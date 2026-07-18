Dacă drumul cu prioritate virează la stânga, ești obligat să semnalizezi? Regula de aur pe care puțini șoferi o cunosc

Mulți șoferi sunt convinși că, dacă rămân pe drumul cu prioritate, nu trebuie să semnalizeze atunci când acesta virează. În realitate, Codul Rutier prevede altceva, iar o interpretare greșită a regulilor poate aduce nu doar amenzi de sute de lei, ci și un risc crescut de producere a accidentelor.

Dacă drumul cu prioritate virează la stânga, ești obligat să semnalizezi? Potrivit Codului Rutier, conducătorii auto sunt obligați să semnalizeze de fiecare dată când schimbă direcția de mers sau execută un viraj. Astfel, chiar dacă într-o intersecție drumul cu prioritate virează la stânga sau la dreapta, iar șoferul își continuă deplasarea pe acesta, manevra este considerată un viraj și trebuie semnalizată.

Mulți șoferi sunt de părere că, în această situație, nu schimbă cu adevărat direcția de mers deoarece rămân pe drumul cu prioritate și percep manevra ca pe o simplă curbă. Totuși, această interpretare nu este în concordanță cu prevederile legislației rutiere, care stabilește că obligația de a semnaliza apare ori de câte ori vehiculul virează, indiferent de prioritatea drumului.

Articolul 54 alin. (1) din OUG nr. 195/2002 prevede că „conducătorul de vehicul care execută o manevră de schimbare a direcţiei de mers, de ieşire dintr-un rând de vehicule staţionate sau de intrare într-un asemenea rând, de trecere pe o altă bandă de circulaţie sau de virare spre dreapta ori spre stânga sau care urmează să efectueze o întoarcere ori să meargă cu spatele este obligat să semnalizeze din timp şi să se asigure că o poate face fără să perturbe circulaţia sau să pună în pericol siguranţa celorlalţi participanţi la trafic”.

Legea face o distincție clară între diferitele tipuri de manevre. Dacă în cazul schimbării benzii sau al depășirii obligația de semnalizare este evidentă, formularea „de virare spre dreapta ori spre stânga” arată că orice schimbare a direcției de mers trebuie semnalizată, indiferent dacă șoferul rămâne sau nu pe drumul cu prioritate.

Prin urmare, într-o intersecție în care drumul cu prioritate virează la stânga sau la dreapta, conducătorul auto este obligat să semnalizeze chiar dacă își continuă deplasarea pe același drum. Scopul semnalizării este de a informa din timp ceilalți participanți la trafic cu privire la manevra care urmează să fie efectuată, contribuind astfel la desfășurarea circulației în condiții de siguranță.

„Conducătorul de vehicul care execută o manevră de schimbare a direcţiei de mers, de ieşire dintr-un rând de vehicule staţionate sau de intrare într-un asemenea rând, de trecere pe o altă bandă de circulaţie sau de virare spre dreapta ori spre stânga sau care urmează să efectueze o întoarcere ori să meargă cu spatele este obligat să semnalizeze din timp şi să se asigure că o poate face fără să perturbe circulaţia sau să pună în pericol siguranţa celorlalţi participanţi la trafic”, stabilește Art. 54 (1) din OUG 195/2002.

Dacă un drum virează la stânga sau la dreapta fără să se intersecteze cu o altă șosea, nu este vorba despre o intersecție, ci doar despre o curbă. În această situație, șoferii nu au obligația de a semnaliza, deoarece nu efectuează o manevră de schimbare a direcției de mers într-o intersecție.

În toate celelalte cazuri, nerespectarea obligației de a semnaliza constituie contravenție și este sancționată conform Codului Rutier cu amendă din clasa I de sancțiuni. Aceasta presupune aplicarea a două sau trei puncte-amendă. De la 1 iulie 2026, valoarea unui punct-amendă este de 216,25 lei, astfel că amenda pentru lipsa semnalizării este cuprinsă între 432,50 lei și 648,75 lei.

Dincolo de sancțiunea financiară, nefolosirea semnalizatorului poate favoriza producerea unor accidente. În lipsa unei informări clare privind intenția de deplasare, ceilalți participanți la trafic pot interpreta greșit traiectoria vehiculului și pot pătrunde în intersecție, chiar dacă au obligația de a acorda prioritate. Din acest motiv, semnalizarea trebuie utilizată inclusiv în intersecțiile în care drumul cu prioritate își schimbă direcția, pentru ca ceilalți șoferi să poată anticipa corect manevra efectuată.