Val de căldură extremă în Franța. Autoritățile emit noi alerte pentru caniculă și incendii de pădure

Începând de duminică, 5 iulie, la prânz, cinci departamente suplimentare vor fi plasate în alertă portocalie de caniculă, alăturându-se departamentelor Hérault și Pyrénées-Orientales. Temperaturile vor atinge local chiar și 40°C, iar în mai multe departamente din sudul Franței a fost activată alerta roșie pentru incendii de pădure.

Șapte departamente din sudul țării vor fi sub alertă portocalie de caniculă duminică, cu temperaturi între 35 și 37°C, iar în unele zone maximele vor ajunge până la 40°C, conform prognozei publicate de Météo-France la ora 6 dimineața.

Departamentele vizate sunt Ardèche, Aude, Drôme, Gard, Hérault, Pyrénées-Orientales și Vaucluse. Această alertă se va menține și luni, conform meteorologilor.

Potrivit Météo-France, în weekend mercurul va depăși 30°C în mare parte din Franța, cu excepția zonelor de coastă ale Mării Manche. La ora 5:30, temperaturile minime erau deja ridicate, între 21 și 25°C în zona mediteraneană și în valea mijlocie a râului Rhône, ajungând chiar până la 27°C în localități precum Sète sau Perpignan.

Pe parcursul după-amiezii, valul de căldură se va extinde spre sud-vest, cu maxime între 35 și 37°C și vârfuri de 38-40°C în fostele regiuni Languedoc-Roussillon. Luni, canicula va avansa spre nord, existând posibilitatea ca și alte departamente să fie plasate sub alertă portocalie.

După valul de căldură excepțional din luna iunie, temperaturile continuă să crească treptat, iar în regiunile mediteraneene sunt așteptate și vânturi puternice. Aceste condiții cresc riscul de incendii de pădure, evaluat de meteorologi ca fiind ridicat până la foarte ridicat.

Astfel, șapte departamente din sudul Franței au fost clasificate cu risc foarte ridicat de incendii, inclusiv cele aflate sub alertă portocalie pentru caniculă, cu excepția departamentului Ardèche, dar cu adăugarea departamentului Bouches-du-Rhône.

În luna iunie, Franța a înregistrat temperaturi medii record, inclusiv cele mai calde nopți măsurate vreodată pe teritoriul țării.

Numărul de decese a crescut cu aproape 30% în Franța și cu 62% doar în regiunea Paris, în săptămâna de vârf a caniculei din 22 iunie, a anunțat agenția de sănătate publică franceză. Aceasta a raportat 2.025 de decese în plus față de săptămâna anterioară, menționând că cifra este probabil subestimată.

Un incendiu major este în desfășurare în zona Trévillach din Pyrénées-Orientales, afectând deja 220 de hectare. În Canet-en-Roussillon, turiștii se întorc în campingurile devastate de incendii recente.

De asemenea, sâmbătă, două departamente din sud au fost plasate în alertă portocalie pentru caniculă, iar șase în alertă roșie pentru risc de incendii.