AFM a aprobat șase dosare de finanțare în valoare de 20 de milioane de lei pentru eficientizarea energetică a domeniilor schiabile

Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a aprobat șase dosare de finanțare în valoare totală de 20 de milioane de lei pentru creșterea eficienței energetice a domeniilor schiabile din România.

Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a anunțat, miercuri, 8 iulie, că a aprobat șase dosare de finanțare, în valoare totală de 20 de milioane de lei, depuse în cadrul Programului privind creșterea eficienței energetice în domeniul schiabil din România. Instituția a precizat că finanțările sunt destinate investițiilor în tehnologii mai eficiente și cu impact redus asupra mediului, contribuind astfel la dezvoltarea infrastructurii necesare organizării Festivalului Olimpic al Tineretului European din 2027.

Potrivit AFM, programul are ca obiective reducerea consumului de energie, diminuarea impactului asupra mediului și scăderea emisiilor de gaze cu efect de seră. Totodată, instituția a arătat că fondurile pot fi utilizate pentru înlocuirea sistemelor de iluminat de pe pârtii cu tehnologii eficiente din punct de vedere energetic, precum și pentru achiziționarea unor autovehicule destinate întreținerii pârtiilor, mai performante și cu un impact redus asupra mediului.

AFM a precizat că programul contribuie la alinierea domeniilor schiabile și a bazelor sportive conexe, inclusiv a patinoarelor și a altor facilități destinate sporturilor de iarnă, la principiile dezvoltării durabile și la obiectivele naționale și europene privind tranziția către o economie neutră din punct de vedere climatic.

Președintele AFM, Florin Bănică, a declarat că aprobarea celor șase dosare de finanțare reprezintă un pas important în modernizarea infrastructurii sportive de iarnă din România. Acesta a subliniat că investițiile vor contribui la dezvoltarea unor domenii schiabile mai eficiente și mai bine pregătite pentru organizarea competițiilor internaționale. Totodată, Bănică a apreciat că Festivalul Olimpic al Tineretului European (FOTE) Brașov 2027 constituie o oportunitate de dezvoltare și a dat asigurări că Administrația Fondului pentru Mediu va continua să sprijine proiectele care aduc beneficii comunităților și să promoveze investiții sustenabile, cu impact pozitiv asupra mediului.