Autoritățile olandeze au anunțat introducerea unei taxe obligatorii de trecere pentru o nouă porțiune de autostradă care va conecta A15 de A12. Această rută este considerată una dintre cele mai importante legături spre Germania, fiind intens folosită de turiști, navetiști și transportatori internaționali.

Taxa se va aplica tuturor vehiculelor, indiferent de statul în care sunt înmatriculate, inclusiv celor cu numere românești.

Noua taxă este legată direct de proiectul ViA15, care presupune extinderea autostrăzii A15 și realizarea unui pod de aproximativ 2,6 kilometri peste canalul Pannerdenschen. Guvernul olandez a transmis, prin intermediul presei locale, că această taxă este necesară pentru a finanța o investiție majoră de infrastructură menită să reducă blocajele cronice din trafic și să modernizeze rețeaua rutieră din zonă.

„Pentru a finanța această investiție majoră, se va introduce o taxă de trecere pe podul de 2,6 kilometri peste canalul Pannerdenschen”, a informat guvernul.

Modelul ales de autorități nu presupune puncte de taxare tradiționale. Trecerea va fi monitorizată printr-un sistem de camere care vor scana automat numerele de înmatriculare, iar plata se va putea face online sau printr-o aplicație dedicată.

Autoritățile au precizat că acest sistem va fi valabil atât pentru autoturisme, cât și pentru camioane, cu diferențe clare de tarif între cele două categorii.

Conform estimărilor actuale, la momentul inaugurării rutei, autoturismele vor plăti 1,51 euro pentru fiecare trecere, iar camioanele aproximativ 9,13 euro. Taxarea efectivă va începe în 2031, odată cu deschiderea oficială a noii conexiuni rutiere.

Totuși, tarifele vor fi stabilite și actualizate anual încă din 2026, astfel încât suma finală să reflecte evoluția inflației până la momentul deschiderii.

Un element important pentru șoferi este faptul că nu vor exista variante ocolitoare care să evite plata. Noua legătură dintre A15 și A12 va fi un traseu direct și esențial pentru deplasările spre Germania, iar toți cei care îl vor utiliza vor fi obligați să achite taxa, indiferent dacă sunt turiști, lucrători transfrontalieri sau transportatori.

Proiectul ViA15 este discutat încă din 1958 și a fost amânat de mai multe ori de-a lungul deceniilor. Autoritățile olandeze au anunțat că lucrările vor începe în 2026, iar primele vehicule ar urma să circule pe noua rută peste aproximativ cinci ani. Olanda aplică deja taxe similare pentru alte tuneluri și poduri, precum Blankenburgtunnel sau Kiltunnel, la tarife comparabile cu cele anunțate pentru noua autostradă.