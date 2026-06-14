USR anunță că nu va susține Guvernul Veștea: O guvernare Ciucă-Ciolacu sub alte nume nu poate avea alt rezultat

USR a decis în unanimitate să nu susțină viitorul guvern care ar urma să fie format de premierul desemnat Adrian Veștea. Decizia a fost adoptată în cadrul Biroului Național al partidului, la scurt timp după anunțul făcut de președintele Nicușor Dan privind schimbarea candidatului pentru funcția de prim-ministru.

Reprezentanții USR susțin că nu au fost informați în prealabil despre nominalizarea lui Adrian Veștea și afirmă că vor rămâne consecvenți deciziei de a nu participa la o guvernare alături de PSD.

În rezoluția adoptată duminică, liderii USR au precizat că au luat act de nominalizarea lui Adrian Veștea și de faptul că partidul nu a fost anunțat înainte de luarea acestei decizii.

Formațiunea consideră că are obligația de a oferi claritate propriilor alegători și susține că va rămâne fidelă deciziei asumate anterior de a nu mai forma un guvern împreună cu PSD.

Conducerea partidului a anunțat că va convoca un Comitet Politic pentru adoptarea unei poziții oficiale privind viitorul Executiv și eventuala învestire a Guvernului Veștea.

Potrivit rezoluției, reprezentanții USR consideră că un guvern eficient nu poate fi construit prin conflicte și rupturi politice în interiorul partidelor și afirmă că nu intenționează să renunțe la angajamentele asumate față de electorat.

„USR ia act de nominalizarea lui Adrian Veștea și de faptul că nu am fost anunțați de această decizie înainte. Le datorăm claritate votanților noștri. Vom rămâne consecvenți cu decizia noastră de a nu mai forma un guvern cu PSD. Un guvern care livrează rezultate pentru cetățeni nu se poate naște din trădarea propriului partid. Noi nu vom trăda speranțele și încrederea alegătorilor noștri. Vom convoca un Comitet Politic pentru a lua o decizie formală în privința Guvernului Veștea. Constatăm cu amărăciune că, în urma crizei politice provocate de PSD și AUR, tocmai forțele politice care sunt angajate fără echivoc pentru democrație și reformă sunt cele dinamitate și excluse din guvernarea țării.”

În documentul adoptat de Biroul Național, USR face referire la perioada guvernării Nicolae Ciucă – Marcel Ciolacu și susține că aceasta a fost marcată de inflație ridicată și de creșterea influenței formațiunilor extremiste.

Liderii partidului apreciază că o formulă guvernamentală asemănătoare, chiar dacă ar avea alte nume în componență, ar putea produce efecte similare asupra economiei și climatului politic.

USR afirmă că se va opune unei astfel de formule de guvernare și susține că România are nevoie de un proiect politic bazat pe reforme și consolidarea instituțiilor democratice.

„Rezultatul guvernării Ciucă-Ciolacu au fost o inflație-record și creșterea extremismului. O guvernare Ciucă-Ciolacu sub alte nume nu poate avea alt rezultat decât o amplificare a valului extremist și o înrăutățire a nivelului de trai pentru români. Ne vom opune cu toată forța noastră la așa ceva.”

În aceeași rezoluție, partidul vorbește despre necesitatea constituirii unui pol politic reformist și pro-democrație, care să reprezinte alegătorii favorabili reformelor și modernizării statului.

Potrivit reprezentanților USR, această construcție politică ar trebui să se opună atât extremismului, cât și corupției din administrația publică.

Formațiunea consideră că doar în jurul unui astfel de proiect ar putea fi construit un guvern capabil să continue reformele și să ofere rezultate pentru cetățeni.

„USR consideră absolut necesară formarea oficială a unui pol reformist și pro-democrație care să reprezinte cetățenii cu opțiuni reformiste și pentru o societate corectă și deschisă. Acel pol se va opune atât extremismului, cât și unui stat corupt, azi și în anii care vor urma. Doar în jurul acestui pol se poate forma un guvern care să mențină direcția reformistă și a democrației și care să livreze rezultate așa cum au făcut-o miniștrii USR în ultimul an.”

Anunțul USR vine după ce președintele Nicușor Dan a informat că Eugen Tomac și-a depus mandatul de premier desemnat. În locul acestuia, șeful statului l-a desemnat pe Adrian Veștea pentru formarea noului guvern.