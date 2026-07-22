Ministerul Sănătății a activat măsuri speciale în zonele afectate de inundații. Recomandări urgente pentru populație

Ministerul Sănătății a cerut direcțiilor de sănătate publică din județele afectate de inundații să implementeze de urgență măsuri pentru limitarea riscurilor sanitare și protejarea populației. Instituția solicită colaborarea permanentă cu autoritățile locale și inspectoratele pentru situații de urgență, în contextul fenomenelor meteo extreme care au produs pagube importante în mai multe regiuni ale țării.

Potrivit Ministerului Sănătății, direcțiile de sănătate publică vor intensifica supravegherea epidemiologică și vor verifica permanent calitatea apei potabile. Totodată, acestea vor asigura dezinfecția fântânilor afectate de inundații și vor lua măsuri pentru ca persoanele din zonele calamitate să aibă acces la asistență medicală, medicamente, materiale sanitare și vaccinuri, acolo unde situația o impune. De asemenea, autoritățile sanitare sunt pregătite să suplimenteze resursele medicale în localitățile unde va fi nevoie.

Ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, a subliniat importanța intervenției rapide pentru prevenirea apariției unor probleme de sănătate publică.

„Prevenţia şi intervenţia rapidă sunt esenţiale.”

Oficialul a precizat că principalul obiectiv al autorităților este protejarea persoanelor afectate de inundații și evitarea apariției unor focare de boală.

„Prioritatea noastră este ca fiecare persoană afectată să beneficieze de asistenţa medicală de care are nevoie şi să prevenim apariţia îmbolnăvirilor.”

În contextul riscului de contaminare a surselor de apă, specialiștii Ministerului Sănătății recomandă populației să consume exclusiv apă îmbuteliată sau apă fiartă și răcită. De asemenea, oamenii sunt sfătuiți să nu utilizeze apa din fântâni până când autoritățile nu confirmă că aceasta este potabilă.

Recomandările vizează și consumul de alimente ambalate sau preparate termic, respectarea regulilor stricte de igienă, evitarea contactului cu animalele moarte și prezentarea la medic în cazul apariției unor simptome precum febră, diaree, vărsături sau alte semne de îmbolnăvire.

Totodată, Ministerul avertizează că apa contaminată nu trebuie folosită pentru spălarea vaselor, spălatul pe dinți, prepararea hranei pentru bebeluși sau producerea cuburilor de gheață.

În situațiile în care fierberea apei nu este posibilă, autoritățile recomandă utilizarea soluțiilor de dezinfecție pe bază de clor.

„În cazul în care nu este posibilă fierberea apei, dezinfecţia chimică a apei contaminate este eficientă pentru eliminarea bacteriilor şi a majorităţii virusurilor. Pentru dezinfecţia chimică se folosesc preparate pe bază de clor”, precizează Ministerul Sănătății.

Instituția anunță că monitorizează permanent evoluția situației și că este pregătită să intervină oriunde va fi nevoie pentru protejarea sănătății populației.

Măsurile au fost dispuse după ce, în ultimele zile, numeroase zone din România au fost lovite de furtuni violente, ploi torențiale și viituri care au inundat zeci de locuințe și gospodării, au blocat drumuri și au provocat pagube importante infrastructurii.

Printre cele mai afectate județe se numără Prahova și Dâmbovița, unde au fost emise avertizări hidrologice de Cod roșu. Valea Prahovei s-a confruntat cu inundații severe, iar stațiunea Bușteni a fost lovită de o viitură puternică venită de pe versanții Munților Bucegi, care a blocat timp de mai multe ore circulația pe DN1.

Ulterior, aceeași arteră rutieră a fost afectată și în zona localităților Comarnic și Nistorești, în timp ce inundațiile au produs distrugeri importante și în localitățile Breaza, Adunați, Filipeștii de Târg și Păulești.

Autoritățile le recomandă cetățenilor să evite deplasările în apropierea râurilor, torenților și a zonelor joase predispuse la inundații, să nu traverseze drumurile acoperite de ape și să se îndepărteze de podurile sau zonele unde nivelul apei poate crește rapid, pentru a evita situațiile care le pot pune viața în pericol.