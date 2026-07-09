Prognoza meteo ANM pentru următoarele patru săptămâni. Cum va fi vremea până în luna august?

Vremea va fi schimbătoare pe parcursul lunii iulie, Meteorologii ANM au publicat deja prognoza meteo până la începutul lunii august, anunțând alternanțe între perioadele răcoroase, temperaturile peste normal și episoadele de instabilitate atmosferică. Iată, așadar, cum va fi vremea până la data de 2 august:

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis deja prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. Iată, așadar, cum va fi vremea până la data de 2 august:

Săptămâna 6 iulie – 12 iulie: Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile nord-estice și local în cele centrale și sudice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale. Regimul pluviometric va fi deficitar în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în jumătatea vestică a teritoriului.

Săptămâna 13 iulie – 19 iulie: Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru acest interval în jumătatea vestică a teritoriului, dar mai ales în extremitatea de vest, iar în rest vor fi apropiate de cele normale. Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în jumătatea vestică a teritoriului, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Săptămâna 20 iulie – 26 iulie: Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în majoritatea regiunilor, dar cu o abatere termică pozitivă ușor mai accentuată în cele vestice și sud-vestice. Regimul pluviometric va fi ușor deficitar în regiunile sud-vestice, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru acest interval.

Săptămâna 27 iulie – 2 august: Mediile valorilor termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână în jumătatea vestică a teritoriului, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale. Cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Estimările meteorologice pentru patru săptămâni sunt realizate de către ECMWF – Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată. Este estimată media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului și a cantităților de precipitații față de media perioadei 2006-2025. Fenomenele extreme cu o durată scurtă de manifestare nu pot fi prognozate cu ajutorul acestui produs.

Potrivit ANM, între 9 iulie (ora 12:00) – 10 iulie (ora 02:00), va fi valabil și un Cod Galben de instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ.

Joi, 9 iulie, în Muntenia, Dobrogea, vestul și sudul Moldovei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50…70 km/h) și pe arii restrânse vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni (1…3 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15…20 l/mp și izolat de peste 30…40 l/mp.

Potrivit meteorologilor ANM, pe ansamblu, vremea mai rece de la începutul intervalului (9 iulie – 15 iulie) va intra într-un proces de încălzire treptată, în cea mai mare parte a zonelor de cultură. Temperatura medie diurnă a aerului va fi cuprinsă între 12…24°C, în primele zile, mai scăzută cu 1…5°C în raport cu mediile multianuale, şi 16…27°C spre sfârşitul perioadei, limite apropiate de normele climatologice, în toate regiunile agricole. Temperatura maximă a aerului se va încadra între 18…33°C, la scara întregii ţări.

Temperatura minimă a aerului se va situa între 5…21°C în majoritatea regiunilor, cele mai scăzute valori fiind posibile în zonele depersionare din estul Transilvaniei. Instabilitatea atmosferică se va manifesta prin ploi locale cu caracter de aversă dar și torențial, însoţite de descărcări electrice, căderi de grindină şi intensificări ale vântului, izolat cu aspect de vijelie, în aproape toată ţara. Totodată, local, cantităţile de apă prognozate pot fi mai însemnate din punct de vedere agricol.

În cultura de porumb neirigat, rezerva de apă pe profilul de sol 0-100 cm, va prezenta valori satisfăcătoare, apropiate de optim și optime, în Moldova, pe suprafețe extinse din Muntenia, Oltenia, Banat, Dobrogea și Transilvania, izolat în sud-estul Crișanei. Conținutul de umiditate din sol se va încadra în limite scăzute și deosebit de scăzute (secetă pedologică moderată, puternică și extremă) în Maramureș, cea mai mare parte a Crișanei, izolat în nord-vestul și centrul Transilvaniei, nordul Dobrogei, sudul Olteniei, nord-estul Munteniei și nordul Banatului.

Pe ansamblu, ritmurile vegetative ale culturilor de câmp şi speciilor pomi-viticole vor fi intensificate în majoritatea regiunilor agricole, în special pe suprafeţele agricole cu o bună aprovizionare cu apă a solului. De asemenea, pe fondul temperaturilor maxime ridicate din aer, situate peste pragurile biologice critice (30…32°C) de rezistenţă a culturilor prăşitoare se va înregistra ofilirea temporară şi răsucirea frunzelor în orele de amiază, îndeosebi în zonele cu deficite de umiditate în sol. În aproape toate zonele agricole, la orzul de toamnă se vor finaliza lucrările de recoltare. Cultura de grâu de toamnă se va afla în fazele de maturitate ceară (40-100%), maturitate deplină (20-100%) şi recoltare, la nivelul întregii ţări. La rapiţă se va definitiva coacerea boabelor în silicve (90-100%), înregistrându-se predominant maturitatea deplină (10-100%) şi recoltarea, în majoritatea zonelor de cultură. Floarea soarelui va parcurge fazele de formare a capitulului (20-100%) şi înflorire (10-80%), starea de vegetaţie a plantelor fiind pe ansamblu bună si medie.

La porumb, se vor continua înfrunzirea (11-21 frunze), apariţia paniculului (10-80%) şi începutul înfloririi (10-40%). În centrul ţării, sfecla de zahăr va înregistra fazele de dezvoltare a aparatului foliar şi îngroşare a axei hipocotile (50-100%). În principalele bazine specializate, cartoful, funcţie de data plantatului, se va afla la înflorire (30-100%) şi formarea/creşterea tuberculilor (10-100%). Speciile pomicole vor parcurge predominant acumularea zaharurilor, creşterea/coacerea fructelor şi înfrunzirea, iar la cireş, vişin, cais şi piersic ajunse la maturitatea de consum se vor continua lucrările de recoltare. Viţa-de-vie se va afla la dezvoltarea aparatului foliar şi formarea/creşterea boabelor, la nivelul întregii ţări. Condiţiile meteorologice vor fi favorabile desfăşurării lucrărilor agricole specifice (recoltare, erbicidări, praşile mecanice, tratamente fitosanitare, eliberarea terenurilor de resturile vegetale etc.) în aproape toate regiunile, acestea fiind întrerupte temporar în zilele cu precipitaţii.