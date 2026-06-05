Aeroportul Brașov primește o finanțare de peste 21 de milioane de lei. Banii merg către un parc fotovoltaic

Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav a obținut cea mai mare finanțare acordată în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte destinat producerii de energie regenerabilă pentru autoconsumul aeroporturilor din România. Valoarea ajutorului de stat depășește 21 de milioane de lei.

Finanțarea va fi utilizată pentru realizarea unui parc fotovoltaic care să contribuie la reducerea costurilor energetice și la creșterea gradului de independență energetică a aeroportului.

Potrivit unui comunicat transmis de Consiliul Județean Brașov, proiectul Aeroportului Internațional Brașov-Ghimbav a primit o finanțare de peste 21 de milioane de lei.

Aceasta este cea mai mare sumă aprobată în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte dedicat investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsumul aerodromurilor.

Pe locul al doilea în clasamentul finanțărilor se află Aeroportul Internațional Maramureș, care a obținut peste 15 milioane de lei. Aeroportul Internațional Sibiu ocupă poziția a treia, cu o finanțare de peste nouă milioane de lei.

În total, au fost aprobate opt cereri de finanțare, iar valoarea cumulată a ajutoarelor de stat acordate depășește 79 de milioane de lei.

Investiția vizează construirea unei capacități proprii de producere a energiei electrice din surse regenerabile, care va fi utilizată pentru consumul aeroportului.

Proiectul face parte din strategia de creștere a eficienței energetice și de reducere a costurilor operaționale ale infrastructurii aeroportuare.

Consiliul Județean Brașov, instituția care coordonează aeroportul, consideră că investiția reprezintă un pas important în direcția dezvoltării sustenabile a obiectivului.

Președintele Consiliului Județean Brașov, Adrian Veștea, a declarat că obținerea celei mai mari finanțări din cadrul apelului reprezintă o confirmare a strategiei adoptate pentru dezvoltarea Aeroportului Internațional Brașov-Ghimbav.

Potrivit acestuia, proiectul consolidează componenta de sustenabilitate și eficiență energetică a aeroportului și demonstrează capacitatea administrației județene de a atrage finanțări europene în beneficiul comunității.

„Obţinerea celei mai mari finanţări în cadrul acestui apel reprezintă o confirmare a direcţiei strategice asumate pentru dezvoltarea Aeroportului Internaţional Braşov-Ghimbav. Este un proiect care consolidează componenta de sustenabilitate şi eficienţă energetică a infrastructurii aeroportuare şi demonstrează capacitatea noastră de a valorifica oportunităţile de finanţare europeană în beneficiul comunităţii”, a declarat preşedintele CJ Braşov, Adrian Veştea, for tutelar al aeroportului.

Ajutorul de stat a fost acordat în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte destinat investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsumul aerodromurilor.

Programul este finanțat prin Fondul pentru Modernizare și este administrat de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.