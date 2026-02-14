În județele Mureș, Bistrița-Năsăud, Alba, Timiș, Cluj și Neamț au fost înregistrate 12 dintre cele 26 de cazuri de intoxicație cu monoxid de carbon, dintre care patru s-au soldat cu decese. Cauza principală a acumulărilor de monoxid de carbon a fost blocarea sau deteriorarea coșurilor de evacuare a gazelor arse în instalațiile care folosesc gaze naturale, precum și sisteme defecte de evacuare.

Alte motive frecvente includ sobe crăpate sau utilizarea aragazului pentru încălzirea locuinței. Într-un caz, intoxicația a survenit după ce proprietarii au rupt sigiliul unei instalații de gaz sigilate, ale cărei coșuri de fum nu fuseseră curățate și prezentau risc, utilizând ilegal instalația și provocând astfel acumularea de monoxid de carbon.

„În spatele acestor cifre îngrijorătoare se află copii, părinți, frați sau bunici, care au avut de suferit din cauza intoxicației cu monoxid de carbon. Toate aceste situații critice puteau fi evitate prin curățarea și repararea, cu ajutorul specialiștilor, a coșurilor de fum și a sistemelor de evacuare a gazelor arse. Nu lăsați la voia întâmplării siguranța și întreținerea instalațiilor interioare de utilizare, pentru că vă puneți viața în pericol”, spune Cristian Secoșan, director general al Delgaz Grid.

Monoxidul de carbon este un gaz extrem de toxic și greu de detectat, deoarece are o densitate similară cu cea a aerului și se amestecă uniform în încăperi. Expunerea poate provoca simptome precum greață, amețeli și dureri de cap. În astfel de situații, este esențial să scoatem victimele imediat la aer curat, să aerisim încăperile și să apelăm de urgență serviciile medicale.

Respectarea regulilor de siguranță ne pune la adăpost de efectul devastator al intoxicațiilor cu monoxid de carbon și este important să:

Verificați și curățați periodic sistemul de evacuare a gazelor arse! Dacă locuiți la bloc, trebuie să vă asigurați că în bucătărie sunt canale, grile sau orificii de ventilare pentru evacuarea gazelor arse spre exterior și să verificați dacă aceste goluri nu sunt obturate. Dacă sunt probleme, apelați doar la specialiști autorizați.

Verificați și curățați periodic coșurile de fum și hornurile dacă locuiți la casă, cel puțin de două ori pe an, obligatoriu o dată înainte de începerea sezonului rece, doar cu persoane autorizate. Totodată, verificați îmbinările între aparatele de încălzire și coșurile de evacuare și garniturile de etanșare de la uși-focare.Nu folosiți aragazul pentru încălzirea locuinței! De asemenea, când preparați hrana, aragazul trebuie supravegheat, pentru că există riscul ca flacăra să se stingă și să se acumuleze gaz în încăpere.

Instalați detectoare de monoxid de carbon în încăperile unde funcționează aparate alimentate cu gaz! Acestea pot ajuta la prevenirea unor incidente grave, deoarece emit semnale sonore și avertizează cu privire la prezența monoxidului de carbon.

Mai multe sfaturi și recomandări despre utilizarea în siguranță a surselor de energie și a gazelor naturale se găsesc pe conturile de social media România Sigură, proiect realizat în cadrul parteneriatului „Împreună pentru siguranță”, încheiat între E.ON, Delgaz Grid, Departamentul pentru Situații de Urgență (D.S.U.) și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (I.G.S.U.).

Despre Delgaz Grid

Delgaz Grid, compania de distribuție din cadrul Grupului german E.ON, operează o reţea de gaze naturale de circa 27.000 km în 20 de judeţe din partea de Nord şi de Vest a României (Cluj, Bistrița-Năsăud, Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Timiș, Arad, Bihor, Caraș-Severin, Hunedoara, Mureș, Sibiu, Alba, Harghita, Iași, Botoșani, Vaslui, Suceava, Neamț şi Bacău) şi o reţea de electricitate de peste 82.700 km în şase judeţe din Moldova: Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava şi Vaslui, care deservesc peste 3,6 milioane de clienți. De la intrarea pe piaţa locală, în anul 2005, E.ON a investit peste 2,7 miliarde de euro în principal pentru modernizarea reţelelor de gaze naturale şi electricitate şi a virat către stat impozite şi taxe de 4,2 miliarde de euro.