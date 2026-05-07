Deprecierea leului s-a accelerat puternic în ultimele zile, în paralel cu agravarea crizei politice de la București. Marți, chiar în ziua moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, BNR afișase un curs de 5,218 lei pentru un euro, nivel care a fost rapid depășit în următoarele ședințe valutare.

În ultimele două săptămâni, moneda europeană a avansat cu aproximativ 3,5% în raport cu leul. Evoluția este cu atât mai semnificativă cu cât, de la începutul anului, cursul se menținuse relativ stabil în jurul pragului de 5,09 lei/euro.

Miercuri, pe piața interbancară, euro era tranzacționat în intervalul 5,268 – 5,27 lei, semn că presiunea asupra monedei naționale s-a menținut ridicată inclusiv după intervențiile și semnalele transmise de autorități.

Analiștii financiari atrag atenția că volatilitatea cursului este alimentată de lipsa de predictibilitate politică și de temerile investitorilor privind evoluția deficitului bugetar și a economiei românești în perioada următoare.

Scăderea accelerată a monedei naționale vine într-un context marcat de instabilitate politică și negocieri tensionate pentru formarea unui nou Guvern, după demiterea Executivului condus de Ilie Bolojan.

Investitorii urmăresc atent discuțiile de la Palatul Cotroceni și posibilele scenarii privind viitoarea majoritate parlamentară, într-un moment în care piețele financiare sunt sensibile la orice semnal legat de stabilitatea fiscală și economică a României.

Precedentul record istoric al cursului euro/leu fusese înregistrat pe 8 mai 2025, când moneda europeană ajunsese la 5,12 lei, imediat după demisia fostului premier Marcel Ciolacu, produsă în urma primului tur al alegerilor prezidențiale.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, avertizase încă de luni seară că deprecierea leului este direct influențată de tensiunile politice și de modul în care investitorii percep riscurile economice asociate României.

Ședința valutară de joi s-a desfășurat într-un climat mai calm comparativ cu turbulențele din zilele precedente, însă presiunea asupra leului a rămas ridicată. BNR a anunțat un curs oficial de 5,2661 lei pentru un euro, în ușoară scădere față de nivelul record atins miercuri.

Cursul valutar comunicat de Banca Națională a României în 7 mai 2026 indică următoarele valori:

Monedă Curs BNR Variație Euro 5,2661 lei -0,0027 lei Dolar american 4,4727 lei -0,0019 lei Euro/USD 1,1774 USD -0,0001 USD

Cu câteva zeci de minute înainte de publicarea cursului oficial, euro era cotat pe piața interbancară la 5,2678 lei. Nivelul s-a menținut foarte aproape de maximul istoric de 5,268 lei înregistrat miercuri, dar și de intervalul de tranzacționare de 5,25 – 5,26 lei/euro consemnat în aceeași zi.

Fiecare ședință valutară din această săptămână a adus noi maxime istorice pentru raportul euro/leu. În urmă cu un an, cursul BNR urcase în trei zile de la 4,9775 la 5,1222 lei, ceea ce însemna o creștere de 2,9%. În prezent, cotația a urcat de la 5,1004 lei pe 29 aprilie la 5,2688 lei pe 7 mai, reprezentând un avans de aproximativ 3,3%.

„Variațiile procentuale sunt asemănătoare, deocamdată, dar contextul este diferit”, arată Claudiu Cazacu, consultant de strategie în cadrul XTB România.

Evoluția cursului euro/leu are efecte directe asupra populației și companiilor, într-o economie în care numeroase servicii și bunuri importante sunt raportate la moneda europeană.

După depășirea pragului de 5 lei pentru un euro anul trecut, piața și consumatorii se obișnuiseră cu oscilații reduse în jurul reperului de 5,1 lei. În actualul context, însă, cursul valutar a devenit principalul indicator al tensiunilor politice și al incertitudinii economice, în timp ce bursa și piața datoriei suverane au rămas relativ stabile.

Analistul Claudiu Cazacu subliniază că mobilitatea mai mare a capitalului și transformările din economia globală pot amplifica fluctuațiile valutare în perioada următoare.

„Economia semi-euroizată, unde facturi la servicii de comunicații sau televiziune, achiziții de valoare mare precum mașinile sau casele și chiar servicii diverse resimte orice creștere vizibilă a Euro drept o scădere a puterii de cumpărare. Valoarea creditelor în Euro și alte valute a scăzut cu 12,5% anual pentru persoane fizice, arată datele BNR pentru martie, dar pentru companii a crescut cu 15,1%. În total, aproximativ o treime (32,2%) din credite sunt denominate în valută, ceea ce înseamnă rate mai mari, concentrate în domeniul firmelor, care înfruntă deja provocări precum fiscalitatea în creștere, energia și volatilitatea tehnologică”, explică consultantul.

Totodată, specialistul arată că evoluția cursului euro/leu are și un efect psihologic asupra economiei și comportamentului de consum.

„Euro-leu operează, de asemenea, ca semnal. Pe lângă obișnuita goană după cursul cel mai bun, fie în aplicații bancare, fie la casele valutare, un salt al cursului poate deturna timp și atenție într-o perioadă deja plină de evenimente locale și internaționale. În plus, acesta determină și o schimbare de psihologie: consumatorii devin mai atenți la cheltuieli, comercianții și furnizorii de servicii mai prudenți, și totul într-un mediu marcat de costurile la combustibili”, mai arată Claudiu Cazacu.

