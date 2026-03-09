Adrian Severin, fost ministru de Externe al României, este de părere că lumea se află în plin Război Mondial. O situație extrem de delicată, analizată la podcastul difuzat de evz.ro și realizat de jurnalistul Robert Turcescu.

Adrian Severin vorbit despre conflictul din Iran, care se răsfrânge și asupra țărilor ce nu sunt implicate direct. Și care a dus o un vârtej economic înspământător. Totul a plecat de la explozia prețurilor la petrol. Și gazele au crescut foarte mult, iar perspectivele nu sunt deloc bune, a anunțat fostul ministru.

„E un Război Mondial. Deci, în acest Război Mondial avem o Uniune Europeană cu care trebuie să îi dăm înainte. În condițiile în care astăzi, pentru o scurtă perioadă de timp, citeam mai devreme, a ajuns barilu de petrol și la 120 de dolari. Deci a ajuns și la 120!

Iar prețul gazului a sărit astăzi iarăși cu 30%. Deci următoarea criză este una de energie. La niște prețuri uluitoare nu mai ai ce să faci”, a afirmat Adrian Severin.

Invitatul lui Robert Turcescu a mai nuanțat și a spus că acest conflict mondial nu este de dată recentă și a izbucnit de mai mult timp. Este Război Mondial și nu de azi de ieri, de multă vreme. Pentru că, practic, toate țările din lume, sau majoritatea, nu știu ce țară a lumii, pe unde o fie, prin Oceania pe undeva, eventual niște insule, toate țările sunt lovite de consecințele acestor lupte. Și aici pun Ucraina cu Iranul în același context. Acestea nu sunt două războaie locale în două regiuni diferite.

Eventual între beligeranți diferiți, ele sunt războaie sau sunt segmente, componente ale unui război global”, a spus fostul ministru de Externe.

Care consideră că, în contextul în care prețul petrolului a urcat alarmant, de câștigat are Rusia. Iar China este și ea avantajată cu SUA sunt blocate acum în conflictul din Iran.

„Creșterea prețului la petrol convine Rusiei. Spuneți că are China probleme cu aprovizionarea cu petrol, dar de unde? Petrol sau gaz nu vor mai fi. Nu mai merge din Rusia în Uniunea Europeană pentru că Uniunea Europeană vede și de deșteaptă ce este îi ceartă pe toți și îi urechează și amenință.

Și o redirecționează spre China. După cum și Iranul poate redirecționa spre China, pe uscat. Înțeleg că și prin strâmbtoarea Ormuz pot să treacă navele chinezești. Problema cu navele e alta. Problema ține de asigurări, de asiguratori care nu mai pot asigura, nu mai sunt de acord să asigure. Sigur, niște nave care trec printr-o zonă, traversează o zonă de război. Dar China este mulțumită că Statele Unite sunt blocate în Iran”.