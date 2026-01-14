În ședința de miercuri, Guvernul a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru drumul de conectivitate între viitoarea Autostradă A8 (Târgu Mureș – Iași) și DN28, cunoscut drept varianta de ocolire Podu Iloaiei. Conform PNL Iași, avizarea marchează o etapă semnificativă pentru infrastructura rutieră județeană, venind la un an după ce Consiliul Județean Iași a semnat cu CNAIR protocolul de preluare pentru accelerarea obiectivului.

Investiția are o valoare totală de aproximativ 138,9 milioane lei, cu o durată de execuție estimată la 12 luni, iar finanțarea se va realiza din Programul Transport 2021-2027 și din bugetul de stat.

Potrivit datelor transmise de PNL Iași, noua variantă ocolitoare va avea o lungime de 4,37 km și va asigura:

– eliberarea traficului de tranzit din localitate

– legătura directă DN28 – Autostrada A8

-un culoar rutier modernizat și dimensionat pentru trafic intens

Proiectul tehnic include o platformă rutieră de 9 metri și două lucrări de artă importante:

-un viaduct de 90 metri la intrarea pe traseu

-un pod nou peste râul Bahlui, cu o deschidere de 30 metri

Conform PNL Iași, infrastructura este dimensionată pentru aprox. 90.000 de autovehicule care tranzitează zilnic zona și ar urma să elimine blocajele istorice prin separarea fluxurilor de trafic.

Președintele CJ Iași, Costel Alexe, a subliniat în comunicat că proiectul avansează după ani de așteptare:

„Astăzi s-a aprobat o etapă importantă pentru viitorul unuia dintre cele mai necesare proiecte de infrastructură pentru judeţul Iaşi: centura de ocolire a oraşului Podu Iloaiei. Ştiu ce înseamnă traficul sufocant, cozile interminabile, înţeleg perfect frustrarea. Prin toate am trecut şi eu. Am citit fiecare mesaj, fiecare comentariu şi vreau ca ieşenii să ştie un lucru clar: nu am stat cu braţele în sân. Acest proiect nu a fost şi nu este încă în atribuţiile Consiliului Judeţean. Dar la începutul anului 2025 am semnat protocolul pentru a-l prelua.

De atunci, am făcut lobby constant şi, la fiecare întâlnire de la Bucureşti, am cerut urgentarea paşilor necesari. Ieri am primit avizul Ministerului Finanţelor. Astăzi, indicatorii tehnico-economici au fost aprobaţi în şedinţa de Guvern. Sunt paşi importanţi, fără de care nu puteam merge mai departe. Nu vorbim despre promisiuni, ci despre decizii şi rezultate. Este un proiect aşteptat de ani de zile şi care, în sfârşit, avansează. Mulţumesc pentru răbdare şi mult succes să avem!”

La rândul său, președintele PNL Iași, deputatul Alexandru Muraru, a salutat ritmul decizional al Executivului și a mulțumit Ministerului Finanțelor pentru sprijin:

„În noiembrie 2025 am avut o întâlnire de lucru cu ministrul Finanţelor, domnul Alexandru Nazare, împreună cu preşedintele CJ Iaşi, Costel Alexe, în care am discutat urgenţa şi necesitatea vitală a acestui proiect care prea mult timp a stat la sertarul DRDP Iaşi, spre disperarea zecilor de mii de ieşeni care traversează săptămânal oraşul Podu Iloaiei. Inclusiv în discuţiile cu premierul Ilie Bolojan, alături de preşedintele Costel Alexe, proiectul a fost asumat.

Iată că la o lună şi jumătate distanţă, MF a dat undă verde proiectului pentru demararea procedurilor de licitaţie, iar acesta a fost în două zile aprobat în Guvern. Reamintesc faptul că CJ Iaşi a luat problema în propriile mâini şi iată că după un an, vedem rezultate concrete. Varianta Ocolitoare Podu Iloaiei va rezolva traficul congestionat din Podu Iloaiei şi va asigura legătura între DN28 şi viitoarea autostradă A8. Alături de colegii mei liberali, vom continua să susţinem, pas cu pas, toate investiţiile care pot transforma infrastructura judeţului Iaşi într-un model de dezvoltare regională.

Se cuvine să mulţumesc în nume personal demnitarilor PNL – secretarilor de stat Irinel Scrioşteanu şi Florin Zaharia, ministrului Nazare şi premierului Bolojan”.