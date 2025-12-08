Poliția Română a transmis luni că, în cadrul activităților de control desfășurate pe autostrada A2, polițiștii Brigăzii Autostrăzi au surprins un bărbat care conducea cu o viteză de 201 kilometri pe oră. Această valoare depășea limita maximă admisă pe sectorul respectiv de drum cu 71 km/h.

În urma verificărilor, șoferul a fost sancționat contravențional. Valoarea amenzii aplicate a fost de 4.050 de lei, iar dreptul de a conduce i-a fost suspendat pentru o perioadă de 120 de zile. Măsurile luate de poliție se înscriu în cadrul acțiunilor de prevenire a accidentelor grave și de respectare a regimului legal de viteză pe autostrăzi.

Astfel de acțiuni sunt parte a strategiei autorităților de a reduce riscurile generate de viteza excesivă, mai ales pe drumuri cu trafic intens, unde impactul unui eveniment rutier poate avea consecințe semnificative pentru toți participanții la trafic.

Pe lângă depășirea vitezei legale, șoferul a fost supus și testării cu aparatul DrugTest. Rezultatul indicat de dispozitiv a semnalat prezența posibilă a unei substanțe psihoactive în organism. Ca urmare, bărbatul a fost transportat la o unitate medicală, unde i-au fost prelevate mostre biologice pentru analize de laborator.

Analizele toxicologice ulterioare au confirmat prezența substanței psihoactive, întărind suspiciunea inițială generată de testul DrugTest. Rezultatul a constituit baza legală pentru deschiderea unui dosar penal, având în vedere că legislația prevede sancțiuni stricte pentru conducerea unui vehicul sub influența drogurilor.

Un purtător de cuvânt al Poliției Române a explicat:

„Totodată, bărbatul a fost testat cu aparatul DrugTest, rezultatul indicând posibila prezenţă a unei substanţe psihoactive în organism. Astfel, el a fost dus la o unitate medicală, în vederea prelevării de mostre biologice, prezenţa substanţei psihoactive fiind confirmată de buletinul de analiză toxicologică”.

Acest caz subliniază importanța controalelor rutiere nu doar pentru respectarea vitezei legale, ci și pentru prevenirea conducerii sub influența substanțelor care afectează capacitatea de reacție și judecata.

În urma confirmării consumului de droguri, procurorii au deschis un dosar penal. Infracțiunea pentru care este cercetat bărbatul se încadrează la „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”. Dosarul penal va urma procedurile judiciare standard pentru astfel de situații, care pot include audieri și evaluarea probelor toxicologice.

Acțiunile autorităților sunt parte a unei politici mai largi de prevenire a accidentelor rutiere și de menținere a siguranței pe drumurile publice, mai ales în zonele unde traficul este intens și viteza excesivă poate avea consecințe grave.

„În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe”.

Aceasta reafirmă faptul că legislația prevede sancțiuni importante pentru șoferii care încalcă regulile de circulație și pun în pericol siguranța rutieră.