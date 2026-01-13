În informarea publicată pe Facebook, Ministerul Sănătății a transmis că, în aceste zile cu temperaturi extrem de scăzute, populația este îndemnată să asculte sfatul medicilor. Instituția a recomandat evitarea deplasărilor în spații deschise și limitarea expunerii la frig, mai ales pentru perioade lungi.

Ministerul a menționat că este important ca oamenii să evite în special expunerea prelungită a mâinilor și a picioarelor la frig, pentru a preveni apariția degerăturilor. Totodată, românii sunt sfătuiți să nu iasă din casă fără haine groase, căciulă, mănuși, fular și încălțăminte potrivită pentru iarnă. Un alt element subliniat este evitarea umezelii, care poate accentua senzația de frig și disconfortul termic.

În aceeași informare, Ministerul Sănătății a recomandat consumul de alimente bogate în proteine, alături de fructe și legume, în perioada cu temperaturi foarte scăzute. Recomandarea a fost însoțită și de un avertisment privind consumul de alcool, care ar trebui evitat.

Ministerul a cerut și respectarea regulilor de igienă, cu accent pe spălarea mâinilor cu apă și săpun. Această măsură este recomandată pentru evitarea îmbolnăvirilor, mai ales într-o perioadă în care frigul poate favoriza apariția unor probleme de sănătate și crește riscul de expunere la infecții în colectivitate.

„În aceste zile cu temperaturi extrem de scăzute, Ministerul Sănătăţii recomandă populaţiei să asculte sfatul medicilor, să evite deplasările în spații deschise și expunerea la frig, să respecte regulile de igienă pentru evitarea îmbolnăvirilor şi să consume alimente bogate în proteine, fructe şi legume”, se arată în informare publicată, marți, Ministerul Sănătății pe Facebook.

Pe lângă protecția în aer liber, Ministerul Sănătății a transmis recomandări și pentru interior, în special privind încălzirea locuințelor. Românii sunt îndemnați să își încălzească spațiile de locuit corespunzător, astfel încât să reducă disconfortul termic și riscurile asociate frigului prelungit.

În același timp, instituția a atras atenția că nu trebuie folosite instalații improvizate pentru încălzire, pentru a preveni intoxicațiile cu monoxid de carbon. Recomandarea vine în contextul în care, în perioadele de ger, crește tentația de a apela la soluții rapide, care pot deveni periculoase dacă nu sunt utilizate corect sau nu sunt verificate.

Ministerul Sănătății a inclus și o serie de recomandări dedicate persoanelor vulnerabile, precum vârstnicii, bolnavii cronici și copiii. În cazul vârstnicilor, mai ales al celor cu afecțiuni cardiace sau respiratorii, recomandarea este să evite deplasările și locurile aglomerate.

„Persoanele vârstnice, mai ales cele cu afecțiuni cardiace/respiratorii, trebuie să evite deplasările și locurile aglomerate”, se arată în informarea publicată de Minister.

Pentru copii, instituția a transmis că nu trebuie lăsați să aștepte singuri în mașini parcate. De asemenea, părinții sunt sfătuiți să evite drumurile lungi cu mașini care nu sunt încălzite corespunzător.

Potrivit informării, Ministerul Sănătății monitorizează prin DSP situația din spitale, pentru a putea primi și interna un număr cât mai mare de pacienți. În același timp, serviciile județene de ambulanță ar urma să suplimenteze echipajele și mașinile de intervenție, dacă va fi necesar.