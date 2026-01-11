În ultimele zile, mai multe orașe din România au înregistrat probleme serioase legate de alimentarea cu căldură. La București, aproximativ 75.000 de apartamente au rămas fără agent termic, iar în Craiova peste 5.000 de locuințe s-au confruntat cu aceeași situație. Temperaturile scăzute i-au determinat pe mulți oameni să folosească aragazele din bucătărie pentru a se încălzi, chiar și în apartamentele echipate cu centrală sau alte surse de încălzire, alegere motivată de economii.

Această practică este extrem de periculoasă, anunță Asociația Energia Inteligentă. Arderea gazului natural la aragaz consumă oxigenul din încăpere și degajă atât dioxid de carbon, cât și monoxid de carbon, un gaz invizibil, inodor și insipid, extrem de toxic chiar în concentrații mici. Monoxidul de carbon se leagă de hemoglobină de 250 de ori mai puternic decât oxigenul, reducând oxigenarea sângelui și afectând funcționarea organelor vitale.

Intoxicația poate fi acută sau progresivă. În cazurile ușoare, simptomele seamănă cu gripa – dureri de cap, amețeli, greață, oboseală sau iritabilitate – ceea ce face diagnosticarea dificilă. Expunerea prelungită, chiar la cantități reduse, poate provoca afectarea creierului, pierderea memoriei, modificări ale personalității sau probleme de auz și coordonare. În situații grave, intoxicația poate duce la convulsii, comă, colaps cardiovascular sau deces.

Un exemplu în acest sens poate fi o bucătărie tipică de 7 metri cubi, fără ventilație adecvată, cu un aragaz cu patru ochiuri aprins pe întreaga durată a funcționării.

În astfel de condiții:

După 12 minute apar simptome ușoare: dureri de cap, amețeli, greață, oboseală.

După 24 de minute, apar tulburări mai grave: aritmii, vărsături, confuzie, creșterea tensiunii arteriale.

După 30–35 de minute, riscul de pierdere a cunoștinței sau deces este real.

Statisticile arată că în Europa de Est riscul mortalității din cauza monoxidului de carbon este mult mai mare decât în Vest: în 2021, aproximativ 2,12 persoane la 100.000 au decedat din această cauză, comparativ cu 0,08–0,09/100.000 în Europa de Vest. România se află astfel printre țările cu cel mai ridicat risc.