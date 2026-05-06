Sorin Grindeanu a declarat, într-un interviu acordat Euronews, la o zi după demiterea Guvernului condus de Ilie Bolojan prin moțiune de cenzură, că este necesară identificarea rapidă a unei noi formule de guvernare, dar și una stabilă.

Liderul Partidului Social Democrat a reiterat că își dorește refacerea coaliției pro-europene și continuarea colaborării între partidele care au format anterior majoritatea.

Întrebat despre un posibil nume de premier din partea Partidul Național Liberal în cazul reluării negocierilor, acesta a evitat să ofere o nominalizare concretă.

Sorin Grindeanu a subliniat că, în procesul de negociere pentru formarea unui nou Guvern, orgoliile politice nu își au locul.

Sorin Grindeanu, președintele Partidului Social Democrat, a declarat miercuri că PSD este dispus să participe la o soluție de guvernare care ar putea fi identificată într-un timp rezonabil, fără a considera că procesul va fi unul foarte îndelungat.

El a subliniat, totodată, că în politica actuală este necesară depășirea orgoliilor personale, precizând că deciziile importante nu trebuie să se concentreze în jurul unei singure persoane.

„Vă spun ceea ce spun de săptămâni bune şi ceea ce am spus la consultările interne pe care noi le-am avut şi care, aşa cum ştiţi, au durat săptămâni. Ne-am întâlnit cu toţi primarii PSD, ne-am întâlnit cu toţi consilierii judeţeni, parlamentarii. Am făcut aceste lucruri în judeţele ţării, după care am avut o evaluare a întregii guvernări, am avut un vot covârşitor, aproape 98% dintre colegi au spus că trebuie să retragem încrederea premierului Bolojan. Acest lucru a fost finalizat ieri, prin votul la moţiune, un vot, de asemenea, copleşitor, cel mai mare număr de voturi din istorie la o moţiune de cenzură, asta spune ceva. Asta spune, dacă vreţi, faptul că direcţia pe care România mergea era o direcţie proastă. Indiferent de ce spun unii şi alţii, acest lucru se vede în viaţa de zi cu zi a românilor”, a spus preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, la Euronews.

Sorin Grindeanu a declarat că Partidul Social Democrat a analizat în ultimele săptămâni mai multe scenarii politice după eventuala cădere a guvernului, precizând că formațiunea este deschisă tuturor variantelor.

El a explicat că PSD poate fi atât parte a unei viitoare coaliții de guvernare alături de partidele pro-occidentale, cât și în afara unei majorități, într-o formulă parlamentară fără participarea sa.

În ceea ce privește o eventuală includere a Uniunea Salvați România, liderul PSD a sugerat că susținerea internă pentru o astfel de opțiune ar fi fost chiar mai mare decât în cazul altor scenarii discutate în partid.

„Evoluţiile politice sunt cele pe care le vedem şi mandatul nostru nu e unul de îngrădire a opţiunilor. Din punctul nostru de vedere, trebuie să găsim rapid o soluţie. Din punctul nostru de vedere, trebuie să existe un guvern. Nu noi suntem cei care punem condiţii, în acest moment”, a menţionat Sorin Grindeanu.

Sorin Grindeanu a precizat că Partidul Social Democrat dispune de 128 de voturi în Parlament și a subliniat că nici împreună cu Alianța pentru Unirea Românilor nu se atinge o majoritate, cele două formațiuni cumulând 218 voturi.

„Voturi au fost 281. Din 464 de parlamentari, 281 au votat pentru. Nu asta e neapărat important. Important e acum să găsim soluţii, iar PSD este dispus la a face parte dintr-o soluţie, care probabil că nu în foarte scurt timp poate fi găsită, dar nici nu cred că va dura foarte mult”, a subliniat Grindeanu. „Trebuie să învăţăm ceva, că nu se învârte lumea în jurul unui singur om. În urmă cu 11 luni, Ilie Bolojan a venit prim-ministru, cu voturile Partidului Social-Democrat, şi a venit cu un model economic care şi-a dovedit falimentul. Şi asta vedem şi nu spune Sorin Grindeanu, preşedintele PSD sau doar Partidul Social-Democrat, 80% dintre români spun că direcţia în care merge România e una greşită”, a menţionat liderul PSD.

Sorin Grindeanu a afirmat că, în opinia sa, procesul de reformă a administrației nu poate fi considerat o reformă reală.