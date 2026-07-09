Premieră pentru românii cu credit ipotecar. Sunt vizate sute de mii de locuințe. Vor beneficia de mai multă protecție

Allianz-Țiriac lansează o asigurare pentru creditele ipotecare, destinată protejării locuinței și a stabilității financiare a familiilor. Produsul poate acoperi riscul de deces și poate fi extins pentru invaliditate permanentă totală

Allianz-Țiriac a lansat o nouă asigurare de viață asociată creditelor pentru locuință, destinată persoanelor care au contractat un împrumut ipotecar și doresc să își protejeze familia împotriva riscului de a pierde locuința în cazul unor evenimente neprevăzute.

Potrivit unui comunicat al companiei, la sfârșitul anului 2025 existau peste 950.000 de locuințe din România pentru care erau active credite ipotecare, valoarea totală a acestora depășind 100 de miliarde de lei. În lipsa unei asigurări, astfel de obligații financiare pot rămâne în sarcina familiei dacă persoana care achită ratele se confruntă cu un eveniment grav.

Compania precizează că noua asigurare, denumită My Credit Protect, este independentă de banca de la care a fost contractat creditul pentru locuință și oferă un grad mai mare de flexibilitate comparativ cu produsele standard atașate împrumuturilor ipotecare.

Produsul se diferențiază prin evaluarea individuală a riscului și prin posibilitatea personalizării nivelului de protecție în funcție de profilul și nevoile fiecărui client. Allianz-Țiriac arată că, în cazul persoanelor cu un profil de risc favorabil, această abordare poate oferi un raport mai bun între nivelul protecției și costul asigurării.

Compania subliniază că un credit pentru locuință reprezintă unul dintre cele mai importante angajamente financiare pe termen lung pentru mulți români, iar protecția asociată acestuia poate contribui la menținerea stabilității financiare a familiei și la păstrarea locuinței în cazul în care titularul creditului trece printr-un eveniment grav.

„Creditul pentru locuinţă este, pentru mulţi români, unul dintre cele mai importante angajamente financiare pe termen lung. Puţini se gândesc însă la ce se întâmplă dacă păţesc ceva, iar familia nu mai poate plăti ratele. Protecţia ataşată creditelor imobiliare nu este o simplă formalitate, ci o decizie care poate ajuta familia să îşi păstreze stabilitatea financiară şi locuinţa dacă se întâmplă ceva grav cu solicitantul creditului. My Credit Protect oferă clienţilor o soluţie flexibilă şi adaptată situaţiei lor, într-un moment în care oamenii sunt tot mai atenţi la deciziile şi planurile lor financiare”, a explicat Codruţa Furtună, director general adjunct cu responsabilităţi în aria de vânzări şi distribuţie la Allianz-Ţiriac.

Asigurarea acoperă riscul de deces, iar protecția de bază poate fi completată printr-o clauză suplimentară care oferă acoperire în cazul invalidității permanente totale provocate de un accident sau de o boală.

Produsul este destinat persoanelor fizice cu vârste cuprinse între 18 și 65 de ani care sunt titulare ale unui contract de credit pentru locuință.

Durata contractului de asigurare poate varia între 5 și 30 de ani, în funcție de perioada și condițiile creditului ipotecar.

Allianz-Țiriac face parte din grupul german Allianz, unul dintre cei mai mari furnizori de servicii financiare și asigurări la nivel mondial. Compania precizează că, în cei 30 de ani de activitate pe piața românească, a contribuit cu 20 de miliarde de euro la economia României.