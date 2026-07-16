Cum pot românii să scurteze perioada unui credit ipotecar prin refinanțare

Pentru mulți români care au un credit pentru locuință, rata lunară reprezintă un angajament financiar stabil pe termen lung, perceput adesea ca fiind dificil de modificat. Refinanțarea este asociată în principal cu obținerea unei dobânzi mai mici sau cu reducerea valorii ratei lunare, însă această soluție poate fi utilizată și pentru diminuarea perioadei de rambursare. Astfel, un împrumut contractat inițial pentru 25 sau 30 de ani poate fi restructurat pe o durată mai scurtă, ceea ce poate reduce suma totală plătită sub formă de dobândă.

Refinanțarea constă în înlocuirea unui credit aflat în derulare cu un nou împrumut, contractat de regulă în condiții considerate mai avantajoase pentru client. Noua bancă preia soldul rămas al creditului inițial, iar plata ratelor continuă după noile condiții stabilite prin contract.

În funcție de obiectivul urmărit, refinanțarea poate avea efecte diferite asupra situației financiare a debitorului. O variantă frecvent aleasă este păstrarea perioadei inițiale de creditare, dar obținerea unei rate lunare mai mici printr-o dobândă mai avantajoasă. Această soluție oferă mai mult spațiu în bugetul lunar, însă perioada de rambursare rămâne neschimbată.

O altă variantă este păstrarea unei rate apropiate de cea actuală, dar reducerea numărului de ani până la finalizarea creditului. Această opțiune este mai puțin utilizată, deși poate avea un efect important asupra costului total al împrumutului, informează Ionela Daniela Voicu, broker de credite, specializată în credit ipotecar și refinanțare.

Diferența dintre un credit achitat într-o perioadă de 30 de ani și unul rambursat în 20 de ani poate însemna economii importante la nivelul dobânzilor plătite către bancă. Spre exemplu, pentru un împrumut de 300.000 de lei, cu o dobândă medie situată în jurul valorii de 6-7%, scurtarea perioadei de rambursare poate reduce semnificativ costul total al creditului.

Explicația este legată de modul în care se calculează dobânda. O perioadă mai scurtă de creditare înseamnă că valoarea principalului este redusă mai rapid, iar banca calculează dobânda pentru o sumă mai mică pe o durată mai scurtă.

O refinanțare realizată într-un moment în care condițiile din piață permit obținerea unei dobânzi mai mici poate face posibilă reducerea perioadei fără o creștere semnificativă a ratei lunare. Practic, diferența obținută prin reducerea costului dobânzii poate fi direcționată către achitarea mai rapidă a creditului.

Refinanțarea cu reducerea perioadei de creditare poate fi luată în calcul de persoanele care au venituri stabile și pot susține o rată lunară apropiată sau ușor mai mare decât cea actuală. De asemenea, această variantă poate fi relevantă pentru cei care au plătit deja mai mulți ani din creditul inițial și doresc să reducă durata rămasă a împrumutului.

Un alt factor important este diferența dintre dobânda actuală și oferta disponibilă prin refinanțare. Dacă noul credit vine cu condiții mai bune, clientul poate avea posibilitatea de a alege o perioadă mai scurtă fără o presiune suplimentară semnificativă asupra bugetului.

Pentru persoanele care au un buget lunar limitat, reducerea ratei poate rămâne o soluție mai potrivită. O rată mai mică poate oferi o flexibilitate financiară mai mare și poate reduce riscul apariției unor dificultăți de plată.

Refinanțarea presupune și anumite costuri care trebuie incluse în calcul înainte de luarea unei decizii. Printre acestea se pot regăsi comisioanele de analiză a dosarului, taxele notariale pentru modificarea ipotecii, precum și costurile unei noi evaluări a imobilului, acolo unde este necesar.

În anumite situații pot exista și costuri asociate închiderii creditului inițial. Pentru creditele cu dobândă variabilă, legislația din România limitează semnificativ aplicarea comisioanelor de rambursare anticipată.

Analiza refinanțării trebuie făcută prin compararea costului total al creditului actual cu cel al noului împrumut. Nu doar valoarea dobânzii este relevantă, ci și toate taxele și comisioanele incluse în noul contract.

Primul pas este verificarea situației actuale a creditului: soldul rămas, perioada de rambursare, dobânda aplicată și eventualele condiții contractuale. Ulterior, este necesară compararea mai multor oferte bancare, cu atenție la costul total al creditului și la DAE (dobânda anuală efectivă), indicator care include principalele costuri asociate împrumutului.

O simulare pentru ambele variante — reducerea ratei lunare sau reducerea perioadei de creditare — poate arăta diferențele reale dintre cele două opțiuni. De asemenea, stabilitatea veniturilor pe termen mediu trebuie luată în calcul înainte de alegerea unei rate mai mari pentru achitarea mai rapidă a creditului.

Refinanțarea poate fi utilizată nu doar pentru diminuarea ratei lunare, ci și pentru scurtarea perioadei unui credit ipotecar. Alegerea variantei potrivite depinde de condițiile noului împrumut, costurile implicate și situația financiară a fiecărui client.

Articol realizat cu sprijinul Ionela Daniela Voicu, broker de credite specializat în credit ipotecar și refinanțare, VoicuCredit.ro — consultanță gratuită pentru alegerea celei mai bune oferte bancare de refinanțare din piață.