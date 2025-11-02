Mircea Geoană explică faptul că SUA vor abandona Europa, însă relațiile trebuie renegociate
Mircea Geoană a explicat, în interviul oferit ziarului „La Stampa”, că în prezent nu mai există riscul ca Statele Unite să abandoneze Europa, deși contextul internațional obligă la o renegociere a relațiilor între cei doi parteneri. Acesta a precizat că Washingtonul și Bruxelles-ul traversează o etapă de tranziție către o cooperare mai echitabilă, în care Europa trebuie să își asume o parte mai mare din responsabilitatea pentru propria apărare.
Fostul secretar general adjunct al NATO a subliniat că recentele analize strategice americane, precum „Global Posture Review”, vor confirma că sprijinul militar al SUA pentru continentul european rămâne consistent, chiar dacă alocările de resurse vor fi redistribuite. În opinia sa, nu este vorba despre o retragere a Americii, ci despre o ajustare negociată, care să reflecte o nouă realitate geopolitică, în care aliații europeni devin actori mai importanți în sistemul global de securitate.
În ceea ce privește costurile acestei transformări, fostul oficial NATO a subliniat că Statele Unite sunt nevoite să-și împartă resursele între trei regiuni strategice majore: Europa, Orientul Mijlociu și Asia. În acest context, Uniunea Europeană trebuie să înțeleagă că perioada în care apărarea continentului depindea aproape exclusiv de Washington s-a încheiat.
Geoană a reamintit întâlnirea dintre Donald Trump și Ursula von der Leyen, care, potrivit acestuia, a marcat un moment istoric în rediscutarea „contractului global” dintre cele două maluri ale Atlanticului.
Liderii UE trebuie să vină cu planuri concrete de apărare
Mircea Geoană a afirmat că liderii europeni vor trebui să vină cu planuri concrete de apărare, bazate pe contribuții financiare și logistice clare, pe care să le pună în comun cu Statele Unite. Acest proces de recalibrare, deși complex, ar urma să ducă la un parteneriat mai echilibrat și mai puțin dependent de deciziile americane.
În ceea ce privește relația Washingtonului cu Moscova, Geoană consideră că fostul președinte Donald Trump a încercat să înțeleagă strategia pe termen lung a Rusiei, nu doar în privința Ucrainei, ci și a competiției sale globale cu Occidentul. El a apreciat că administrația americană a procedat corect atunci când a testat soliditatea parteneriatului dintre Rusia și China, un tandem care, în opinia sa, vizează slăbirea influenței occidentale la nivel mondial.
Geoană a explicat că descurajarea este principalul instrument de apărare al Europei în fața agresiunii ruse. Dacă Occidentul rămâne unit și continuă să sprijine Ucraina, conflictul ar putea ajunge relativ rapid la un armistițiu. În schimb, diviziunile interne ar putea încuraja Kremlinul să prelungească războiul și să intensifice atacurile hibride împotriva țărilor occidentale.
Rusia e într-o situație economică dificilă, dar și-a adaptat modelul pentru a susține un război de lungă durată
Referindu-se la economia rusă, oficialul român a remarcat că aceasta se află într-o situație dificilă, dar că Moscova rămâne o superputere nucleară care și-a adaptat modelul economic pentru a susține un efort de război de lungă durată.
Geoană a avertizat că Rusia a învățat din greșelile invaziei și s-a reorientat către o strategie de conflict permanent, bazată pe atacuri cibernetice, sabotaje și campanii de dezinformare.
În opinia sa, Rusia va continua să reprezinte o amenințare majoră pentru securitatea europeană și ar putea chiar testa soliditatea Articolului 5 al Tratatului NATO, care garantează apărarea colectivă a membrilor alianței.
Postarea integrală făcută de Mircea Geoană pe tema interviului acordat
Interviul pe care l-am acordat prestigiosului ziar italian “La Stampa”
“Protecția americană rămâne, dar Uniunea Europeană trebuie să renegocieze contractul”
de Letizia Tortello
„În urmă cu câteva luni în urmă puteam crede că America ar putea abandona Europa – acum acest risc a dispărut. Desigur, Uniunea Europeană va trebui să renegocieze, pentru prima dată din 1945, o relație mult mai echitabilă, inclusiv în domeniul apărării.”
Mircea Geoană, fost secretar general adjunct al NATO până anul trecut și astăzi unul dintre cei mai vizionari diplomați europeni (recent invitat la summitul Aspen Italia dedicat apărării europene), consideră că Donald Trump, observând evoluția conflictelor actuale, și-a schimbat atitudinea față de Uniune. Este optimist, bazându-se pe semnale concrete.
