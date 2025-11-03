Afirmațiile președintelui american au venit la scurt timp după ce serviciile de informații din Statele Unite au acuzat hackeri chinezi că ar fi pătruns în infrastructura critică a țării, inclusiv în sistemele de apă și energie electrică. Beijingul este de asemenea suspectat de sustragerea de proprietate intelectuală și de colectarea neautorizată a datelor personale ale cetățenilor americani.

Donald Trump a recunoscut că relația dintre cele două puteri este una de competiție permanentă, subliniind totodată că rivalitatea nu exclude posibilitatea cooperării.

„Și noi suntem o amenințare pentru ei. Multe dintre lucrurile despre care vorbiți, le facem și noi. Trăim într-o lume extrem de competitivă, mai ales când vine vorba de relațiile dintre SUA și China. Îi urmărim mereu, iar ei ne urmăresc mereu. Totuși, cred că ne înțelegem destul de bine și că putem deveni mai mari, mai buni și mai puternici colaborând, nu confruntându-ne”, a declarat Donald Trump postului CBS News.

Aceste declarații vin după apelul recent al liderului american pentru un armistițiu comercial cu China. În pofida încercărilor de detensionare a relațiilor economice, competiția strategică dintre cele două state rămâne una dintre cele mai intense din ultimele decenii.

Referindu-se la capacitățile nucleare ale Chinei, Donald Trump a afirmat că Beijingul își dezvoltă rapid arsenalul.

„Avem mai multe arme nucleare decât orice alt stat. Rusia este pe locul doi, iar China, deși momentan rămâne în urmă, va ajunge la același nivel în aproximativ cinci ani. Se înarmează rapid, iar cred că trebuie să acționăm în direcția denuclearizării”, a spus președintele american.

El a menționat că a discutat despre necesitatea denuclearizării atât cu liderul rus Vladimir Putin, cât și cu președintele chinez Xi Jinping.

„Denuclearizarea este un lucru foarte important. Avem suficiente arme nucleare pentru a arunca lumea în aer de 150 de ori. Rusia are o mulțime de arme nucleare, iar China va avea multe. Au câteva. Au destul de multe”, a precizat Trump.

Explicând decizia recentă de a ordona testarea armelor nucleare americane, liderul de la Casa Albă a susținut că și alte țări, precum Rusia și China, efectuează astfel de teste, însă fără a le anunța public. În opinia sa, menținerea unui program activ de testare este esențială pentru siguranța națională și pentru verificarea capacității sistemelor strategice.

Trump a abordat și competiția economică dintre Washington și Beijing, punând accentul pe avantajul Chinei în domeniul resurselor rare, esențiale pentru tehnologiile moderne.

„Ei au investit și au protejat aceste resurse timp de 25-30 de ani. Acum le folosesc ca pârghie împotriva noastră. Noi, în schimb, am răspuns prin alte mijloace – de exemplu, prin oprirea livrărilor de piese pentru avioanele Boeing pe care le dețin. Am acționat, poate, puțin irațional de ambele părți, dar, în final, cel mai important instrument al nostru au rămas tarifele vamale”, a explicat președintele.

Competiția pentru controlul acestor resurse reprezintă un element-cheie în rivalitatea economică globală. Într-o economie dominată de industria tehnologică și de producția de echipamente avansate, accesul la minerale rare devine o chestiune de securitate națională pentru marile puteri.

Liderul american a declarat că Rusia și China desfășoară deja teste nucleare, fără a le face publice.

„Rusia efectuează teste, China efectuează teste, dar nu vorbesc despre asta. Vom face teste pentru că şi alţii fac teste. Coreea de Nord face teste. Pakistanul face teste”, a afirmat Trump.

El a explicat că unele dintre aceste teste sunt greu de detectat, deoarece sunt efectuate subteran.

„Ştiţi, oricât de puternice ar fi (armele nucleare), lumea este mare. Nu ştii neapărat unde fac teste. Se fac teste subterane, la adâncime, unde oamenii nu ştiu cu adevărat ce se întâmplă. Simţi o mică vibraţie. Ei fac teste, iar noi nu. Trebuie să facem şi noi”, a declarat președintele american. „Ceea ce spun este că vom face teste nucleare, aşa cum fac şi alte ţări”, a continuat el, evitând însă să confirme dacă Statele Unite intenționează să efectueze o detonare propriu-zisă.

Ultimul test nuclear american a avut loc în 1992, iar reluarea acestor activități ar marca o schimbare majoră în politica de apărare a Washingtonului.

Secretarul american al energiei, Chris Wright, a intervenit pentru a aduce clarificări privind natura testelor. Într-un interviu acordat Fox News, el a precizat că nu este vorba despre „explozii nucleare”.

„Sunt ceea ce se numeşte «explozii non-critice», adică testezi toate celelalte părţi ale unei arme nucleare pentru a te asigura că au geometria adecvată şi că declanşează explozia nucleară”, a explicat el. „Testele pe care le vom efectua vizează sisteme noi şi, repet, este vorba de explozii non-nucleare”, a subliniat Wright.

În ciuda acestor clarificări, anunțul a provocat reacții internaționale semnificative. Mulți observatori au atras atenția că o reluare a testelor nucleare, chiar și în formă limitată, ar putea genera un nou val de tensiuni geopolitice.

Decizia de a relua testele vine într-un moment în care retorica nucleară a revenit frecvent în spațiul public, mai ales după invadarea Ucrainei de către Rusia, în 2022. Nicio mare putere nu a mai efectuat un test nuclear real în ultimele trei decenii, excepție făcând Coreea de Nord, care a efectuat șase între 2006 și 2017. Rusia – pe atunci Uniunea Sovietică – a încetat testele în 1990, iar China în 1996.

Totuși, marile puteri continuă să testeze rachete, submarine și alte sisteme capabile să transporte focoase nucleare. Washingtonul este semnatar al Tratatului de interzicere completă a testelor nucleare (CTBT), iar o eventuală explozie nucleară ar reprezenta o încălcare a acestuia.

Afirmațiile președintelui Trump și planurile privind testele nucleare semnalează o etapă nouă a competiției strategice dintre SUA, China și Rusia — o competiție care nu mai este doar economică, ci și una ce redefinește echilibrul global al puterii.