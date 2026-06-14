Nominalizarea lui Adrian Veștea la funcția de premier face înconjurul lumii. Reuters, AFP și AP explică decizia lui Nicușor Dan

Decizia președintelui Nicușor Dan de a-l desemna pe Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru, după retragerea lui Eugen Tomac, a atras atenția marilor agenții internaționale de presă. Reuters, AFP și Associated Press analizează schimbarea de strategie de la București și contextul crizei politice care afectează România de mai bine de o lună.

Agenția Reuters notează că președintele Nicușor Dan l-a desemnat duminică pe Adrian Veștea, lider liberal și președinte al Consiliului Județean Brașov, pentru funcția de premier, după ce europarlamentarul Eugen Tomac și-a retras candidatura.

Potrivit Reuters, Tomac a încercat să formeze un executiv de tehnocrați, însă nu a reușit să obțină susținerea partidelor parlamentare.

„Eugen Tomac şi-a retras mandatul în această dimineaţă şi, prin urmare, îl propun pe Adrian Veştea pentru funcţia de prim-ministru”, a declarat Nicuşor Dan.

Șeful statului a explicat și motivul schimbării de direcție.

„În acest moment, este clar că o soluţie politică (de guvernare) este cea potrivită”, a punctat el.

Reuters amintește că partidele parlamentare au transmis în ultimele zile că preferă un guvern politic minoritar în locul unui cabinet format exclusiv din tehnocrați.

Agenția subliniază că președintele încearcă să deblocheze o criză politică ce a afectat procesul de guvernare, a creat incertitudini privind accesarea fondurilor europene și a pus presiune asupra monedei naționale.

Conform procedurilor constituționale, Adrian Veștea are la dispoziție zece zile pentru a forma un cabinet și pentru a obține votul de încredere al Parlamentului.

Agenția France-Presse amintește că actuala criză a început după demiterea premierului Ilie Bolojan prin moțiune de cenzură la începutul lunii mai.

Potrivit AFP, Partidul Social-Democrat a părăsit coaliția de guvernare și s-a alăturat formațiunilor de extremă dreapta pentru a susține moțiunea.

În acest context, Adrian Veștea a primit misiunea de a construi o nouă majoritate parlamentară cu orientare pro-occidentală, după eșecul variantei tehnocrate susținute de Eugen Tomac.

AFP îl citează pe președintele Nicușor Dan, care a explicat motivele pentru care a renunțat la candidatura lui Tomac.

„Nici domnul Tomac, nici eu nu ne-am jucat de-a guvernarea. În acest moment, însă, este clar că o soluţie politică este cea potrivită”, a declarat președintele.

Totodată, șeful statului a evidențiat experiența administrativă acumulată de Adrian Veștea în funcțiile de primar, președinte de Consiliu Județean și ministru al Dezvoltării.

La rândul său, premierul desemnat și-a prezentat principalele obiective.

„Vreau un guvern politic care să întreprindă reforme reale şi să menţină România pe o traiectorie pro-occidentală”, a declarat Adrian Veștea. „Îmi asum această responsabilitate într-un moment de criză politică”, a adăugat acesta.

Viitorul premier a precizat că va începe negocieri cu „partidele politice democratice pro-occidentale din Parlamentul României”.

AFP remarcă însă și reacția dură a liderului liberal Ilie Bolojan.

Potrivit agenției franceze, acesta a afirmat că nu a fost informat în prealabil despre nominalizare și l-a acuzat pe președinte de „un act ostil şi o încercare clară de a diviza” Partidul Național Liberal.

Associated Press evidențiază faptul că Adrian Veștea este unul dintre veteranii Partidului Național Liberal și un politician care și-a construit cariera în administrația locală.

Agenția americană notează că Nicușor Dan și-a argumentat alegerea prin experiența acumulată de Veștea în mai multe funcții publice.

„A fost un primar de succes, a fost un preşedinte de succes al Consiliului Judeţean, a fost un ministru de succes”, a spus preşedintele. „Este o persoană categoric pro-occidentală, o persoană care a lucrat mult timp cu bugete. Aşadar, sunt convins că va îndeplini cu succes această sarcină”, a adăugat Nicușor Dan.

Associated Press amintește că Adrian Veștea a ocupat funcția de ministru al Dezvoltării în perioada 2023-2024 și a coordonat proiecte finanțate din fonduri europene.

În discursul său, premierul desemnat a insistat asupra necesității accelerării dezvoltării economice.

„Suntem a şasea ţară ca mărime din Europa şi trebuie să punem un accent major pe dezvoltare”, a spus acesta.

„Ceea ce voi face încă din prima zi”, a promis Veștea.

Atât Reuters, cât și AFP și Associated Press, subliniază că desemnarea lui Adrian Veștea vine într-un moment delicat pentru România.

Țara se confruntă cu unul dintre cele mai ridicate deficite bugetare din Uniunea Europeană, cu o inflație ridicată și cu efectele unei recesiuni tehnice. În plus, instabilitatea politică din ultimele săptămâni a complicat procesul de luare a deciziilor și a amplificat incertitudinile economice.

Dacă va reuși să obțină susținerea necesară în Parlament, Adrian Veștea va deveni noul prim-ministru al României și va avea misiunea dificilă de a reconstrui o majoritate guvernamentală stabilă într-un context politic extrem de tensionat.