Directorul general al Apa Nova București, Mădălin Mihailovici, a declarat sâmbătă, într-o intervenție la Digi24, că apa furnizată în București este tratată înainte de distribuție.

Acesta a subliniat că apa nu este o resursă infinită, ci una regenerabilă, explicând că, în cazul captării din râuri, refacerea resursei durează între 7 și 14 zile. În schimb, utilizarea intensă a apelor subterane poate duce la perioade de regenerare mult mai lungi, de cel puțin 50 de ani.

”Apa este tratată. Apa practic respectă standardele naţionale, care standardele naţionale sunt standardele europene. Glina a fost construită în două faze. A fost construită cu fonduri europene. Faza întâi în care practic nu se putea epura integral secundarul şi terţiarul, adică epurarea biologică, se epura integral doar partea mecanică. Acum, cu finalizarea fazei a doua, practic se epurează integral. Deci tot ceea ce intră practic se epurează integral şi respectă aşa-numitul pentru specialişti NTPA 001. Practic se fac măsurători de către gospodarul de apă, care este Administraţia Naţională Apele Române, iar de la intrarea în funcţiune a Glina faza II, noi nu am mai primit practic niciun fel de penalitate din partea administratorului”, a declarat directorul Apa Nova.

Acesta a menționat că, în ultimii ani, calitatea apei brute a înregistrat o degradare semnificativă, referindu-se la apa preluată din râurile Argeș și Dâmbovița. El a explicat că, în anumite perioade, sunt constatate concentrații care depășesc limitele admise, uneori chiar considerabil.

Totuși, reprezentantul Apa Nova București a precizat că tehnologia modernă utilizată în stațiile de tratare permite gestionarea acestor variații, astfel încât apa distribuită către consumatori să respecte standardele de calitate.

Întrebat dacă autoritățile sunt informate în situațiile în care sunt depășite limitele admisibile, acesta a fost chestionat cu privire la procedurile de notificare aplicate în astfel de cazuri.

”Da, bineînţeles că atenţionăm, dar ca să vedeţi, să înţelegeţi, haideţi să ne aducem aminte despre fenomenul Voila Câmpina, cu barajul de la Paltinu, când staţia de tratare de la Paltinu s-a blocat undeva la maxim 200 de NTU gradul de turbiditate. Eu pot să vă spun că am avut sâmbătă spre duminică gradul de turbiditate la intrarea în staţia de la Crivina şi de la Arcuda, la Crivina 2000 de NTU şi la Arcuda 1200 de NTU”, a declarat Mădălin Mihailovici.

Acesta a explicat de ce apar asemenea variaţii.

”Este explicabil de ce sâmbătă şi duminică am avut aceste variaţii şi este normal să apară. V-am zis că trăim într-o zonă de extreme, secetă şi ploi cu intensitate mare pe o perioadă redusă. A plouat pe bazinul Argeşului extraordinar de mult, şi pe bazinul Dâmboviţei. Ca să poţi să reglezi acumulările, să nu produci inundaţii, managerul apelor de suprafaţă, Apele Române, a trebuit să facă mişcări pe aceste acumulări şi normal că se simt imediat când creşti de la 20 la 50 de metri cubi pe secundă şi ajungi 104 metri cubi pe secundă nu este prea simplu, dar avem practic rezilienţa, ce spuneam adineauri, să rezistăm la aşa ceva”, a afirmat directorul Apa Nova.

Mihailovici a mai precizat că în jurul Bucureștiului, înainte de 1989, au fost exploatate intens puțuri de apă subterană, ceea ce a influențat disponibilitatea acestei resurse pe termen lung.

”Gândiţi-vă că în jurul Bucureştiului, înainte de 1989 exista o industrie foarte puternică şi agricultură, şi industrie. S-au folosit, s-au exploatat intensiv aceste puţuri. De aceea apa din puţuri, indiferent că am ajuns să mă duc şi la 100 – 120 de metri…Pot să vă spun că Tuborgul, spre exemplu, ca să aibă calitate foarte bună a apei, are unul dintre puţuri care este la 450 de metri adâncime. Nu poţi să îţi permiţi să faci foraje la 450 de metri. Şi noi acum, în noul program investiţional prin care am prelungit contractul de concesiune, ne-am asumat ca pentru anumite perioade de calamităţi, cum ar fi un cutremur, să avem unu, două puţuri de mare adâncime în fiecare sector, astfel încât să putem să dăm contingentat către populaţie apă”, a explicat Mădălin Mihailovici.

Acesta a adăugat că Apa Nova a construit 20 de puţuri.

”Construim deja, avem deja 20 de puţuri făcute şi construim în continuare ca să le terminăm. Dar credeţi-mă că potabilizarea acestor puţuri, ca să le ajungi să aibă o apă potabilă, spre exemplu, cum este calitatea apei care este din cele trei fabrici de potabilizare doar pentru un singur puţ poate să coste şi două milioane de euro”, a mai declarat directorul Apa Nova.

Mădălin Mihailovici se află la conducerea Apa Nova București în funcția de director general din anul 2015, iar din 2017 ocupă și poziția de CEO al Veolia România.

Acesta este absolvent al Facultății de Construcții Hidrotehnice din cadrul Institutului de Construcții București și deține un doctorat în științe tehnice, obținut la aceeași instituție. De asemenea, a urmat mai multe programe de specializare în domeniul managementului resurselor de apă și al apărării împotriva inundațiilor.