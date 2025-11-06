Ironwood a fost proiectat pentru a susține întregul spectru de activități din zona inteligenței artificiale, de la antrenarea modelelor mari de limbaj până la rularea în timp real a agenților conversaționali și a chatboturilor.

Google a precizat că până la 9.216 cipuri Ironwood pot fi conectate într-un singur „pod”, oferind astfel o putere de calcul uriașă și eliminând blocajele de date pentru modelele de mari dimensiuni. Compania susține că noua generație de TPUs oferă clienților „posibilitatea de a rula și scala cele mai complexe modele de inteligență artificială existente”.

Potrivit Google, Ironwood este de peste patru ori mai rapid decât generația anterioară de TPUs. Printre primii mari clienți care vor utiliza noul cip se află startup-ul Anthropic, care intenționează să folosească până la un milion de TPUs Ironwood pentru a antrena modelul Claude, transmite CNBC.

Prin lansarea Ironwood, Google își consolidează poziția într-o competiție tot mai intensă cu Microsoft, Amazon și Meta, toate implicate în dezvoltarea infrastructurii tehnologice pentru viitoarea generație de aplicații AI.

Până acum, majoritatea modelelor mari de limbaj s-au bazat pe plăcile grafice Nvidia (GPU-uri), considerate standardul industriei. Totuși, TPUs proiectate de Google fac parte din categoria „siliconului personalizat”, care poate aduce avantaje importante în privința performanței, costurilor și eficienței energetice.

TPU-urile sunt dezvoltate de aproape un deceniu, iar lansarea generației Ironwood marchează o etapă majoră în eforturile companiei de a-și promova propriile soluții hardware în ecosistemul AI.

Odată cu lansarea Ironwood, Google introduce și o serie de actualizări pentru infrastructura sa de cloud, menite să o facă mai rapidă, mai flexibilă și mai accesibilă.

Compania concurează direct cu Amazon Web Services (AWS) și Microsoft Azure pentru atragerea clienților din zona AI. În al treilea trimestru din 2025, veniturile din serviciile cloud ale Google au ajuns la 15,15 miliarde de dolari, în creștere cu 34% față de anul precedent.

Prin comparație, Azure a raportat o creștere de 40%, iar AWS de 20%. Google a semnat în primele nouă luni ale anului mai multe contracte cloud de peste un miliard de dolari decât în ultimii doi ani la un loc.

Pentru a răspunde cererii crescânde, compania și-a majorat estimarea pentru investițiile de capital din 2025, de la 85 la 93 de miliarde de dolari.

CEO-ul Sundar Pichai a declarat că cererea pentru infrastructura AI, atât bazată pe TPUs, cât și pe GPU-uri, este unul dintre principalii factori ai creșterii companiei. El a precizat că Google continuă să investească masiv pentru a-și consolida capacitățile hardware și pentru a susține clienții din zona inteligenței artificiale.