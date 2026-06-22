PMB pregătește semaforizarea inteligentă în 92 de intersecții. Bucureștiul poate atrage peste 85 de milioane de lei din fonduri nerambursabile

PMB a depus o cerere de finanțare pentru un proiect de modernizare a managementului traficului din Capitală, care vizează introducerea semaforizării inteligente în zeci de intersecții și modernizarea Centrului de Trafic. Proiectul are o valoare de peste 85 de milioane de lei și a fost transmis către Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov. Autoritățile locale estimează că vor primi un răspuns privind finanțarea în cel mult trei luni. Dacă proiectul va fi aprobat, implementarea va dura 14 luni.

PMB anunță că Bucureștiul ar putea beneficia de o finanțare nerambursabilă de peste 85 de milioane de lei pentru implementarea unui sistem modern de management al traficului și pentru modernizarea Centrului de Trafic al Capitalei.

Potrivit informațiilor publicate de reprezentanții instituției, cererea de finanțare a fost depusă de Direcția Fonduri Externe la Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov, iar verdictul privind acordarea fondurilor este așteptat în următoarele trei luni.

„Peste 85 de milioane de lei, bani nerambursabili, am putea primi pentru semaforizarea inteligentă a intersecțiilor din București și pentru modernizarea Centrului de Trafic. Colegii de la Fonduri Externe au depus cererea de finanțare la Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov, iar răspunsul îl vom primi în maximum trei luni”, au transmis reprezentanții PMB într-o postare publicată pe pagina oficială de Facebook.

Autoritățile locale au precizat că documentația tehnică necesară este deja pregătită, fiind finalizate și aprobate studiile de fezabilitate pentru 92 de intersecții și pentru Centrul de Trafic.

„Deja avem gata (făcute și aprobate) studiile de fezabilitate pentru 92 de intersecții și pentru Centrul de Trafic”, au mai arătat reprezentanții instituției.

După obținerea finanțării, municipalitatea va demara procedurile necesare pentru elaborarea caietului de sarcini, proiectare și execuție, urmând ca prima etapă a proiectului să vizeze echiparea a 92 de intersecții cu tehnologii inteligente de monitorizare și control al traficului.

Conform planului prezentat de PMB, intersecțiile vor fi dotate cu camere video, senzori instalați în asfalt și pe stâlpi, sisteme automate de dirijare a circulației, butoane pentru pietoni și alte echipamente destinate optimizării fluxurilor de trafic.

„După aprobarea finanțării, vom întocmi caietul de sarcini, apoi proiectarea și execuția. Într-o primă fază, cele 92 de intersecții vor fi dotate cu camere video, senzori montați în asfalt și pe stâlpi, automate de dirijare, butoane pentru pietoni și multe alte soluții tehnice”, au explicat reprezentanții PMB.

Potrivit municipalității, noul sistem va integra soluții de inteligență artificială capabile să analizeze în timp real valorile de trafic, să sincronizeze semafoarele și să modifice automat timpii de semaforizare în funcție de volumul de vehicule din intersecții.

„Va fi un sistem complex de AI care sincronizează semafoarele, ajustează timpii de semaforizare pe baza numărului de mașini și ia singur decizii, în funcție de valorile de trafic. În plus, va ști să prioritizeze transportul în comun, pentru ca autobuzele și troleibuzele să ajungă în stații conform programului”, au precizat aceștia.

Reprezentanții Primăriei susțin că implementarea proiectului va contribui la fluidizarea circulației, reducerea poluării și îmbunătățirea performanței transportului public din Capitală.

„EFECTE: fluidizarea traficului rutier general, poluare redusă în oraș, transport în comun îmbunătățit”, au transmis reprezentanții instituției.

A doua componentă a investiției vizează modernizarea Centrului de Trafic aflat la parterul sediului PMB, unde funcționează și Centrul Integrat Municipal pentru Situații de Urgență București.

Municipalitatea a precizat că lucrările aferente întregului proiect, inclusiv instalarea echipamentelor și punerea lor în funcțiune, sunt estimate să dureze 14 luni.

„Perioada de implementare este de 14 luni, inclusiv montarea și punerea în funcțiune. În faza doi, modernizăm Centrul de Trafic de la parterul PMB, unde funcționează Centrului Integrat Municipal pentru Situații de Urgență București”, au arătat reprezentanții instituției.

Totodată, autoritățile locale au subliniat că cele 92 de intersecții reprezintă doar o parte a programului de extindere a semaforizării inteligente la nivelul Capitalei.