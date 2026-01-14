Oamenii legii au încercat să oprească mașina, folosind semnalele acustice și luminoase, însă șoferul a refuzat să se conformeze și, dimpotrivă, a accelerat. Polițiștii au pornit în urmărirea acestuia, acțiune care s-a desfășurat pe mai multe străzi din municipiu.

Pe parcursul urmăririi, conducătorul auto a comis numeroase abateri grave de la regimul rutier, punând în pericol siguranța traficului. Acesta a circulat pe sensul opus de mers, a efectuat depășiri prin încălcarea marcajului continuu care separă benzile de circulație, nu a acordat prioritate vehiculelor aflate în sensul giratoriu și a trecut pe culoarea roșie a semaforului, potrivit informațiilor transmise de IPJ Dolj.

Urmărirea s-a încheiat pe strada Drumul Jiului, unde autoturismul a fost blocat de un alt echipaj de poliție. Șoferul a fost identificat ca fiind un tânăr de 19 ani, din Craiova.

În urma faptelor sale, acesta a fost sancționat cu mai multe amenzi, valoarea totală depășind suma de 10.000 de lei. Totodată, polițiștii au dispus suspendarea dreptului de a conduce vehicule pentru o perioadă de 330 de zile, ceea ce înseamnă că tânărul va rămâne fără permis pentru aproape un an.

Amintim că un alt șofer în vârstă de 30 de ani, din comuna Cârna, județul Dolj, a fost reținut după ce a fugit de polițiști și a provocat mai multe evenimente rutiere minore în timpul urmăririi. Incidentul s-a petrecut în noaptea de 28 spre 29 decembrie.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Dolj, șoferul a fost depistat inițial în comuna Șimnicu de Sus, unde polițiștii l-au informat că urmează să fie testat pentru consumul de alcool. În acel moment, bărbatul a părăsit locul fără permisiune, iar polițiștii au pornit în urmărirea sa, care s-a încheiat pe bulevardul Dacia din municipiul Craiova.

Pe parcursul urmăririi, acesta a lovit un autoturism parcat și a acroșat portiera dreaptă a unei autospeciale de poliție. După ce a fost imobilizat de forțele de ordine, șoferul a fost testat cu aparatele etilotest și drugtest. Rezultatele au indicat o valoare de 0,87 mg/l alcool pur în aerul expirat și un rezultat pozitiv privind posibila prezență a substanțelor psihoactive.

Ulterior, bărbatul a refuzat recoltarea probelor biologice la o unitate medicală. Din acest motiv, a fost reținut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice.