Guvernul a aprobat finanțarea „Sistemului Informatic Integrat al Administrației Fondului pentru Mediu”, o platformă IT de mari dimensiuni destinată gestionării unitare a activității instituției. Proiectul își propune să reducă birocrația, să accelereze procedurile interne și să ofere cetățenilor și companiilor posibilitatea interacțiunii exclusiv online cu AFM.

Investiția totală se ridică la 144,8 milioane lei, fondurile fiind asigurate prin Fondul European pentru Dezvoltare Durabilă, în timp ce termenul maxim de implementare este de 24 de luni.

Executivul arată că necesitatea proiectului derivă din caracteristicile infrastructurii actuale a AFM, care este fragmentată și construită pe aplicații, echipamente și soluții software neunitare, ceea ce generează:

-lipsă de interoperabilitate între sisteme,

-timpi mari de prelucrare a informațiilor,

-costuri operaționale ridicate,

-imposibilitatea scalării pentru volume mari de utilizatori.

Noul sistem va centraliza procesele instituției într-o singură platformă, cu infrastructură modernă, securizată și aliniată standardelor europene privind:

-securitatea cibernetică,

-interoperabilitatea sistemelor publice,

-accesibilitatea digitală pentru utilizatori.

Autoritățile arată că, odată finalizat proiectul, interacțiunea cu AFM se va muta integral în mediul digital, prin:

– transmiterea online a documentelor și cererilor,

– autentificare securizată,

– semnătură electronică,

– acces la servicii fără deplasare la ghișeu,

– notificări și comunicări automate prin platformă,

– acces la istoricul solicitărilor și plăților.

În plus, sistemul va pune la dispoziția AFM instrumente moderne de analiză și raportare, astfel încât deciziile instituției să fie fundamentate pe date integrate și actualizate.

Guvernul subliniază că noua platformă va susține dezvoltarea și monitorizarea programelor AFM pe baza unor informații gestionate în timp real, ceea ce va ajuta la evaluarea impactului fondurilor alocate în domenii precum:

-eficiența energetică,

-calitatea aerului,

-mobilitate electrică,

-reciclare și economie circulară,

-infrastructură verde.

Prin aceste instrumente, autoritățile își propun ca programele finanțate de AFM să fie mai transparente, mai ușor de urmărit și cu efecte măsurabile.

În ultimii ani, pe fondul creșterii numărului de beneficiari și a popularității programelor, unele lansări de sesiuni online au fost afectate de dificultăți tehnice, în special în perioade de trafic intens. În aceste situații, platformele AFM au întâmpinat blocaje temporare sau timpi mari de procesare a datelor.

Proiectul IT aprobat de Guvern este văzut ca o soluție pentru gestionarea unui număr ridicat de utilizatori simultan,evitarea supraîncărcării sistemelor, creșterea disponibilității serviciilor digitale, eliminarea perioadelor de indisponibilitate critică.

Pentru Guvern și AFM, investiția are o dublă miză:

-administrativă – reducerea birocrației și a costurilor operaționale;

-strategică – creșterea capacității României de a implementa programe de mediu eficiente, pe baze digitale și standardizate.

Pe termen mediu, proiectul poate contribui la creșterea încrederii publicului în serviciile electronice ale statului și la adoptarea mai amplă a infrastructurii digitale în administrația publică.