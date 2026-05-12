Marți, 12 mai 2026, la Palatul Victoria, a fost semnat contractul pentru lucrările de construcție ale Spitalului Regional de Urgență Cluj.

Ilie Bolojan a spus că acest contract este foarte important pentru regiunea de Nord-Vest și pentru România. El a menționat că este bucuros că, după mulți ani de întârziere, s-a ajuns în situația în care se poate semna acest contract important în domeniul sănătății.

El a explicat că astfel vor putea începe lucrările și că, în următorii ani, ar putea fi finalizat încă un spital regional important în România.

Premierul interimar a spus că se bucură și ca locuitor al regiunii de Nord-Vest, unde cea mai mare parte a serviciilor medicale importante sunt asigurate în Cluj, pe lângă cele din alte reședințe de județ.

„Sunt bucuros că am ajuns în situaţia în care, după mulţi ani, cu întârziere, să fim în conjunctura în care putem să semnăm acest important contract în domeniul sănătăţii pentru regiunea de Nord-Vest şi pentru România. Pentru mine este o dublă bucurie. Pe de o parte pentru că se poate semna acest contract şi putem începe practic lucrările în aşa fel încât în anii următori să avem încă un spital regional important finalizat în România, dar şi ca locuitor al regiunii de Nord-Vest, unde ştim că cele mai importante servicii de sănătate din regiune sunt asigurate în afară de celelalte reşedinţe de judeţ, de medicii din Cluj”, a declarat Bolojan.

Ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, a spus că până la semnarea contractului a fost un drum lung, dificil, cu multe probleme birocratice și provocări. El a explicat că astfel de proiecte, cum este Spitalul Regional de Urgență Cluj, sunt foarte importante pentru comunitate, deoarece influențează nu doar prezentul, ci și viitorul generațiilor următoare. El a precizat că acest spital nu este doar o clădire sau un șantier, ci cel mai important proiect de infrastructură medicală din Transilvania din ultimele decenii.

Attila a mai spus că realizarea unui spital regional durează mult și este un proces complicat, nu unul rapid. Potrivit lui, drumul până la acest moment a fost dificil, cu multe obstacole administrative și uneori cu lipsă de încredere. Totuși, Attila a subliniat că acum s-a ajuns în punctul în care lucrările pot începe efectiv.

Valoarea lucrărilor este de 1,79 miliarde lei fără TVA, durata de execuție este de 40 de luni, iar garanția lucrărilor este de 120 de luni. Investiția totală pentru spital depășește 3,3 miliarde lei. La licitație au fost depuse 9 oferte și că evaluarea acestora, împreună cu rezolvarea contestațiilor, a fost făcută conform legii. Procesul a fost finalizat după ce Curtea de Apel București a soluționat definitiv litigiile, iar evaluarea s-a încheiat pe 6 mai 2026. Spitalul Regional de Urgență Cluj va deveni principalul centru medical de performanță din regiunea Nord-Vest și una dintre cele mai moderne unități medicale din România.

„Sunt momente în viaţa unei comunităţi care definesc nu doar prezentul, ci şi generaţiile care vin. Astăzi vorbim de unul dintre aceste momente Spitalul Regional de Urgenţă Cluj, care nu va fi doar o clădire, nu este doar un şantier, ci este cel mai important demers de infrastructură medicală din inima Transilvaniei în ultimele decenii. Ştim cu toţii adevărul. Construcţia unui spital regional este un maraton, nu este un sprint. Drumul de până aici a fost lung, a fost plin de provocări, de bariere birocratice şi uneori de neîncredere. Dar astăzi am ajuns în punctul în care cuvintele se opresc şi încep faptele. De astăzi lucrurile chiar se întâmplă la Spitalul Regional de Urgenţă Cluj”, a punctat Attila.

Primarul Clujului, Emil Boc, a spus că au început deja lucrările pentru drumurile și accesul către Spitalul Regional de Urgență Cluj. El a explicat că în această vară au fost amenajate benzi speciale în ambele sensuri, atât spre spital, cât și dinspre spital către oraș, pentru ambulanțe și transportul în comun. Tot el a menționat că în această vară urmează să fie gata extinderea drumului Cluj–Florești de la patru la șase benzi. Aici va fi construit și un pasaj suprateran cu sens giratoriu care va asigura accesul către spital.

Boc a mai spus că lucrările la metroul din Cluj au început chiar din zona spitalului, astfel încât atât spitalul, cât și transportul public să fie mai bine conectate. Boc a precizat că va exista și o legătură suplimentară prin spatele unui complex comercial, pentru a facilita accesul la spital.

„Vreau să vă spun că în această vară noi deja am creat banda dedicată în ambele sensuri şi spre Spitalul Regional şi de la Spitalul Regional de Urgenţă spre Cluj, pentru salvare şi transport în comun. În această vară va fi finalizată extinderea Cluj-Floreşti de la patru la şase benzi, inclusiv realizarea unui pasaj suprateran cu giraţie care să intre la Spitalul Regional de Urgenţă şi lucrările sunt finalizate în această vară. De asemenea, lucrările la metroul de la Cluj au început exact din zona Spitalului Regional de Urgenţă, tocmai ca în momentul în care şi spitalul şi partea de transport public să fie mult mai bine asigurată, inclusiv cu o conexiune suplimentară prin spatele unui complex comercial care să mai asigure încă o conectivitate la Spitalul Regional de Urgenţă”, a precizat Boc.

Președintele Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate, Iuliana Feclistov, a oferit mai multe informații tehnice despre Spitalul Regional de Urgență Cluj.

Ea a spus că spitalul va avea 849 de paturi. Dintre acestea, 106 vor fi pentru terapie intensivă (ATI), inclusiv pentru pediatrie, neonatologie și secția de mari arși. Vor exista 12 paturi pentru pacienții cu arsuri, 34 pentru spitalizare de zi și 71 de cabinete în ambulatoriu, organizate în 11 clinici. Blocul operator va avea 22 de săli de operație, dintre care două vor fi săli hibride, adică dotate cu echipamente avansate pentru intervenții complexe.

Clădirea principală a spitalului va avea opt niveluri și o suprafață construită de aproximativ 32.000 de metri pătrați. Suprafața total desfășurată va fi de aproximativ 177.000 de metri pătrați, iar împreună cu clădirile tehnice și spațiile exterioare, complexul va ajunge la circa 184.000 de metri pătrați.

Ea a precizat că acest spital va schimba modul în care se face medicină în România, deoarece nu va fi organizat pe secții clasice, ci pe șase centre medicale multidisciplinare. Acestea vor permite tratarea cazurilor mai complex și într-un mod mai bine coordonat.