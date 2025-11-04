Compania a precizat că este prima autorizată de administraţia preşedintelui Donald Trump să efectueze astfel de livrări, după ce Departamentul Comerţului al SUA a aprobat, în septembrie, operaţiunea pe baza „măsurilor actualizate şi stricte de securitate tehnologică”.

Licenţele autorizează transportul a echivalentului a 60.400 de cipuri A100, inclusiv GPU-uri de generaţie nouă GB300 fabricate de Nvidia.

”Deşi aceste cipuri sunt extrem de performante, mai important este impactul lor pozitiv asupra EAU. Le folosim pentru a oferi acces la modele avansate de inteligenţă artificială de la OpenAI, Anthropic, furnizori open-source şi Microsoft însăşi.”, a scris Microsoft într-o postare pe blog.

După anunţ, acţiunile Nvidia au urcat cu 3% luni, iar titlurile Microsoft au înregistrat o creştere modestă.

Azad Zangana, şeful analizei macroeconomice pentru statele din Golf la Oxford Economics, a afirmat că cipurile Nvidia sunt „esenţiale pentru ambiţiile Emiratelor Arabe Unite de a deveni un actor global în domeniul AI”.

”Accesul la cele mai avansate cipuri de inteligenţă artificială oferă dezvoltatorilor avantajul competitiv necesar într-un peisaj global extrem de dinamic”, a notat Zangana.

La conferinţa ADIPEC de la Abu Dhabi, preşedintele Microsoft, Brad Smith, a declarat pentru CNBC că relaţiile apropiate dintre guvernele SUA şi EAU au fost esenţiale pentru obţinerea aprobării.

”Suntem recunoscători secretarului Comerţului Howard Lutnick pentru eforturile sale de a facilita aceste licenţe de export. Aceasta continuă cooperarea avută anterior cu secretarul [Marco] Rubio şi cu ambele partide politice din SUA. Guvernarea eficientă necesită colaborare bipartizană.”, a spus Smith.

Microsoft a anunţat, de asemenea, că îşi va creşte investiţiile în Emiratele Arabe Unite, ajungând la un total de 15,2 miliarde de dolari până la sfârşitul deceniului.

Acestea includ o investiţie de 1,5 miliarde de dolari în compania locală de inteligenţă artificială G42 şi peste 5,5 miliarde de dolari pentru extinderea infrastructurii de cloud şi AI în regiune.

”Investim în încredere, iar combinaţia dintre tehnologie, talent şi încredere este cea care transformă aici EAU într-un pol al inovaţiei în AI şi al economiei viitorului”, a concluzionat Smith.

Microsoft a semnat un acord de 9,7 miliarde de dolari cu IREN, operator de centre de date, care oferă acces la cipurile avansate ale Nvidia, într-o încercare de a contracara deficitul global de putere de calcul care limitează câştigurile companiei americane generate de expansiunea inteligenţei artificiale, potrivit Reuters.

Anunţul a propulsat acţiunile IREN cu până la 24,7%, atingând un nivel record, înainte de a se stabiliza la o creştere de aproape 10% luni. De asemenea, Dell, care va furniza IREN cipurile Nvidia GB300 şi alte echipamente hardware în valoare de aproximativ 5,8 miliarde de dolari, a înregistrat o apreciere de circa 1% pe bursă. Parteneriatul, pe o durată de cinci ani, reflectă creşterea rapidă a cererii globale pentru putere de calcul dedicată aplicaţiilor AI, precum ChatGPT, și vine în contextul rezultatelor financiare recente ale marilor companii tehnologice, care au semnalat limitări de capacitate în valorificarea completă a boom-ului AI.

Prin colaborarea cu IREN, Microsoft va putea extinde rapid capacităţile de procesare fără a fi nevoie să construiască noi centre de date sau să asigure surse suplimentare de energie, două dintre principalele obstacole în dezvoltarea infrastructurii AI. În același timp, compania evită investiţii majore în echipamente care se depreciază rapid odată cu apariția noilor generații de cipuri.

Acordul cu IREN face parte din strategia Microsoft de diversificare a surselor de infrastructură cloud, după contractul de 17,4 miliarde de dolari semnat recent cu Nebius Group, un alt furnizor de servicii „neocloud” bazate pe procesoare Nvidia.

IREN, evaluată la 16,5 miliarde de dolari după ce acţiunile sale au crescut de peste şase ori în 2025, operează mai multe centre de date în America de Nord, cu o capacitate totală de 2.910 megawaţi. Compania a precizat că implementarea treptată a procesoarelor Nvidia va continua până în 2026, în campusul său din Childress, Texas, cu o capacitate critică de aproximativ 200 de megawaţi.

Plata în avans din partea Microsoft va finanţa o parte din contractul cu Dell, iar acordul cu Microsoft poate fi reziliat dacă IREN nu respectă termenele de livrare.

Tot luni, startupul Lambda, specializat în infrastructură cloud pentru AI, a anunţat de asemenea un acord de mai multe miliarde de dolari cu Microsoft pentru implementarea de centre de date bazate pe cipuri Nvidia, semnalând că Microsoft accelerează investiţiile în reţeaua sa globală de putere de calcul destinată AI.