Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că majorarea TVA a fost o decizie dificilă, dar necesară, pe care o consideră corectă în contextul de la acel moment, întrucât a contribuit la evitarea pierderii ratingului de țară, situație care ar fi putut avea efecte grave asupra economiei și populației.

Acesta a mai explicat că măsura nu a fost adoptată ca obiectiv în sine, ci a avut ca scop principal recâștigarea încrederii Comisiei Europene în România.

„Scopul a fost recâştigarea încrederii. Pe termen scurt nu aveam altă soluţie să recâştigăm încrederea şi imediat, în şase luni de zile, cifrele obţinute ne-au ajutat să menţinem încrederea. Şi astăzi, cât stăm de vorbă, în contextul tuturor turbulenţelor politice, tot cifrele ne ajută. Adică execuţia la primul trimestru, un deficit care este sub jumătate faţă de anul trecut, câteva confirmări importante legate de sumele pe care le vom încasa din PNRR”, a punctat el.

Înaintea alegerilor prezidențiale din 2025, mai exact pe 13 mai, cu doar cinci zile înainte de scrutin, Nicușor Dan a semnat un document în care promitea că, dacă va câștiga în fața lui George Simion, TVA nu va fi majorată în mandatul său.

Ulterior, Nicușor Dan a câștigat alegerile prezidențiale cu 53,6% din voturi, în timp ce contracandidatul său, George Simion, a obținut 46,4%. La o lună după instalarea la Cotroceni, pe 23 iunie, președintele l-a desemnat pe Ilie Bolojan pentru funcția de premier.

Una dintre primele măsuri adoptate de noul Guvern a fost însă creșterea TVA. Astfel, primul pachet de măsuri pentru reducerea deficitului bugetar, intrat în vigoare la 1 august 2025, a inclus majorarea TVA la 21%, precum și introducerea contribuției CASS de 10% pentru pensionarii cu venituri lunare peste 3.000 de lei net, aplicată doar sumei care depășește acest prag.

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat joi că a purtat discuții cu agențiile de rating Fitch și Moody’s, cărora le-a prezentat informații actualizate privind execuția bugetară și stadiul implementării PNRR.

Oficialul a precizat că aceste întrevederi au avut loc pe fondul unor preocupări generate de instabilitatea politică din România, care alimentează temeri privind o posibilă retrogradare a ratingului de țară.

„Sunt îngrijorări importante pe care le-am primit din partea agenţiilor de rating. Am încercat să răspundem, am provocat discuţii cu acestea, le-am dat datele cu execuţia bugetară, le-am dat toate datele legate de PNRR actualizate, astfel încât să transmitem faptul că, prin datele pe care le avem până la acest moment, traiectoria pe care o avem pentru acest an este neschimbată. Trebuie să transmitem pe baza acestor date semnale de încredere şi în această perioadă cred că aceasta este cea mai bună strategie.”, a afirmat Nazare.

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că instabilitatea politică generează presiuni asupra cursului valutar, afectează creditele în valută și poate amplifica inflația, cu impact inclusiv asupra companiilor dependente de importuri.

Acesta a precizat însă că autoritățile se află în contact permanent cu Banca Națională a României și și-a exprimat încrederea că instituția gestionează în mod adecvat situația pentru a menține echilibrul pieței. Nazare a subliniat că semnalele transmise până în prezent contribuie la menținerea încrederii și că BNR intervine atent, în funcție de evoluțiile din piață, la momentul considerat oportun.

„Cred că în acest mod, prin faptul că am provocat discuţii cu agenţiile, că vorbim cu investitorii şi că încercăm să le transmitem informaţii cât mai actualizate legate de situaţia României, acţionăm corect. Nu ştiu dacă în acest moment, cel puţin în privinţa noastră, a Ministerului de Finanţe, putem face mai mult. Ne axăm să gestionăm acest interimat cât mai bine. Ştiţi foarte bine care a fost rezultatul moţiunii. Toţi miniştrii sunt într-o zonă de interimat, dar şi pe această perioadă de interimat trebuie să ne facem treaba cât mai bine. Ieri am avut discuţii şi cu agenţia Fitch şi cu agenţia Moody’s tocmai pentru a transmite cele mai noi date şi pentru a avea un puls cât mai bun al situaţiei”, a susţinut ministrul interimar

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a afirmat că există îngrijorări legate de un posibil risc de retrogradare a României, precizând că aceste semnale au fost anticipate și comunicate încă de acum câteva săptămâni.

Oficialul a subliniat că nu este singurul care a atras atenția asupra instabilității politice, menționând că și premierul Ilie Bolojan a transmis în repetate rânduri mesaje în acest sens și a acționat în consecință. Nazare a arătat că aceste avertismente s-au confirmat ulterior, pe fondul evoluțiilor din mediul politic.

„Încercăm să ţinem în această perioadă de interimat lucrurile sub control, astfel încât aţi văzut, am lansat un program de credite prin Trezorerie de 10 miliarde de euro pentru autorităţile locale. E un program foarte important şi este o premieră în România că astfel de bani sunt puşi la dispoziţia autorităţilor locale cu dobândă zero. Acest program trebuie pus în practică mai rapid şi acest lucru îl vom face tocmai pentru a creşte absorbţia din PNRR. Tot ce înseamnă îndeplinire de jaloane, de ţinte, de reforme pe cât posibil putem, ca guvern interimar, le vom duce mai departe. Discuţii la Bruxelles cu Comisia, cu ECFIN pe de o parte în ceea ce ne priveşte pe noi, Ministerul Finanţelor, dar şi cu Recover, pe cealaltă zonă, cu Ministerul Fondurilor Europene, suntem în strâns contact şi încercăm să ducem toate proiectele mai departe pe această perioadă limitată pe care o mai avem la dispoziţie”, a spus el.

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că, în privința Legii salarizării — jalon prevăzut în PNRR — autoritățile se află încă în faza de analiză, în colaborare cu Ministerul Muncii, pentru stabilirea bugetului alocat.

Acesta a precizat că procesul este în derulare la nivelul Ministerului Muncii și că, în momentul în care va exista un diagnostic clar, rezultatele vor fi comunicate public.

Declarațiile au fost făcute în cadrul conferinței „Future of Governance International”, ediție dedicată temei „The Great Governance Reset”, la care ministrul interimar al Finanțelor a participat joi.