Cod Rutier 2026. Se reduce obligatoriu viteza.Regula care face diferența între amendă și circulația legală

Mulți șoferi se întreabă dacă trebuie să oprească imediat ce observă un pieton care se îndreaptă spre trecerea de pietoni. Codul Rutier 2026 stabilește clar când apare obligația de acordare a priorității și în ce situații conducătorii auto trebuie doar să reducă viteza. Nerespectarea regulilor poate atrage amenzi de peste 1.000 de lei și suspendarea permisului.

Codul Rutier prevede că pietonii beneficiază de prioritate atunci când sunt angajați în traversarea drumului printr-un loc special amenajat și semnalizat.

Prin urmare, simplul fapt că o persoană se deplasează pe trotuar în direcția trecerii de pietoni nu înseamnă, automat, că șoferul este obligat să oprească.

În această situație, conducătorul auto nu poate fi sancționat pentru neacordare de prioritate doar pentru că nu a oprit în fața unei persoane care nu a început încă traversarea.

Totuși, situația trebuie analizată în funcție de comportamentul pietonului și de momentul în care acesta își manifestă intenția de a traversa.

Chiar dacă pietonul nu a pășit încă pe carosabil, există situații în care șoferul este obligat să oprească.

Dacă persoana ajunge în dreptul marcajului pietonal, se asigură și este evident că urmează să traverseze, conducătorul auto trebuie să îi acorde prioritate.

În cazul în care ignoră această obligație, poate fi sancționat pentru neacordarea priorității de trecere.

Pentru această contravenție, legislația prevede o amendă cuprinsă între aproximativ 1.200 și 1.600 de lei, iar permisul de conducere este suspendat pentru 60 de zile.

Chiar dacă șoferul nu este obligat întotdeauna să oprească atunci când observă un pieton în apropierea trecerii, legislația impune reducerea vitezei în anumite condiții.

Regulamentul de aplicare a Codului Rutier stabilește că, în localități, la trecerile de pietoni nesemaforizate aflate pe drumuri cu o singură bandă pe sens, viteza trebuie redusă la cel mult 30 km/h dacă în apropiere se află pietoni care intenționează să traverseze.

În afara localităților, limita maximă admisă în aceeași situație este de 50 km/h.

Această obligație este diferită de acordarea priorității și are rolul de a permite oprirea în siguranță dacă pietonul începe traversarea.

Legislația nu stabilește obligații doar pentru conducătorii auto. Pietonii trebuie, la rândul lor, să se asigure înainte de a traversa și să nu pășească brusc pe carosabil în fața vehiculelor aflate în mers.

Această regulă are un rol esențial în prevenirea accidentelor.

La o viteză de 50–60 km/h, un autoturism poate avea nevoie de aproximativ 25–35 de metri pentru a opri complet, în condiții normale de carosabil. Dacă asfaltul este umed, distanța de frânare poate crește considerabil.

Din acest motiv, pietonii trebuie să se asigure că au fost observați de șoferi și că aceștia pot opri în siguranță înainte de a începe traversarea.

Respectarea obligației de a se asigura înainte de traversare poate avea efecte inclusiv în cazul unui litigiu privind o sancțiune pentru neacordare de prioritate.

În anumite situații, dacă șoferul poate demonstra că pietonul a pătruns brusc pe trecerea de pietoni fără să se asigure, acest aspect poate fi analizat de autorități la stabilirea răspunderii.

Totuși, fiecare caz este evaluat individual, în funcție de probele existente, declarațiile părților și împrejurările producerii evenimentului.

Specialiștii recomandă atât șoferilor, cât și pietonilor, să manifeste prudență în apropierea trecerilor de pietoni, deoarece respectarea regulilor de circulație de ambele părți rămâne cea mai eficientă metodă de prevenire a accidentelor.