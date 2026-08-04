Comisia Europeană monitorizează efectele secetei asupra Dunării. Bruxelles-ul spune că nu există probleme de furnizare a energiei electrice

Comisia Europeană a transmis marți că urmărește îndeaproape și monitorizează efectele secetei asupra Dunării, în contextul în care nivelul fluviului a scăzut semnificativ, iar în România și Ungaria centralele nucleare funcționează la capacitate minimă din cauza reducerii debitului.

Potrivit informațiilor publicate de agenția EFE, seceta afectează nu doar sectorul energetic, ci și agricultura și transporturile din regiune. Cu toate acestea, Executivul european a precizat că, în acest moment, nu a identificat probleme privind asigurarea furnizării de energie electrică.

Purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene pentru climă și energie, Anna-Kaisa Itkonen, a explicat că centralele electrice au deja sisteme de contingență în funcțiune, iar statele membre beneficiază de mecanisme de vânzare și schimb de energie electrică între ele.

„Deocamdată, nu vedem probleme de asigurare a aprovizionării (…). Centralele electrice au deja sisteme de contingență în funcțiune și există de asemenea vânzarea și schimburile de electricitate între statele membre”, a spus purtătoarea de cuvânt al Comisiei Europene pentru climă și energie, Anna-Kaisa Itkonen, la o conferință de presă.

Reprezentanta Comisiei a mai anunțat că instituția intenționează să convoace un grup de coordonare în domeniul energiei imediat ce va fi necesar. Ea a precizat însă că Bruxelles-ul are nevoie mai întâi de o imagine completă asupra situației din toate țările afectate de scăderea nivelului Dunării.

Debitul fluviului a ajuns la minime istorice ca urmare a ploilor insuficiente, a reducerii fluxului de apă provenit din topirea zăpezilor alpine și a valurilor succesive de caniculă care afectează regiunea de mai multe săptămâni.

„Dispunem de mecanisme foarte bune și de schimburi de solidaritate regională, așadar, în mod evident, toate acestea vor intra în acțiune de îndată ce va surveni o situație care să le justifice”, a mai spus purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, potrivit sursei menționate.

În momentul de față, Comisia Europeană consideră că dispune de mecanisme eficiente și de schimburi de solidaritate regională, iar aceste instrumente vor fi activate imediat ce va apărea o situație care să justifice intervenția lor.