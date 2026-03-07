Poliția Română a desfășurat o acțiune națională de control a mașinilor cu volan pe dreapta, verificând 865 de vehicule într-o singură zi, pentru a preveni accidentele rutiere și a asigura respectarea legislației.

Această inițiativă vine după o analiză care arată că 84% dintre accidentele implicând astfel de vehicule în ultimii cinci ani au fost cauzate de nereguli la volan și nerespectarea normelor legale.

”Poliţiştii rutieri au desfăşurat, pe parcursul unei zile, activităţi de control, în scopul prevenirii şi combaterii oricăror abateri de la respectarea normelor legale privind siguranţa circulaţiei pe drumurile publice, având în vedere dinamica accidentelor de circulaţie în care sunt implicate vehicule cu post de conducere pe partea dreaptă”, anunţă, sâmbătă, Poliţia Română.

Pe data de 19 februarie 2026, polițiștii rutieri au verificat 865 de autovehicule cu volan pe dreapta, dintre care 461 înmatriculate în România și 404 în alte state. În urma controalelor, au fost aplicate 595 de sancțiuni contravenționale, astfel:

567 amenzi pentru încălcarea Codului Rutier (O.U.G. 195/2002)

28 sancțiuni pentru nereguli conform altor acte normative

42 amenzi pentru deficiențe tehnice ale vehiculului

102 sancțiuni pentru depășirea vitezei legale

5 sancțiuni pentru depășiri neregulamentare

De asemenea, au fost reținute 21 de permise de conducere și 49 de certificate de înmatriculare, iar polițiștii au constatat 3 infracțiuni la regimul rutier și alte 3 de natură diferită.

Analiza Poliției Române arată că vehiculele cu volan pe partea dreaptă sunt implicate frecvent în accidente grave, din cauza manevrelor greșite sau a nerespectării regulilor de circulație. Controalele au fost organizate pentru a reduce riscurile și pentru a crește siguranța rutieră în întreaga țară.

Beneficiile controalelor sunt:

Prevenirea accidentelor cauzate de nerespectarea legislației rutiere

Identificarea vehiculelor cu deficiențe tehnice

Creșterea gradului de siguranță pentru toți participanții la trafic

”La data de 19 februarie 2026, în cadrul activităţilor, poliţiştii rutieri au verificat 865 de autovehicule prevăzute cu postul de conducere pe partea dreaptă, dintre care 461 înmatriculate în România şi 404 înmatriculate în alte state. În urma neregulilor constatate, au fost aplicate 595 de sancţiuni contravenţionale, dintre care 567 pentru nerespectarea prevederilor O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, iar 28 pentru nerespectarea prevederilor altor acte normative”, a transmis sursa citată.

Respectarea strictă a limitelor de viteză

Verificarea regulată a stării tehnice a vehiculului

Evitarea depășirilor periculoase și a manevrelor riscante

Poliția Română reamintește că aceste controale vor continua, iar nerespectarea normelor legale poate atrage sancțiuni severe, inclusiv reținerea permisului de conducere și a certificatului de înmatriculare.