1. Retragerea parțială a trupelor americane de pe flancul estic ar trebui să ne îngrijoreze?
„Există câteva elemente care îmi întăresc convingerea că America nu ne va abandona, că vom continua să fim aliați strategici și că sprijinul pentru securitatea noastră va continua. Recenzia recentă Global Posture Review – analiza tuturor resurselor americane din lume destinate apărării – este încă clasificată, dar în curând va arăta câte resurse alocă efectiv Statele Unite Europei. Nu cred că va fi vorba despre o retragere.
Mai degrabă, asistăm la o tranziție graduală și negociată cu Europa – înțelegând prin „Europa” și Regatul Unit, Norvegia, Turcia și Canada -, care va duce la un sistem mai amplu.”
2. Europa va trebui, așadar, să-și renegocieze propria securitate? Cât ne va costa?
„Sunt profund convins că ceea ce fac Statele Unite acum are o logică strategică precisă, deoarece trebuie să gestioneze, cu resurse limitate, trei zone critice ale lumii: Europa – unde există războiul din Ucraina declanșat de Rusia -, Orientul Mijlociu, care rămâne instabil și nerezolvat, și Asia, la fel de complexă.
La clubul de golf Turnberry din Scoția, când s-au întâlnit Von der Leyen și Trump, pentru prima dată din 1945 europenii și americanii au rediscutat contractul lor global: despre tehnologie, securitate, comerț și investiții.”
3. Dar apărarea rămâne un capitol sensibil și deschis.
„Așa este. Liderii europeni vor trebui acum să elaboreze planuri de apărare bazate pe contribuții concrete, pe care le vor pune pe masă împreună cu Statele Unite, pentru securitatea continentului. Cu alte cuvinte: acestea sunt resursele pe care America le poate investi în următorii cinci ani, iar noi va trebui să negociem relația bilaterală – proces care va fi complex.
Dar din acest exercițiu va rezulta, inevitabil, un parteneriat mult mai echilibrat și mai egal. Nu doar o dominație americană asupra noastră.”
4. Credeți că Trump dorește să negocieze cu Putin cu orice preț, chiar și în detrimentul securității europene?
„Cred că Trump a încercat să înțeleagă care este strategia pe termen lung a Rusiei – nu doar în legătură cu Ucraina, ci și cu privire la poziționarea sa față de Statele Unite, Occident și aliații americani din Europa și din restul lumii.
De asemenea, administrația americană a încercat – și, în opinia mea, a fost o tentativă corectă – să verifice dacă parteneriatul strategic dintre Rusia și China poate fi modificat.
Este foarte simplu în cazul Rusiei: singura modalitate de a o face să-și schimbe cu adevărat planurile este să arătăm că suntem hotărâți, în primul rând, să apărăm Ucraina, și în al doilea rând, să impunem un cost real Rusiei. Să o forțăm să facă un calcul cost–beneficiu.
Cât o costă să continue războiul? Dacă rămânem uniți, conflictul va ajunge relativ ușor la un armistițiu. Dacă nu, cred că Putin va fi serios încurajat să continue bombardamentele și să exploateze diviziunile noastre. Descurajarea este prima noastră armă.”
5. Economia rusă este în criză. Ce interes ar mai avea Moscova să ne atace?
„Strategia Kremlinului – pe care Trump a înțeles-o, motiv pentru care a impus sancțiunile asupra petrolului – este să consolideze o poziție antioccidentală.
Pe aceeași linie se înscrie și parteneriatul strategic dintre Rusia și China, care nu se va destrăma ușor. Există și vor exista tensiuni între Moscova și Beijing, dar ambele țări sunt interesate să scape de leadershipul global american, pentru ca mai apoi să poată negocia direct, odată ce declinul Occidentului – Europa inclusă – se va accelera.
Trump îl testează pe Putin pentru a vedea în ce măsură acest echilibru se poate schimba.”
6. Cât timp poate rezista Moscova pe frontul ucrainean?
„Moscova este o superputere nucleară și are o economie de război. A învățat mult din invazia Ucrainei. Rusia rămâne cel mai redutabil adversar al nostru.
Trebuie să ne adaptăm la o Moscovă mult mai agresivă, care va continua un război hibrid permanent – prin atacuri cibernetice, sabotarea cablurilor submarine, asasinate țintite, interferențe electorale împotriva noastră.
Dar Moscova ar putea fi interesată și să testeze cu adevărat soliditatea Articolului 5 al NATO.”
