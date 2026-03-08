Ora de vară 2026 în România. Trecerea la ora de vară va avea loc în noaptea de sâmbătă, 28 martie spre duminică, 29 martie 2026. Ceasurile vor fi date cu o oră înainte, astfel că ora 03:00 devine 04:00. Această ajustare nu schimbă durata reală a zilei, dar oferă mai multă lumină în după-amiaza și seara, favorizând activitățile în aer liber și economisirea energiei.

Ora de vară a fost introdusă pentru a sincroniza mai bine activitățile umane cu lumina naturală. Conceptul a fost propus pentru prima dată de Benjamin Franklin în 1784, iar implementarea oficială a avut loc în 1916, în Germania, în contextul Primului Război Mondial, pentru economisirea energiei.

Astăzi, aproximativ 70 de țări aplică ora de vară, majoritatea în Europa, America de Nord și unele regiuni din America Latină.

Mai multă lumină naturală – permite reducerea iluminatului artificial și crește oportunitățile pentru activități recreative.

Starea de spirit și sănătatea – lumina naturală prelungită poate stimula producția de vitamina D și poate reduce riscul de depresie sezonieră.

Siguranță rutieră – vizibilitatea crescută seara poate diminua numărul accidentelor.

Activități sociale și sport – oamenii sunt mai motivați să petreacă timp în aer liber, să facă sport sau să participe la evenimente culturale.

Deși ora de vară aduce avantaje, există și efecte adverse:

Perturbarea ritmului circadian – schimbarea bruscă a orei afectează ceasul biologic.

Tulburări de somn – dificultăți în adormire, oboseală și reducerea nivelului de energie.

Riscuri cardiovasculare – creștere a infarctelor miocardice și accidentelor vasculare cerebrale în primele zile după schimbare.

Depresie și anxietate – expunerea întârziată la lumină dimineața poate influența starea de spirit.

Conform studiilor, fenomenele precum „jet lag social” afectează milioane de oameni, iar specialiștii recomandă ajustarea treptată a programului de somn pentru a diminua impactul.

Mai multe țări au eliminat schimbările sezoniere din motive de sănătate sau consum de energie:

Europa: Turcia

Asia: majoritatea țărilor

Africa: majoritatea țărilor

America de Nord: Hawaii, Arizona, și teritorii americane (Samoa Americană, Guam, Puerto Rico, Insulele Virgine)

America Latină: Uruguay, Mexic

În schimb, majoritatea țărilor europene și Statele Unite continuă să ajusteze ceasurile.

În UE, Comisia Europeană a propus eliminarea schimbării orei în 2018, iar un sondaj arată că 84% dintre cetățeni susțin renunțarea la ora de vară.

În SUA, proiectul „Sunshine Protection Act” ar putea introduce ora de vară permanentă, însă este blocat în Camera Reprezentanților.