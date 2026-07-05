Google vrea să te verifice cu ajutorul camerei web. Sistemul a fost deja păcălit cu simple fotografii

Google testează un nou sistem reCAPTCHA bazat pe recunoașterea gesturilor mâinii, însă primele teste arată că acesta poate fi păcălit cu ușurință. Cercetătorii și utilizatorii atrag atenția că noua tehnologie nu doar că poate fi ocolită cu fotografii, ci ridică și întrebări privind protecția datelor biometrice.

Noua tehnologie, denumită Hand Gesture Verification (HGV), solicită utilizatorului acces la camera web și înregistrarea unui scurt videoclip în care acesta își mișcă mâna în fața camerei.

Google susține că sistemul analizează doar gestul pentru a confirma că utilizatorul este o persoană și nu un program automatizat. Compania afirmă că înregistrările sunt șterse după verificare, nu sunt asociate identității utilizatorului și nu includ înregistrări audio.

La scurt timp după apariția funcției, utilizatorii au demonstrat că verificarea poate fi ocolită fără ca în fața camerei să existe o persoană reală, transmite TechSpot.

În testele publicate, verificarea a fost trecută folosind doar fotografii cu o mână și funcția de cameră virtuală disponibilă în aplicații precum OBS Studio.

Practic, în loc ca utilizatorul să își miște mâna în fața camerei, sistemul primește imagini statice care imită gestul cerut, iar reCAPTCHA le acceptă ca fiind autentice.

Metoda poate fi automatizată cu ușurință folosind imagini și scripturi simple, ceea ce reduce considerabil eficiența noului mecanism de protecție.

BREAKING: google introduces new captcha entirely bypassable using stock images 👀 https://t.co/dPWiy5GwTL pic.twitter.com/nMQQPDqIqG — PatRyk (@Patrosi73) June 28, 2026

Experții explică faptul că sistemele CAPTCHA sunt deja depășite de noile tehnologii bazate pe inteligență artificială și machine learning.

Acestea pot rezolva automat multe dintre testele utilizate în prezent, iar noua verificare biometrică pare să urmeze același drum, fiind vulnerabilă încă din faza de testare.

Dincolo de eficiența redusă, noua tehnologie provoacă și controverse legate de protecția vieții private.

Mai mulți utilizatori consideră că solicitarea accesului la camera web pentru simpla accesare a unui site normalizează colectarea de date biometrice de către marile companii tehnologice.

Deși Google afirmă că înregistrările sunt șterse imediat după verificare și nu sunt păstrate, criticii amintesc că au existat situații în care date considerate eliminate au putut fi recuperate ulterior din infrastructura companiei.