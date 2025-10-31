Trump și Putin nu se mai întâlnesc la Budapesta. Decizia a fost luată în urma unei convorbiri diplomatice extrem de tensionate între oficiali de rang înalt din ambele state, potrivit Financial Times.

Potrivit sursei citate, Statele Unite au anulat summitul de la Budapesta dintre președintele Donald Trump și omologul său rus, Vladimir Putin.

Decizia a venit ca urmare a atitudinii ferme a Moscovei față de cerințele stricte legate de Ucraina. Hotărârea a fost luată după o discuție tensionată între diplomați de rang înalt din cele două state, notează Financial Times.

Premierul Ungariei, Viktor Orbán, urma să se întâlnească cu Donald Trump pe 7 noiembrie, la Washington. Scopul vizitei era discutarea posibilității organizării unei întâlniri între Statele Unite și Rusia la Budapesta, precum și solicitarea unei excepții de la sancțiunile energetice impuse de SUA.

Conform publicației Kyiv Post, aceasta reprezintă doar prima etapă dintr-un plan mai amplu al administrației Trump, care vizează reducerea prezenței militare americane în Europa de Est. Informația este confirmată și de Stars and Stripes, care relatează că aproximativ 3.000 de soldați americani urmează să fie retrași din România, Bulgaria, Ungaria și Slovacia. Administrația Trump a transmis, pe canale diplomatice discrete, mai multor capitale europene avertismente privind această diminuare a trupelor — o decizie ce a stârnit deja critici în Congresul SUA și a generat îngrijorări legate de angajamentul Washingtonului față de securitatea flancului estic al NATO.

Potrivit surselor citate de Kyiv Post, retragerea unei brigăzi americane rotaționale din România marchează doar începutul unui proces mai amplu. Oficialii americani le-au transmis aliaților că această acțiune reprezintă prima fază a unui plan extins, urmând ca reducerile de trupe din Bulgaria, Ungaria și Slovacia să înceapă la jumătatea lunii decembrie. În prezent, diplomații NATO evaluează consecințele acestei decizii asupra capacității de descurajare a alianței pe cea mai vulnerabilă frontieră a sa.

Doi oficiali occidentali familiarizați cu discuțiile dintre Statele Unite și partenerii europeni au declarat că Pentagonul analizează o reducere moderată a trupelor, justificată de progresele realizate de armatele europene, considerate acum mai bine pregătite decât în trecut. Astfel, o recalibrare limitată a prezenței americane este considerată „adecvată”.

Aliații au fost avertizați că ar putea urma și alte ajustări anul viitor, odată cu încheierea actualelor dislocări rotaționale. Un document diplomatic american descrie aceste reduceri drept „marginale”. În același timp, oficialii americani au asigurat că efectivele din Polonia și statele baltice vor rămâne neschimbate, subliniind „caracterul solid” al cooperării militare și al cheltuielilor de apărare în aceste țări.