Reprezentanții Comisiei Europene au transmis luni că statele membre ale Uniunii Europene dețin stocuri suficiente de petrol și gaze, chiar dacă tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu au afectat fluxurile de aprovizionare la nivel global.

Potrivit oficialilor europeni, rezervele existente sunt suficiente pentru a acoperi aproximativ 90 de zile de consum, ceea ce oferă un grad important de siguranță în eventualitatea unor perturbări suplimentare ale pieței energetice.

„Suntem mult mai puţin preocupaţi de securitatea aprovizionării decât suntem de preţurile ridicate la energie”, le-a spus jurnaliştilor Anna-Kaisa Itkonen, purtător de cuvânt al Comisiei Europene.

Aceasta a precizat că, în acest moment, nu există semne care să indice o situație de urgență în ceea ce privește aprovizionarea cu energie la nivelul Uniunii Europene.

Oficialul european a confirmat că problema pieței energetice este discutată și la nivel internațional. La reuniunea de luni a Grupului celor șapte state puternic industrializate (G7) este analizată posibilitatea utilizării rezervelor strategice de petrol pentru stabilizarea pieței.

Potrivit unor surse citate de Financial Times, trei state din G7, inclusiv Statele Unite, și-au exprimat deja sprijinul pentru această măsură.

În același context, miniștri ai energiei din statele membre ale G7 și directorul executiv al Agenției Internaționale pentru Energie (AIE), Fatih Birol, urmează să participe la o conferință telefonică dedicată evaluării impactului conflictului din Iran asupra piețelor energetice globale.

În paralel cu discuțiile internaționale, unele state europene au început deja să adopte măsuri preventive pentru a limita impactul scumpirilor la energie.

În Ungaria, autoritățile au introdus o limită de 30 de litri de combustibil per cumpărător la stațiile de alimentare.

De asemenea, Guvernul Serbiei a decis să interzică temporar exportul de petrol și produse petroliere până pe 19 martie, moment în care situația va fi reevaluată.

Decizia vizează motorina, benzina și petrolul brut și are ca scop protejarea pieței interne de posibile penurii și de creșterile accelerate ale prețurilor.

Escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu ar putea avea efecte importante asupra economiei globale, în special prin impactul asupra prețurilor energiei.

Directorul general al Fondului Monetar Internațional, Kristalina Georgieva, a atras atenția că o creștere a prețului petrolului poate alimenta inflația la nivel mondial.

„O creștere de 10% a prețului petrolului ar duce la o majorare de 40 de puncte de bază a inflației globale”, a spus Kristalina Georgieva.

Șefa FMI a transmis și un mesaj de avertizare liderilor politici, îndemnându-i să ia în calcul scenarii extreme și să pregătească din timp măsuri de răspuns.

Analiștii din sectorul energetic avertizează că actualele tensiuni geopolitice ar putea genera un nou șoc energetic global.

Un expert intervievat de Reuters a declarat că situația actuală începe să semene cu criza energetică din anii 1970.

„Se conturează un șoc energetic global, similar celui din anii 1970”, a spus acesta.

În același timp, un director executiv din industria petrolieră australiană a avertizat că, în scenariul unei escaladări majore a conflictului, prețul petrolului ar putea urca până la 150 de dolari pe baril.

Tensiunile geopolitice au avut deja un impact puternic asupra piețelor energetice. Cotația petrolului Brent din Marea Nordului a depășit luni dimineață 119 dolari pe baril, cel mai ridicat nivel înregistrat din iulie 2022.

Creșterea prețurilor reflectă temerile investitorilor că prelungirea conflictului din Orientul Mijlociu ar putea perturba semnificativ transporturile de petrol și ar putea afecta ritmul de creștere al economiei mondiale.