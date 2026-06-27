Caniculă în București! PMB a instalat 113 cișmele și 8 dușuri stradale pentru răcorirea populației

Primăria Municipiului București (PMB) anunță extinderea măsurilor pentru combaterea efectelor caniculei, prin punerea la dispoziția populației a 113 cișmele și opt dușuri stradale. Primele instalații de răcorire sunt deja funcționale în zone intens circulate.

Primăria Municipiului București (PMB) a anunțat, joi, că în Capitală sunt disponibile 113 cișmele și opt dușuri stradale pentru răcorirea populației în perioada caniculei. Reprezentanții instituției au precizat că angajații Apa Nova București au început montarea dușurilor stradale în cele mai aglomerate zone ale orașului și au susținut că acestea sunt bine primite de bucureșteni și de turiști, fiind folosite de persoane de toate vârstele.

Potrivit PMB, în prezent sunt funcționale două dușuri stradale în Piața Unirii, unul la intersecția cu Bulevardul Unirii și celălalt pe strada Halelor. Un al treilea tunel de răcorire a fost montat în Piața Universității, în apropierea Teatrului Național, urmând să fie pus în funcțiune începând de a doua zi.

Municipalitatea a anunțat că alte cinci dușuri stradale vor fi amplasate în perioada următoare în zona stației de metrou Titan, pe Calea Giulești nr. 38, la Piața Rahova (Șoseaua Alexandriei nr. 5), pe Calea Victoriei, în dreptul Casei Centrale a Armatei, și pe Șoseaua Mihai Bravu, în zona Magazinului Obor.

Totodată, PMB a reamintit că cele 113 cișmele aflate pe străzile administrate de municipalitate sunt funcționale încă din 1 mai și a subliniat importanța hidratării în sezonul cald.

PMB a anunțat, tot joi, că lucrările de modernizare a liniilor de tramvai 3 și 42, de pe Bulevardul Expoziției și străzile adiacente, sunt aproape de finalizare.

Potrivit reprezentanților municipalității, proiectul vizează un tronson de aproximativ doi kilometri, pe Bulevardul Expoziției și pe străzile Dornei, Clăbucet, Aviator Popișteanu și Puțul lui Crăciun. PMB a precizat că au fost montate noile șine de tramvai, a fost refăcut carosabilul, au fost amenajate opt peroane și instalate 24 de adăposturi pentru călători. De asemenea, rețelele electrice au fost introduse în subteran, pentru eliminarea cablurilor aeriene de pe stâlpi.

Municipalitatea a arătat că, în această perioadă, muncitorii execută ultimele lucrări de finisaje, chituiri și curățenie.

Reprezentanții PMB au anunțat că până la sfârșitul lunii iulie vor fi demontați vechii stâlpi de electricitate de pe trotuare, urmând să fie refăcute și căile pietonale. Cu toate acestea, instituția a precizat că circulația tramvaielor pe acest tronson nu va fi reluată imediat, întrucât lucrările continuă pe Bulevardul Ion Mihalache.

Totodată, Primăria Capitalei a transmis că lucrările de modernizare a liniilor de tramvai de pe Bulevardul Chișinău se apropie, la rândul lor, de finalizare.

PMB a anunțat, miercuri, că rețeaua de semaforizare din Capitală a fost extinsă prin punerea în funcțiune a patru noi treceri de pietoni semaforizate, în cadrul măsurilor pentru creșterea siguranței rutiere.

Potrivit municipalității, trei dintre noile treceri au fost amenajate pe Calea Giulești, la intersecțiile cu străzile George Vâlsan, Migdalului și Prunaru, iar cea de-a patra este amplasată pe Splaiul Unirii, la intersecția cu strada Abatorului și Intrarea Scorțeni.

Reprezentanții PMB au precizat că noile treceri sunt echipate cu instalații moderne de semaforizare, butoane pentru solicitarea traversării, dispozitive acustice destinate persoanelor cu deficiențe de vedere, precum și cu marcaje și indicatoare rutiere. Totodată, lucrările au inclus montarea stâlpilor, consolelor, semafoarelor și a automatelor de dirijare a traficului.

Municipalitatea a anunțat că, la începutul lunii august, urmează să fie finalizate lucrările de semaforizare pe strada Antiaeriană, la intersecțiile cu străzile Elena și Vasile Cojocaru, Manea Șerban și Triunghiului.

În același timp, PMB a transmis că pregătește documentația pentru amenajarea altor 35 de intersecții și treceri de pietoni semaforizate pe principalele artere ale Capitalei. Printre zonele vizate se numără Bulevardul 13 Septembrie, strada Uranus, strada Lucrețiu Pătrășcanu, în apropierea Liceului Teoretic „Nichita Stănescu”, Calea Plevnei, Bulevardul Expoziției, Bulevardul Metalurgiei, Șoseaua Berceni, Șoseaua Olteniței, Șoseaua Giurgiului și Bulevardul Nicolae Grigorescu.

Reprezentanții Primăriei Capitalei au subliniat că investițiile în extinderea rețelei de semaforizare urmăresc creșterea siguranței și fluidizarea traficului, atât pentru pietoni, cât și pentru șoferi.