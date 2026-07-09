Probabilitatea ca ratingul de țară al României să fie retrogradat a depășit 70%. Avertismentul lui Florin Cîțu: Ministerul Finanțelor a primit semnale negative

Florin Cîțu, fost premier și fost ministru al Finanțelor, susține că Ministerul Finanțelor s-ar putea pregăti pentru o retrogradare a ratingului de țară în perioada următoare. Într-un mesaj publicat pe Facebook, acesta afirmă că există indicii care ar sugera o schimbare a strategiei de împrumut a instituției.

Potrivit lui Cîțu, în condiții economice stabile, Ministerul Finanțelor solicita, prin prospectele aferente licitațiilor de titluri de stat, împrumuturi cuprinse între 400 și 500 de milioane de lei pentru o singură ședință. El susține însă că, în ultima perioadă, ministerul a început să dubleze și chiar să tripleze sumele pe care intenționează să le atragă încă de la începutul licitațiilor.

Fostul ministru al Finanțelor a mai scris pe Facebook că programul de finanțare pentru luna iulie prevede împrumuturi în valoare de 8,5 miliarde de lei de pe piața internă, cu aproape un miliard de lei mai mult decât în luna iunie.

În opinia sa, cea mai probabilă explicație pentru această creștere este că Ministerul Finanțelor ar fi primit semnale nefavorabile în cadrul discuțiilor purtate cu agențiile de rating. Din acest motiv, consideră că instituția încearcă să atragă cât mai multe fonduri înainte ca finanțarea statului să devină mai scumpă sau chiar imposibilă.

„Se pregătește Ministerul Finanțelor pentru un downgrade foarte curând? În condiții economice stabile, Ministerul Finanțelor venea la licitațiile de titluri de stat și cerea prin prospect 400–500 de milioane de lei. De la o vreme a început să dubleze și chiar să tripleze sumele pe care vrea să le împrumute din start la o singură ședință. Programul pe iulie: 8,5 miliarde de lei de pe piața internă, cu aproape un miliard peste iunie. Cea mai probabilă explicație este că Ministerul a primit semnale negative din discuțiile cu agențiile de rating și încearcă să împrumute cât mai mult înainte ca finanțarea să devină mai scumpă sau imposibilă”, a scris Cîțu pe Facebook.

Florin Cîțu mai afirmă că, în contextul în care Guvernul demis nu poate înainta proiectul legii bugetului și nici nu poate realiza o rectificare bugetară, probabilitatea ca România să fie supusă unui downgrade în perioada următoare ar fi depășit 70%, potrivit estimării sale.

Totodată, fostul premier ridică semne de întrebare cu privire la informațiile de care ar dispune Ministerul Finanțelor, întrebând ce știe instituția și nu comunică public. El consideră că, dacă ministerul deține astfel de informații, acestea ar trebui prezentate și cetățenilor, pentru ca românii să poată lua măsuri de protecție în funcție de situație.

„Având în vedere că guvernul demis nu poate înainta legea bugetului și nici măcar să facă rectificare bugetară, estimez că probabilitatea unui downgrade în perioada următoare a depășit 70%. Întrebări: ce știe Ministerul Finanțelor și nu spune public? Și dacă știe, n-ar trebui să le spună și românilor, ca să se protejeze?”, a conchis fostul premier.

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