Un guvern PSD-AUR nu este soluția pentru economia României, susține analistul financiar Sorin Dinu.

Demiterea Cabinetului Bolojan nu a provocat un haos financiar generalizat, dar a lăsat urme vizibile pe cursul de schimb.

Cursul valutar anunţat de Banca Naţională a României (BNR) miercuri, 6 mai 2026, a indicat o nouă depreciere a leului în raport cu moneda euro. În jurul orei 13:00, 1 eruo era tranzacţionat la aproximativ 5,26 lei, marcând cel mai ridicat nivel înregistrat până acum pe această piaţă. Evoluţia din ultimele zile arată o depreciere rapidă a monedei naţionale, pe fondul instabilităţii politice şi al tensiunilor din piaţa financiară.

Pe piețele externe, dobânzile la împrumuturile României au crescut ușor, dar fără a atinge niveluri alarmante.

Bursa de Valori București (BVB) a rămas pe o direcție pozitivă, majoritatea indicilor fiind pe „verde”.

Analistul financiar Sorin Dinu avertizează că investitorii nu sunt preocupați atât de numele celor care conduc, cât de continuitatea reformelor și a banilor din PNRR. Potrivit spuselor sale, adevăratul test va fi formarea noului guvern. Dacă va rezulta un guvern care abandonează procesul de modernizare, încrederea s-ar putea prăbuși instantaneu, provocând vânzări masive de active și o cădere a bursei.

„Dacă mâine apare un guvern PSD, susținut de AUR, o să vedem că Bursa o să cadă. Adică, ne-am întors la situaţia de acum un an”, susține Dinu.

Cu o zi în urmă, liderul PSD, Sorin Grindeanu a declarat la „Euronews” că partidul său nu va colabora cu AUR și că nu va susține un premier propus de acest partid politic. PSD nu acceptă nici varianta în care ar face parte dintr-un guvern minoritar și nici situația în care ar susține un astfel de guvern din afara lui.

Despre posibile alegeri anticipate, Grindeanu a recunoscut că acestea ar putea avea loc doar dacă sunt îndepliniți mai mulți pași constituționali, cum ar fi căderea a trei guverne și dizolvarea Parlamentului de către președinte. Totuși, președintele a spus deja că nu susține această variantă, deci alegerile anticipate nu sunt posibile în practică.

„Direcția pe care România mergea era proastă, acest lucru se vede în viața de zi cu zi a românilor. Noi am discutat în aceste săptămâni posibile scenarii ca rezultat al trecerii moțiunii de cenzură. PSD este deschis și are toate variantele în față. Poate fi o coaliție cu partidele pro-occidentale sau poate rămâne în opoziție. Poate să existe varianta care să nu aibă în majoritate PSD sau să fie PSD parte a unei coaliții de guvernare. O coaliție care să cuprindă partidele pro-occidentale. Am exclus varianta ca PSD să fie parte a unui guvern minoritar. Nici varianta prin care PSD susține varianta unui guvern minoritar nu este una pe care să o putem accepta. Nu este un Guvern stabil. Varianta asta duce rapid pentru căutarea unei alte variante în toamnă. Trebuie să găsim rapid o soluție. Nu se învârte lumea în jurul unui singur om. Nimeni nu e Mesia, nimeni nu este de neînlocuit în poziția de a dicta întreaga scenă politică. De la un premier dat de PSD, până la a merge în opoziție. Excludem varianta unui guvern minoritar”, a declarat Grindeanu.

Surse politice informau ieri, 6 mai 2026, că președintele Nicușor Dan ar putea primi din partea PSD o propunere pentru formarea unui guvern minoritar PSD–UDMR. În această variantă, funcția de prim-ministru ar urma să fie ocupată de un tehnocrat, nu de un membru de partid, pentru a evita acuzațiile politice legate de schimbarea actualei conduceri guvernamentale, inclusiv a lui Ilie Bolojan.

În acest context, ar fi avut loc discuții între Hunor și Grindeanu. UDMR ar fi interesată să rămână la guvernare, dar respinge ideea de a face parte dintr-un Executiv care ar putea fi susținut în Parlament de AUR.

Tensiunile politice apărute după adoptarea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan au început să afecteze direct economia, a avertizat președintele Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu, într-o intervenție la Digi24. Potrivit spuselor sale, România riscă să fie sancționată de investitori dacă renunță la reducerea deficitului bugetar.

Reacția pieței valutare era de așteptat, a spus el, având în vedere instabilitatea politică și problemele economice deja existente. Conform lui, tensiunile din piața valutară sunt legate direct de criza politică. Totuși, astfel de tensiuni sunt normale într-o economie cu dezechilibre mari, cum sunt deficitul bugetar și deficitul extern. Piața valutară este cea mai sensibilă, chiar mai sensibilă decât bursa pentru că reacționează rapid la schimbări. Deprecierea leului duce la creșterea prețurilor la importuri și afectează viața oamenilor.

Cel mai mare risc este oprirea procesului de reducere a deficitului bugetar, a avertizat el.

În opinia sa, România are nevoie cât mai rapid de un nou guvern care să continue reducerea deficitului bugetar și să folosească mai bine banii europeni. Banca Națională a României (BNR) nu poate rezolva singură toate problemele economiei și nu are mijloace „magice” pentru a corecta greșelile politicilor guvernamentale, a punctat el.

Dăianu a avertizat că ar fi periculos ca România să ajungă la statutul de „junk” (nerecomandat pentru investiții), mai ales că în prezent are încă statut de „investment grade”, adică este considerată o țară relativ sigură pentru investitori.