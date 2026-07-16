Germania, lovită de caniculă și incendii. Muniția neexplodată transformă intervenția într-o misiune extrem de periculoasă

Valul de caniculă care afectează Europa produce efecte și în Germania. Incendiile de vegetație se extind în mai multe regiuni, autoritățile evacuează localități, iar nivelul scăzut al Rinului și restricțiile privind consumul de apă pun presiune suplimentară asupra economiei și populației.

Un incendiu izbucnit luni în Parcul Național Müritz, situat într-o regiune cunoscută drept „Țara celor o mie de lacuri”, continua să se extindă miercuri seară și afecta aproximativ 200 de hectare de vegetație.

Potrivit autorităților locale, focul înaintează spre sud-est, iar aproximativ 330 de pompieri sunt mobilizați pentru limitarea incendiului.

Satul Granzin, cu aproximativ 400 de locuitori, a fost evacuat de două ori în ultimele zile, iar autoritățile au anunțat că măsurile de protecție din jurul localității continuă să fie consolidate.

Deocamdată, cauza izbucnirii incendiului nu a fost stabilită.

Intervenția echipelor de salvare este complicată de existența muniției neexplodate rămase pe un fost teren militar.

Din motive de siguranță, pompierii sunt obligați să păstreze o distanță de aproximativ un kilometru față de flăcări.

Autoritățile locale au anunțat că în zona afectată de incendiu se produc explozii repetate ale muniției, ceea ce limitează accesul echipelor de intervenție și îngreunează stingerea focului.

Un alt incendiu s-a produs într-o fermă de porci din landul Saxonia-Anhalt, în estul Germaniei.

Potrivit poliției, aproximativ 20.000 de animale au murit în urma incendiului, iar cinci pompieri au suferit răni ușoare în timpul intervenției.

Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cauza producerii incendiului.

Valul de căldură și lipsa precipitațiilor au influențat și nivelul principalelor cursuri de apă din Germania.

La Kaub, între Mainz și Koblenz, nivelul Rinului a ajuns la 155 de centimetri, unul dintre cele mai scăzute niveluri înregistrate pentru această perioadă a anului.

Navele încărcate la capacitate maximă au nevoie de un nivel al apei de cel puțin 160-170 de centimetri pentru a circula în siguranță. În aceste condiții, transportul fluvial se desfășoară cu încărcături reduse, ceea ce determină majorarea tarifelor pe fluviul care asigură aproximativ 80% din transportul fluvial al Germaniei.

Autoritățile din München au decis introducerea unor restricții temporare privind consumul de apă, după ce utilizarea acesteia a depășit în ultimele zile nivelurile obișnuite.

Până la sfârșitul lunii iulie sunt interzise umplerea și folosirea piscinelor și fântânilor private, udarea grădinilor în timpul zilei și spălarea autovehiculelor în afara stațiilor comerciale specializate.

Potrivit autorităților locale, măsurile au fost adoptate pentru a contribui la refacerea nivelului pânzei freatice.

Deși Germania este în prezent mai puțin afectată de incendiile de vegetație decât state precum Franța, Portugalia, Spania sau Grecia, autoritățile atrag atenția că valurile de căldură și seceta generează tot mai frecvent probleme pentru infrastructură, agricultură și resursele de apă.