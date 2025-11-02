Mircea Geoană a explicat, în interviul oferit ziarului „La Stampa”, că în prezent nu mai există riscul ca Statele Unite să abandoneze Europa, deși contextul internațional obligă la o renegociere a relațiilor între cei doi parteneri. Acesta a precizat că Washingtonul și Bruxelles-ul traversează o etapă de tranziție către o cooperare mai echitabilă, în care Europa trebuie să își asume o parte mai mare din responsabilitatea pentru propria apărare.

Fostul secretar general adjunct al NATO a subliniat că recentele analize strategice americane, precum „Global Posture Review”, vor confirma că sprijinul militar al SUA pentru continentul european rămâne consistent, chiar dacă alocările de resurse vor fi redistribuite. În opinia sa, nu este vorba despre o retragere a Americii, ci despre o ajustare negociată, care să reflecte o nouă realitate geopolitică, în care aliații europeni devin actori mai importanți în sistemul global de securitate.

În ceea ce privește costurile acestei transformări, fostul oficial NATO a subliniat că Statele Unite sunt nevoite să-și împartă resursele între trei regiuni strategice majore: Europa, Orientul Mijlociu și Asia. În acest context, Uniunea Europeană trebuie să înțeleagă că perioada în care apărarea continentului depindea aproape exclusiv de Washington s-a încheiat.

Geoană a reamintit întâlnirea dintre Donald Trump și Ursula von der Leyen, care, potrivit acestuia, a marcat un moment istoric în rediscutarea „contractului global” dintre cele două maluri ale Atlanticului.

Mircea Geoană a afirmat că liderii europeni vor trebui să vină cu planuri concrete de apărare, bazate pe contribuții financiare și logistice clare, pe care să le pună în comun cu Statele Unite. Acest proces de recalibrare, deși complex, ar urma să ducă la un parteneriat mai echilibrat și mai puțin dependent de deciziile americane.

În ceea ce privește relația Washingtonului cu Moscova, Geoană consideră că fostul președinte Donald Trump a încercat să înțeleagă strategia pe termen lung a Rusiei, nu doar în privința Ucrainei, ci și a competiției sale globale cu Occidentul. El a apreciat că administrația americană a procedat corect atunci când a testat soliditatea parteneriatului dintre Rusia și China, un tandem care, în opinia sa, vizează slăbirea influenței occidentale la nivel mondial.

Geoană a explicat că descurajarea este principalul instrument de apărare al Europei în fața agresiunii ruse. Dacă Occidentul rămâne unit și continuă să sprijine Ucraina, conflictul ar putea ajunge relativ rapid la un armistițiu. În schimb, diviziunile interne ar putea încuraja Kremlinul să prelungească războiul și să intensifice atacurile hibride împotriva țărilor occidentale.

Referindu-se la economia rusă, oficialul român a remarcat că aceasta se află într-o situație dificilă, dar că Moscova rămâne o superputere nucleară care și-a adaptat modelul economic pentru a susține un efort de război de lungă durată.

Geoană a avertizat că Rusia a învățat din greșelile invaziei și s-a reorientat către o strategie de conflict permanent, bazată pe atacuri cibernetice, sabotaje și campanii de dezinformare.

În opinia sa, Rusia va continua să reprezinte o amenințare majoră pentru securitatea europeană și ar putea chiar testa soliditatea Articolului 5 al Tratatului NATO, care garantează apărarea colectivă a membrilor alianței.