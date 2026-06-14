Revoltă în PNL după desemnarea lui Adrian Veștea! Ciprian Ciucu și Alexandru Muraru, acuzații de „complot”, „trădare” și „ingerință”

Desemnarea liberalului Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru a provocat un nou val de tensiuni în interiorul PNL. După reacția liderului partidului, Ilie Bolojan, și prim-vicepreședintele Ciprian Ciucu, dar și Alexandru Muraru au lansat acuzații extrem de dure, susținând că formațiunea nu a fost consultată înainte de decizia luată de președintele Nicușor Dan. În paralel, din partea USR au apărut primele semne de întrebare privind noua nominalizare.

Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a criticat în termeni duri desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier, susținând că decizia a fost luată fără consultarea conducerii partidului.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, acesta a vorbit despre o acțiune coordonată împotriva liberalilor și a acuzat existența unor înțelegeri politice realizate în afara structurilor statutare ale partidului.

„Complot. Trădare. Ingerinţă. Conducerea statutară a Partidului Naţional Liberal nu a fost consultată, nici măcar întrebată cu privire la această nominalizare. Este un act de agresiune la adresa unui partid democratic, nemaintîntâlnit până acum, pe care cei care au complotat împotriva noastră în ultimele luni, l-au dus astăzi în cea mai agresivă fază a lui”, a scris Ciucu.

Potrivit acestuia, anumite persoane ar fi cunoscut din timp planul privind schimbarea premierului desemnat.

„Au ştiut încă de săptămâna acesta, nu au spus nimic, au conspirat. De aceea, cei care ne vor cere să ducem trădarea mai departe, nu au venit la şedinţa BPN. Dl. Veştea fiind printre ei”, a mai afirmat liderul liberal.

Ciprian Ciucu consideră că desemnarea lui Adrian Veștea face parte dintr-o strategie mai amplă care urmărește slăbirea partidului.

„Unul dintre obiective este ruperea PNL”.

Cu toate acestea, prim-vicepreședintele liberalilor s-a declarat convins că partidul va depăși actuala criză.

„Am încredere că Partidul Naţional Liberal nu se va face preş şi va trece şi acest test. România are nevoie de partide serioase, mature, care să nu se lase călcate în picioare. Modul acesta de a face politică se va întoarce împotriva acelora care fac politică în acest fel”, a subliniat Ciucu.

Deputatul PNL Alexandru Muraru a criticat și el decizia președintelui Nicușor Dan de a-l desemna pe Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru, susținând că măsura reprezintă o acțiune îndreptată împotriva Partidului Național Liberal și că nu are la bază consultările purtate anterior între șeful statului și conducerea liberală.

În opinia lui Muraru, desemnarea noului premier reprezintă o încercare de destabilizare a PNL și o ingerință în viața internă a partidului. Liberalul consideră că președintele a ales să transfere asupra PNL consecințele crizei politice generate de căderea Guvernului și de tensiunile dintre fostele formațiuni ale coaliției.

Parlamentarul susține că scenariul anunțat duminică nu a fost discutat în cadrul întâlnirilor anterioare dintre liderii liberali și președintele României și afirmă că o astfel de implicare în organizarea internă a unui partid este incompatibilă cu rolul constituțional al șefului statului.

Muraru mai afirmă că PNL nu ar trebui să fie pus în situația de a rezolva o criză pe care o consideră provocată de PSD și AUR și îl acuză pe Nicușor Dan că a asistat pasiv la deteriorarea relațiilor din fosta coaliție, pentru ca ulterior să critice partidele care au făcut parte din aceasta.

Totodată, deputatul liberal susține că desemnarea lui Adrian Veștea fără o consultare prealabilă cu conducerea partidului afectează relația dintre președinte și PNL. El a subliniat că liderul liberal Ilie Bolojan nu ar fi fost informat despre această decizie și că niciun membru al partidului nu poate aspira la funcția de premier fără sprijinul structurilor de conducere ale formațiunii.

,,Domnul Nicușor Dan întoarce armele împotriva PNL pentru iresponsabilitatea PSD.

Propunerea de premier venită în această dimineață din partea președintelui României este inacceptabilă, nesustenabilă, și este un atac îndreptat împotriva Partidului Național Liberal.

Este vorba de o mișcare vicleană din partea domnului Nicușor Dan, având un obiectiv clar de destabilizare internă. Președintele a rupt astăzi definitiv relațiile cu partidul pro european cu cea mai mare cotă de încredere din partea românilor și cu cea mai mare vocație si tradiție democratică din România.

Implicarea unui președinte în viața internă a unui partid este profund neconstituțională, este nedemocratică și este o încercare de deturnare a procedurilor și mecanismelor interne. Noi am avut consultări înainte cu domnul Nicușor Dan iar scenariul pus în aplicare astăzi de dumnealui nu face parte din discuțiile avute. Niciun președinte după ’89 nu am făcut așa ceva!

De ce este dator PNL să salveze o situație creată artificial de către PSD și extremiștii de la AUR? Nu doar că Președintele României a asistat spectator la tensiunile din fosta coaliție și a așteptat pasiv ziua moțiunii, dar s-a apucat să certe partidele din fosta coaliție, implicit PNL, pentru că s-a ajuns aici.

Astăzi, domnul Nicușor Dan atentează la integritatea PNL, încercând să rupă bucăți din el și să-l pună în brațele PSD. Președintele Ilie Bolojan nu a fost informat de această decizie și nicio persoană din PNL nu poate aspira la poziția de premier fără susținerea partidului și a conducerii acestuia.”.

Primele reacții au venit și din partea USR. Senatorul Ștefan Pălărie a declarat că nominalizarea lui Adrian Veștea reprezintă o surpriză și schimbă complet datele problemei.

„Cu siguranță pot să vă spun că la nivel personal este o mare surpriză.”

Acesta a explicat că partidele se pregăteau deja pentru procedurile parlamentare aferente Guvernului propus de Eugen Tomac, iar noua situație obligă la reluarea negocierilor.

„Această veste schimbă total situația, dă o notă de neseriozitate asupra acțiunilor din săptămâna trecută și mută cumva miza politică.”

Senatorul USR a precizat că este prea devreme pentru o decizie privind susținerea noului premier desemnat și că partidul va analiza profilul și intențiile lui Adrian Veștea înainte de a stabili o poziție oficială.

„Trebuie să discutăm, să înțelegem cine este domnul Veștea, dacă rămâne sau nu cu aceleași nominalizări.”

Desemnarea lui Adrian Veștea a redeschis practic toate negocierile politice privind formarea viitorului Executiv.

În timp ce conducerea PNL contestă modul în care a fost făcută nominalizarea, USR anunță că va reevalua situația, iar celelalte partide parlamentare urmează să decidă dacă vor susține sau nu noul Cabinet.

În aceste condiții, Adrian Veștea pornește negocierile într-un climat politic tensionat, marcat de acuzații de trădare, ingerință și tentative de destabilizare a unuia dintre cele mai importante partide din România.