La o zi după ce Guvernul său a fost demis prin moțiune de cenzură, Ilie Bolojan a declarat că PSD trebuie să își asume responsabilitatea pentru situația politică creată și să prezinte rapid o soluție pentru formarea unei noi majorități.

Potrivit fostului premier, România nu își permite o perioadă lungă de blocaj politic, mai ales în condițiile în care economia se confruntă deja cu presiuni majore legate de deficit, inflație și fondurile europene.

„PNL a luat ieri o decizie și este răspunderea PSD să vină cu o propunere pentru criza pe care a creat-o. Dacă nu sunt în stare să vină cu o soluție trebuie să recunoască asta. Avem o responsabilitate în guvernare și trebuie să vedem soluțiile, pentru că România nu poate rămâne fără un guvern funcțional.”, a afirmat Ilie Bolojan.

Declarația vine într-un moment în care partidele parlamentare încearcă să găsească o formulă de guvernare după căderea Executivului susținut de PNL, USR, UDMR și grupul minorităților naționale.

Liderul liberalilor susține că stabilitatea politică este esențială într-o perioadă în care România trebuie să adopte rapid măsuri economice și reforme importante.

Ilie Bolojan consideră că un guvern majoritar are capacitatea de a adopta mai ușor legi și de a evita blocajele parlamentare care pot apărea în cazul unui Executiv fără susținere solidă.

„Cred că pentru a fi eficient în guvernare este bine să ai o majoritate. În Camera Deputaților ai multe legi care sunt organice, iar dacă nu ai legi este riscul să intri cu o lege de un fel și să iasă total diferit. E situația cea mai bună să ai un guvern stabil.”, a mai precizat Bolojan.

Acesta a explicat că lipsa unei majorități stabile poate crea dificultăți inclusiv în ceea ce privește reformele asumate de România în fața instituțiilor europene, dar și în privința măsurilor fiscale necesare pentru reducerea deficitului bugetar.

România ar putea ajunge din nou la un guvern minoritar

Deși preferă varianta unei majorități clare în Parlament, Ilie Bolojan admite că actualele tensiuni politice fac posibilă apariția unui guvern minoritar în perioada următoare.

Potrivit acestuia, România a mai traversat astfel de perioade și în trecut, însă climatul politic actual este mult mai tensionat decât în alte momente similare.

„România a funcționat multă vreme cu guverne minoritare, e posibil să avem asta și în perioada următoare. Ieri au fost discursuri demagogice care nu au nicio legătură cu realitatea și uitați-vă unde am ajuns.”, a mai specificat Ilie Bolojan.

În prezent, negocierile dintre principalele partide sunt complicate de lipsa de încredere și de diferențele majore privind politicile fiscale și economice.

Ilie Bolojan a comentat și posibilitatea ca PNL să revină la masa negocierilor cu PSD, însă a transmis că relația dintre cele două partide a fost puternic afectată de evenimentele recente.

Potrivit liderului liberal, colaborarea într-o coaliție devine aproape imposibilă atunci când partenerii politici nu mai au încredere reciprocă.

„Întotdeauna un partid dorește să fie în guvernare ca să poată să facă ceva, dar nu în orice condiții”, a declarat liderul PNL, la Antena 1.

Acesta a insistat că PNL nu intenționează să abandoneze responsabilitatea politică, însă nici nu poate continua într-o formulă în care partenerii acționează împotriva propriului Executiv.

„Noi nu suntem niște oameni care abandonăm”, a spus Ilie Bolojan.

Fostul premier a folosit și o comparație pentru a explica actuala relație dintre PNL și PSD, sugerând că lipsa de loialitate și de încredere a dus la destrămarea colaborării politice.

„V-aș da un exemplu, o metaforă, nu cea cu șobolanii. Gândiți-vă că sunteți asociată cu cineva într-o firmă privată și asociatul dumneavoastră vă lucrează pe la spate, vă înșală, aduce facturi în contabilitate ș.a.m.d. Sigur, în această situație, un om rațional ar mai face încă o firmă cu acel asociat? N-ar mai face, pentru că știe să pățească același lucru”, a adăugat Ilie Bolojan.

Declarația a fost interpretată drept unul dintre cele mai dure atacuri lansate de liderul PNL la adresa PSD după căderea Guvernului.

În perioada următoare, președintele Nicușor Dan urmează să înceapă consultări cu partidele parlamentare pentru desemnarea unui nou premier și identificarea unei formule de guvernare capabile să obțină sprijin în Parlament.

Printre scenariile discutate în culisele politice se află:

formarea unui nou guvern majoritar;

susținerea unui Executiv minoritar;

varianta unui guvern tehnocrat;

alegeri anticipate, deși acest scenariu este considerat dificil din punct de vedere constituțional.

În paralel, piețele financiare și investitorii urmăresc atent evoluția situației politice, în condițiile în care instabilitatea guvernamentală pune presiune pe cursul valutar, pe deficitul bugetar și pe capacitatea României de a continua reformele asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență.