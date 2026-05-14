Acțiunea procurorilor vine într-un moment sensibil pentru Vama Română, după reorganizarea instituției și semnarea unui protocol anticorupție cu DGA

Președintele Autorității Vamale Române (AVR), Mihai Savin, a fost reținut miercuri de procurori, împreună cu alte două persoane din cadrul instituției, în urma unei acțiuni desfășurate de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București. Ancheta vizează fapte investigate într-un dosar penal aflat în curs, iar descinderile au avut loc atât la sediul central al Vămii din București, cât și în Galați. Reținerea șefului AVR are loc într-o perioadă în care instituția se află în plin proces de reorganizare și după mai multe scandaluri de corupție care au afectat sistemul vamal în ultimii ani.

În acest moment, autoritățile nu au făcut publice acuzațiile exacte formulate în dosar și nici natura faptelor investigate. Dosarul se află în faza de cercetare, iar anchetatorii continuă audierile și verificările.

Reținerea conducerii unei instituții-cheie din sistemul fiscal și vamal atrage atenția asupra vulnerabilităților existente în administrația publică, în special într-un domeniu considerat de ani de zile sensibil la riscuri de corupție și trafic de influență.

Mihai Savin ocupa funcția de președinte al Autorității Vamale Române din ianuarie 2026, după ce anterior fusese vicepreședinte al instituției. Numirea sa a fost făcută de premierul Ilie Bolojan, în contextul schimbării conducerii AVR și al eliberării din funcție a fostului președinte, Bogdan Bălan.

Înainte de a ajunge în conducerea Vămii, Savin a avut un parcurs profesional în mai multe companii și instituții publice. Acesta a activat în cadrul Apa Nova București/Veolia România și a ocupat poziții de conducere în administrația locală și în companii de stat.

De-a lungul ultimilor ani, Mihai Savin a fost:

director în cadrul Apa Nova București/Veolia România;

director general la Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, în perioada iulie 2019 – ianuarie 2020;

director general la Compania Municipală Managementul Transportului București, între martie și iulie 2020;

director general la Termoficare Prahova, în perioada martie – noiembrie 2022.

Numirea sa la conducerea AVR a venit într-un context în care Guvernul anunța măsuri de reformă și eficientizare în sistemul vamal.

Instituția pe care Mihai Savin o conducea se află de mai mulți ani în atenția autorităților și a opiniei publice din cauza unor anchete legate de corupție, trafic ilegal și presupuse rețele de influență din sistemul vamal.

În încercarea de a întări măsurile de prevenire a corupției, la finalul lunii martie 2026, Autoritatea Vamală Română și Direcția Generală Anticorupție (DGA) din cadrul Ministerului Afacerilor Interne au semnat un protocol de colaborare.

Documentul stabilea cadrul de cooperare instituțională pentru promovarea integrității și consolidarea mecanismelor de prevenire a faptelor de corupție în structurile vamale.

Semnarea protocolului a fost prezentată atunci ca un pas important pentru întărirea controlului intern și pentru reducerea vulnerabilităților din sistem, într-un moment în care presiunea asupra instituției crescuse inclusiv în context european, pe fondul intensificării controalelor privind traficul de mărfuri și colectarea taxelor vamale.

La începutul lunii aprilie, Guvernul a aprobat un proiect de reorganizare a Autorității Vamale Române, care prevedea reducerea cheltuielilor instituției și restructurarea aparatului de conducere.

Potrivit proiectului aprobat de Executiv, economiile estimate urmau să ajungă la aproximativ 4,5 milioane de lei anual, respectiv 3,1 milioane de lei pentru perioada rămasă din acest an.

Varianta finală a reorganizării a fost însă mai redusă față de proiectul inițial discutat la finalul anului trecut, unde se vorbea despre economii de peste 6 milioane de lei anual. O mare parte dintre reduceri urmau să fie obținute prin eliminarea sau retrogradarea mai multor funcții de conducere din cadrul instituției.

Reorganizarea AVR a fost justificată de Guvern prin nevoia de eficientizare administrativă și reducere a cheltuielilor publice, însă ancheta care vizează acum conducerea instituției riscă să amplifice presiunea asupra sistemului vamal și asupra reformelor anunțate de Executiv.