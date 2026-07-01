IRCC a scăzut din nou de la 1 iulie. Ne putem aștepta la scăderi consistente? Ce se întâmplă cu ratele românilor

Indicele de Referință pentru Creditele Consumatorilor (IRCC) continuă să scadă și în trimestrul al treilea al anului 2026, însă reducerea este una aproape simbolică. De la 1 iulie, noua valoare a indicelui este de 5,56%, față de 5,58% în trimestrul anterior, ceea ce se traduce prin economii de doar câțiva lei pentru cei care au credite cu dobândă variabilă.

Începând cu 1 iulie, IRCC aplicat creditelor în lei cu dobândă variabilă acordate după luna mai 2019 a scăzut la 5,56%, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României.

Este a patra reducere consecutivă a indicelui după maximul de 6,06% înregistrat în trimestrul al doilea din 2025. Ritmul de scădere rămâne însă lent, iar efectele asupra ratelor sunt minime.

Consultantul și planificatorul financiar Ion Soltinschi explică faptul că reducerea IRCC reprezintă o evoluție pozitivă, însă diferența dintre trimestre este prea mică pentru a produce un impact vizibil asupra bugetului unei familii.

„Scăderea IRCC este o veste pozitivă, dar diferența de la un trimestru la altul este prea mică pentru a se vedea în mod real în bugetul unei familii. O reducere de 0,02 puncte procentuale înseamnă, în cazul unui credit ipotecar obișnuit, o rată mai mică doar cu câțiva lei. Nu ne putem aștepta la scăderi consistente atât timp cât inflația rămâne ridicată, iar BNR menține dobânda de politică monetară la 6,50%”, explică Ion Soltinschi, consultant și planificator financiar www.mrfinance.ro.

IRCC reprezintă media dobânzilor zilnice la care băncile din România se împrumută între ele pe piața monetară și este utilizat pentru calcularea dobânzilor variabile la creditele în lei acordate după luna mai 2019.

Indicele este aplicat însă cu întârziere. Valoarea calculată într-un trimestru începe să fie folosită în ratele populației după aproximativ șase luni. Astfel, IRCC calculat în perioada 1 ianuarie – 31 martie 2026 este cel care se aplică în trimestrul al treilea al acestui an.

În intervalul analizat, indicele a variat între un minim de 5,50%, înregistrat la 17 martie, și un maxim de 5,72%, consemnat la sfârșitul lunii martie.

Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, rata anuală a inflației a ajuns la 10,7% în aprilie 2026, cele mai importante scumpiri fiind înregistrate la energia electrică, motorină și benzină.

În același timp, Banca Națională a României a păstrat dobânda de politică monetară la 6,50% pe an, nivel nemodificat din august 2024, pentru a limita presiunile inflaționiste.

Viceguvernatorul BNR, Cosmin Marinescu, a declarat că rata anuală a inflației ar urma să reintre pe o traiectorie descendentă mai clară abia în a doua jumătate a anului. Acesta a precizat că revenirea în intervalul țintă necesită în continuare timp și prudență în calibrarea politicilor economice și că procesul de dezinflație nu va fi unul uniform.

La acestea se adaugă tensiunile geopolitice și evoluția prețurilor la energie și carburanți, care continuă să exercite presiuni asupra costurilor și, implicit, asupra inflației.

Reducerea IRCC de la 5,58% la 5,56% înseamnă o diferență de numai 0,02 puncte procentuale.

Pentru un credit ipotecar de aproximativ 350.000 de lei, contractat pe 30 de ani, cu o marjă fixă a băncii de 2,5%, rata lunară va fi mai mică cu aproximativ 4 lei.

În cazul unui împrumut de 500.000 de lei, contractat în aceleași condiții, economia lunară este estimată la aproximativ 7-8 lei.

Comparativ cu începutul anului, când IRCC era de 5,68%, reducerea cumulată este de 0,12 puncte procentuale. Pentru un credit standard de 350.000 de lei, acest lucru înseamnă o economie totală de aproximativ 15-20 de lei pe lună.

Potrivit estimărilor actuale, nici în trimestrul al patrulea nu sunt anticipate modificări importante ale indicelui, astfel că ratele creditelor cu dobândă variabilă vor rămâne, cel mai probabil, la niveluri apropiate de cele actuale.

Specialiștii atrag atenția că diferența relevantă pentru debitori nu mai este cea dintre valorile IRCC din trimestre succesive, ci cea dintre creditele cu dobândă variabilă și ofertele de refinanțare cu dobândă fixă.

În prezent, dobânzile fixe pornesc de la aproximativ 4,55%-4,59%, în timp ce dobânda totală pentru un credit variabil, formată din IRCC și marja băncii, poate depăși 8%.

Astfel, pentru un credit ipotecar de 350.000 de lei, contractat pe 30 de ani, rata lunară este de aproximativ 1.783 de lei în cazul unei dobânzi fixe de 4,70%. Pentru același împrumut, la o dobândă variabilă totală de 8,06%, formată din IRCC de 5,56% și o marjă bancară de 2,5%, rata ajunge la aproximativ 2.582 de lei.

Diferența este de aproape 800 de lei pe lună, respectiv aproximativ 9.600 de lei pe an.

Ion Soltinschi recomandă persoanelor care plătesc în prezent dobânzi variabile de peste 8% să analizeze ofertele de refinanțare cu dobândă fixă.