Adrian Veștea spune că va merge până la capăt cu mandatul de premier. Pe sprijinul căror partide mizează

Premierul desemnat Adrian Veștea a anunțat că nu intenționează să renunțe la mandatul primit din partea președintelui Nicușor Dan, chiar dacă în interiorul PNL există voci care îi contestă desemnarea. Liberalul afirmă că a primit semnale de susținere din partea mai multor formațiuni parlamentare și se declară convins că viitorul Executiv va obține votul de învestitură.

În paralel, Veștea transmite că va continua direcția economică stabilită de fosta coaliție și exclude majorări suplimentare de taxe în mandatul său.

Premierul desemnat a declarat că, în ultimele ore, a purtat discuții cu reprezentanți ai mai multor partide și că a primit semnale pozitive privind susținerea viitorului Executiv. Potrivit acestuia, sprijinul vine din partea UDMR, USR, PSD, dar și din partea unor colegi din PNL.

Veștea a recunoscut că există opinii diferite în interiorul formațiunilor politice, însă consideră că parlamentarii vor trata situația cu responsabilitate și realism în perioada următoare.

Acesta a explicat că România are nevoie urgentă de un guvern cu puteri depline și că actualul context politic impune găsirea rapidă a unei soluții stabile.

Premierul desemnat a precizat că nu se așteaptă la unanimitate în jurul candidaturii sale, însă contează pe faptul că majoritatea parlamentarilor vor pune interesul țării înaintea disputelor politice.

„Am primit foarte multe semnale și de la UDMR, de la USR, de la PSD și din partea colegilor din PNL. Nu ai cum să fii în grațiile tuturor, sunt fel și fel de simpatii și antipatii dar contez pe un realism și pe o implicare responsabilă din partea tuturor colegilor parlamentari, ca în perioada următoare să avem un guvern”, a spus Adrian Veștea în exclusivitate pentru România TV.

Adrian Veștea a confirmat că va participa la ședința convocată de conducerea PNL și a transmis că speră la o discuție responsabilă în interiorul partidului.

În același timp, el a subliniat că nu intenționează să renunțe la misiunea de formare a Guvernului, indiferent de deciziile care ar putea fi luate în partid.

Veștea a declarat că și-a asumat această responsabilitate în deplină cunoștință de cauză și că este convins că a luat decizia corectă într-un moment dificil pentru România.

Potrivit acestuia, perioada actuală necesită asumare și stabilitate, iar liderii politici trebuie să găsească soluții în loc să transfere responsabilitatea către alte instituții sau alte partide.

Premierul desemnat a afirmat că evaluările și discuțiile purtate în ultimele zile îl fac să creadă că viitorul Guvern va beneficia de o majoritate parlamentară consistentă.

„Am fost convocat și eu la ședința PNL, am primit mesaj, voi fi prezent. Sper să tratăm cu responsabilitate tot ceea ce ne așteaptă și să încercăm să găsim soluții, să nu dăm vina pe altcineva sau să așteptăm ca alții să facă ce putem noi. Puteam avea și eu un week-end confortabil, să-mi văd de familie, dar cred că este important să ne asumăm din când în când anumite lucruri, să creăm stabilitate, echilibru. Voi merge până la capăt (n.r. chiar dacă e exclus de PNL), cred că e responsabil și important ca fiecare dintre noi când luăm o decizie, sunt o persoană hotărâtă, care are conștiință și care trebuie să facă ceea ce trebuie în anumite momente. Am ce să fac, nu depind neapărat de această situație dar am toată convingerea în urma evaluărilor făcute și discuțiilor cu colegii și cu alte partide că acest guvern va trece cu o majoritate destul de mare”.

Pe lângă negocierile politice, premierul desemnat a abordat și principalele teme economice pe care intenționează să le gestioneze dacă Guvernul său va fi învestit.

Veștea consideră că una dintre cele mai mari probleme cu care se confruntă economia este lipsa de predictibilitate resimțită de mediul de afaceri.

El a afirmat că mulți agenți economici sunt afectați de incertitudini și de lipsa unor perspective clare privind evoluția fiscală și economică.

„Cred că există o anumită tensiune și o anumită frică în rândul agenților economici, nu există o predictibilitate, iar cred că toate aceste lucruri ar trebui să le reglăm în perioada următoare și să le dăm încredere tuturor. Dacă se va schimba sistemul fiscal și acest lucru în mandatul meu nu se va întâmpla, nu voi crește taxe, voi păstra aceleași date care au fost stabilite în programul de guvernare trecut”.

În acest context, premierul desemnat a declarat că nu intenționează să modifice sistemul fiscal și că nu are în vedere introducerea unor noi taxe. Potrivit acestuia, cadrul fiscal actual trebuie menținut pentru a oferi companiilor stabilitate și încredere.

Veștea a explicat că orice modificare fiscală trebuie analizată atent și fundamentată pe date economice clare, nu pe decizii luate sub presiune politică sau electorală.

„Nu vor mai crește alte taxe față de ceea ce este la ora actuală. Cred că ar trebui ca toate aceste date să fie calculate, să avem o evaluare pe fiecare indicator în parte, fiindcă nu cred că astăzi avem voie să facem tot felul de populisme, să spunem că vom reduce TVA-ul, că vom reduce impozitul pe profit, impozitul pe dividende și vom face tot felul de lucruri care astăzi nu cred că sunt predictibile”.

Întrebat dacă va păstra direcția economică susținută anterior de coaliția aflată la guvernare, Adrian Veștea a răspuns afirmativ.

Acesta a amintit că programul economic actual a fost asumat de PNL, PSD, USR, UDMR și grupul minorităților naționale și consideră că măsurile deja adoptate trebuie continuate.

„La ora actuală, acest program este un program care este votat de PNL, de USR, de UDMR, de minorități, de PSD. Eu cred că este normal ca lucrurile să le privim din perspectivă realistă. Este un program pe care ni l-am asumat cu toții. Orice artificiu, orice măsură pe care am lua-o fără să facem calculele necesare, ne-ar putea duce încă o dată în cu totul alte cote de deficit”.

Premierul desemnat a atras atenția asupra situației bugetare și a deficitului acumulat în ultimii ani, explicând că România este obligată să își finanțeze lunar o parte din cheltuieli prin împrumuturi.

„Bugetul este construit și cred că asta ar trebui să înțelegem cu toții. România s-a împrumutat și este o situație care a fost prezentată foarte bine de-a lungul timpului, fiindcă nu reușim să avem posibilitatea de a funcționa ca instituții. Și atunci, în fiecare lună, există un deficit bugetar pe care trebuie să-l acoperi de undeva.”

În opinia sa, promisiunile privind reducerea TVA, diminuarea impozitelor sau alte măsuri fiscale fără acoperire bugetară pot genera dezechilibre suplimentare.

Veștea consideră că prioritatea trebuie să fie menținerea stabilității financiare și evitarea unor decizii care ar putea conduce la creșterea deficitului bugetar.