Salarizare medici România în 2026. Una dintre cele mai discutate propuneri este introducerea unui sistem de salarizare diferențiată pe criterii de performanță medicală.

În prezent, veniturile medicilor sunt stabilite în principal în funcție de grila de salarizare, funcție și vechime. Noua abordare propusă urmărește însă recompensarea activității reale desfășurate în spital.

Conform propunerii, medicii ar putea primi:

bonusuri între 30% și 100% din salariul de bază

stimulente pentru activitate suplimentară și rezultate medicale deosebite

recompense pentru implicarea în cazuri complexe sau intervenții suplimentare

Ideea centrală este ca performanța să devină un criteriu real de diferențiere salarială, nu doar vechimea sau funcția.

Ministrul a subliniat că doi medici cu aceeași specializare pot avea productivitate diferită, iar sistemul actual nu reflectă acest lucru.

,,Doi chirurgi care profesează, poate în același spital, unul operează de 5 ori mai mult decât celălalt și au același salariu. Nu este în regulă”, a spus Cseke Attila.

O altă componentă majoră a reformei este Planul Național de Paturi 2026–2028, care urmărește optimizarea infrastructurii spitalicești.

Analizele prezentate arată:

grad mediu de ocupare pentru pacienți acuți: aprox. 51%

grad de ocupare pentru pacienți cronici: aprox. 60%

Aceste date sugerează o utilizare sub capacitate a multor spitale, ceea ce ridică întrebări privind eficiența finanțării actuale.

Planul nu vizează închiderea spitalelor, ci:

ajustarea numărului de paturi la realitatea din teren

eliminarea supraevaluării capacităților neutilizate

redirecționarea resurselor către servicii mai eficiente

Un element esențial al reformei este dezvoltarea serviciilor medicale alternative internării clasice, cu accent pe:

spitalizarea de zi

serviciile ambulatorii

Aceste modele sunt considerate mai eficiente din punct de vedere medical și financiar, deoarece optimizează utilizarea resurselor și reduc presiunea asupra spitalelor.

„Ar fi vorba despre criterii pe baza cărora să se dea, pe lângă salariul de bază, o finanțare în plus între 30% și 100% raportat la salariul de bază pentru cei care sunt performanți. Nu toți medicii produc aceleași rezultate și trebuie să existe posibilitatea unei diferențieri salariale. Performanța trebuie apreciată”, a declarat ministrul.

Tip serviciu Beneficii principale Spitalizare de zi Reducerea duratei de internare și tratament rapid fără spitalizare prelungită Ambulatoriu Creșterea accesului la consultații și monitorizare fără internare Ambele modele Scăderea costurilor pentru sistemul public de sănătate Ambele modele Tratarea unui număr mai mare de pacienți într-un timp mai scurt

Implementarea reformelor este influențată de statutul actual al executivului. Unele măsuri au fost deja întârziate din motive juridice, fiind considerate politici publice noi care nu pot fi adoptate de un guvern interimar.

Această situație afectează inclusiv programe importante din zona îngrijirilor medicale specializate.

„Gradul de ocupare media națională pe paturi pentru bolnavi acuți este de 51%, iar pentru bolnavi cronici este de 60%. De ce îi dai mesajul fiecărui spital că puteți să faceți 100% când voi nu puteți să faceți?”, a spus Cseke Attila.

Categoria profesională Venit mediu net lunar Observații generale Medici ~8.400 lei Nivel cel mai ridicat în sistemul public Medici rezidenți ~6.000 lei Etapă de formare, venit intermediar Asistenți medicali ~3.600 lei Rol esențial în activitatea clinică zilnică

Propunerile lui Cseke Attila marchează o posibilă schimbare de paradigmă în sistemul sanitar românesc, prin trecerea de la un model rigid de salarizare la unul bazat pe performanță medicală și rezultate reale.

În paralel, reorganizarea infrastructurii spitalicești urmărește creșterea eficienței și adaptarea resurselor la nevoile reale ale pacienților.

Implementarea acestor măsuri va depinde însă de stabilitatea politică și de capacitatea administrativă de a susține reforme structurale majore.