Sorin Grindeanu a afirmat că, în toată această perioadă, nu a fost implementată nicio reformă reală, întrebând retoric ce reforme concrete au fost realizate. În opinia sa, măsurile adoptate în administrație nu pot fi considerate reforme, ci reprezintă, de fapt, concedieri colective.

Grindeanu a explicat că o reformă administrativă autentică ar presupune procese complexe precum comasarea unităților administrativ-teritoriale, respectiv unirea comunelor, domeniu în care consideră că multe dintre acestea așteaptă intervenția statului pentru a fi implementate schimbări structurale. El a subliniat că aceasta ar fi adevărata direcție a unei reforme administrative.

„În aceste 11 luni, noi am vorbit doar la nivel declarativ de reformă. Ce reforme au fost? Spuneţi-mi una singură!”, a afirmat Grindeanu într-un interviu acordat Euronews România.

Totodată, liderul PSD a comparat reducerile de personal din instituții cu un simplu proces de concediere, oferind exemplul unei posibile diminuări a numărului de angajați la Camera Deputaților cu zece persoane, pe care o consideră o măsură administrativă de reducere de personal, nu o reformă.

În viziunea sa, reforma administrativă ar trebui să însemne și digitalizare, scăderea costurilor și, în același timp, menținerea sau chiar îmbunătățirea calității serviciilor publice. Grindeanu a precizat că aceste obiective nu au fost observate în perioada analizată.

El a mai acuzat ceea ce a numit o politică falimentară a guvernului demis, afirmând că direcția acestuia ar fi trebuit schimbată pentru a produce reforme reale și nu doar măsuri punctuale de reducere a personalului.

„Aia nu a fost reformă, aia a fost concediere colectivă. Eu am mai dat acest exemplu: dacă mâine la Camera Deputaţilor se reduce numărul angajaţilor cu 10, e concediere, nu e reformă. Eu vă spun că reforma administrativă înseamnă cu totul altceva, înseamnă uniri de UAT-uri, de comune, care în acest moment cred că aşteaptă, mare parte dintre ele, ca statul să vină şi să lucreze pe acest domeniu, asta este reformă! Reforma este digitalizare, reforma înseamnă costuri mai puţine, e adevărat, dar serviciile publice să rămână la acelaşi nivel sau poate chiar un nivel sporit. Eu nu am văzut aceste lucruri”, a mai spus Grindeanu, care a acuzat „o politică falimentară” a guvernului demis şi a spus că „direcţia trebuia să fie schimbată”

De asemenea, liderul social-democrat a afirmat că în actualul context politic pot exista majorități parlamentare și fără participarea Partidului Social Democrat, existând scenarii în care PSD să nu facă parte dintr-o formulă de guvernare sau, alternativ, să participe la o coaliție alături de partide pro-occidentale.

Acesta a declarat că PSD este deschis și are toate opțiunile pe masă în acest moment, inclusiv posibilitatea de a intra în opoziție, variantă pe care nu o exclude.

„PSD-ul, în acest moment, este deschis şi are toate variantele în faţă”, a afirmat Sorin Grindeanu.

Grindeanu a subliniat că poate exista o majoritate parlamentară fără PSD, dar și o formulă în care formațiunea să fie parte a unei coaliții de guvernare, cu condiția ca aceasta să includă partide cu orientare pro-occidentală.

„Pot să existe majorităţi şi fără PSD. Poate să existe variantă care să nu aibă în majoritate Partidul Social Democrat, ori să fie PSD parte a unei coaliţii de guvernare în condiţiile în care le-am spus de fiecare dată până acuma: o coaliţie care să cuprindă partidele pro-occidentale”, a adăugat Grindeanu.

El a precizat că Guvernul condus de Ilie Bolojan nu a fost înlăturat de o presupusă majoritate formată din PSD și AUR, explicând că cele două partide nu pot constitui împreună o majoritate parlamentară, având 218 parlamentari, sub pragul de 233 necesar pentru majoritate.

În opinia sa, este important ca în prezent să fie găsite soluții politice, iar PSD se declară dispus să participe la o astfel de formulă, chiar dacă aceasta nu va fi identificată într-un termen foarte scurt, dar nici nu ar trebui să dureze foarte mult până la o decizie.

Grindeanu a mai afirmat că nu există o situație în care totul să depindă de o singură persoană, sugerând că procesul politic trebuie privit în ansamblu și în logica unor soluții colective de guvernare.