iranul și-a intensificat activitățile de îmbogățire a uraniului. Potrivit datelor menționate în negocierile actuale, Teheranul deține peste 400 de kilograme de uraniu cu un grad de puritate apropiat de cel necesar producerii unei arme nucleare.

Senatorul republican Lindsey Graham a salutat acordul, dar a avertizat că procesul de negociere este departe de a fi încheiat.

„Conform legislației noastre, orice acord nuclear cu Iranul va fi trimis Congresului pentru revizuire și vot”, a spus el. „Felicitări tuturor pentru că ne-ați adus în acest punct.”

Anunțul privind acordul dintre SUA și Iran va domina agenda summitului G7 care începe luni la Evian, în Franța.

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat că liderii marilor economii vor analiza implicațiile geopolitice și energetice ale înțelegerii.

„Obiectivul va fi de vedea consecințele acestui acord, sprijinul pentru Liban, redeschiderea Strâmtorii Ormuz pe termen lung și, desigur, încheierea unui acord privind programul nuclear și cel balistic din Iran”, a declarat Macron.

Șeful statului francez a precizat că discuțiile vor include și reprezentanți ai Egiptului, Emiratelor Arabe Unite și Qatarului.

„Vom analiza, de asemenea, căile și mijloacele de diversificare a rutelor energetice care ies din regiune pentru a scăpa de dependența noastră” și, prin urmare, „consecințele crizei din Orientul Mijlociu asupra economiilor noastre”, a explicat Emmanuel Macron.

Franța și Regatul Unit susțin, de asemenea, posibilitatea unei misiuni maritime multinaționale pentru securizarea Strâmtorii Ormuz după intrarea în vigoare a acordului.

Liderii din Regatul Unit, Germania, Franța și Italia au salutat public anunțul privind acordul și au transmis că sunt pregătiți să susțină ridicarea unor sancțiuni împotriva Iranului dacă vor exista măsuri „clare și verificabile” privind limitarea programului nuclear.

„Avem claritatea că libertatea de navigație fără taxe trebuie acum restabilită în Strâmtoarea Ormuz. Iranul nu trebuie să dețină niciodată o armă nucleară”, a declarat premierul britanic Keir Starmer.

Negocierile dintre Statele Unite și Iran vor continua pe durata armistițiului de 60 de zile. În această perioadă urmează să fie clarificate aspectele privind sancțiunile, stocurile de uraniu îmbogățit, mecanismele de verificare internațională și condițiile de funcționare a traficului comercial prin Strâmtoarea Ormuz.