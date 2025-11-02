Juravliov a subliniat că Rusia dispune de o gamă întreagă de rachete și va folosi „ceea ce este necesar”, descriind Statele Unite drept dușman și evocând, prin declarațiile sale, amintiri ale crizei rachetelor cubaneze din 1962.

În paralel, președintele rus Vladimir Putin continuă să promoveze noile rachete nucleare ale Rusiei, anunțând pe 29 octombrie testarea vehiculului subacvatic fără pilot cu propulsie nucleară Poseidon și evidențiind viteza și puterea acestuia.

De asemenea, Putin a menționat testul rachetei Burevestnik, cu caracteristici similare, în pofida apelului președintelui american Donald Trump de a se concentra pe încheierea războiului din Ucraina și nu pe testarea armelor.

Potrivit analiștilor de la Institutul pentru Studierea Războiului (ISW), aceste anunțuri urmăresc să adauge greutate amenințărilor nucleare și să determine Statele Unite și oficialii europeni să cedeze cerințelor rusești pe care forțele Moscovei nu le pot obține pe câmpul de luptă.

În ciuda noilor teste și a presupuselor caracteristici ale armelor, cadrul fundamental de descurajare nucleară rămâne neschimbat, Statele Unite și aliații lor din NATO, precum Franța și Marea Britanie, menținând triade nucleare puternice.

Rusia își folosește și parteneriatul cu Belarus pentru a submina hotărârea Occidentului de a sprijini Ucraina, prin desfășurarea sistemului de rachete Oreșnik, care va intra în serviciu în decembrie 2025, conform declarațiilor Nataliei Eismont, secretar de presă al președinției belaruse. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a justificat decizia ca răspuns la declarații pe care le consideră rusofobe și „isterie militaristă” din partea țărilor europene.

„Rusia folosește sistemul Oreșnik ca parte a unei campanii de control reflexiv care vizează subminarea hotărârii Occidentului de a sprijini militar Ucraina ”, subliniază analiștii de la Institutul pentru Studierea Războiului (ISW).

Înalți oficiali ruși transmit constant mesajul că Rusia este pregătită să continue războiul pe termen nelimitat până când Ucraina și aliații săi vor ceda cerințelor Moscovei. Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a respins propunerea lui Donald Trump pentru un armistițiu pe linia frontului, menținând că condițiile Rusiei privind pretențiile teritoriale și „cauzele profunde ale războiului” rămân neschimbate.